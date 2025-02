Un prix littéraire qui cultive le goût de lire dès le CP

Contrairement aux grands prix littéraires décernés par des comités d’experts, celui-ci repose sur un principe simple : donner la parole aux premiers concernés. Chaque année, des élèves découvrent une sélection de trois ouvrages, les explorent en classe à travers des activités ludiques, puis désignent leur préféré. Une manière concrète d’éveiller leur esprit critique et d’inscrire la lecture dans leur quotidien.

L’édition 2025 met à l’honneur trois histoires aussi captivantes que variées. Clebsy, chien de la jungle, écrit par Noé Carlain et illustré par Thierry Manès (Didier Jeunesse), raconte les mésaventures d’un chien domestique projeté dans l’inconnu. Les voleurs de sommeil, signé Bernard Villiot et Qu Lan (L’Élan Vert), transporte les jeunes lecteurs sur une île où les rêves deviennent une ressource convoitée. Enfin, Jojo le Terrible de Didier Lévy et Caroline Hüe (Gründ), joue avec les codes du monstre effrayant… ou presque.

Une initiative pour réduire les inégalités

Derrière ce prix se cache une ambition forte : favoriser l’accès à la lecture dès les premières années d’apprentissage. L’association Coup de Pouce, qui pilote le projet, œuvre depuis plus de 40 ans pour prévenir le décrochage scolaire en mettant en place des clubs périscolaires.

Dans ces espaces dédiés, les enfants développent leur confiance en eux, perfectionnent leur maîtrise de la langue et tissent un lien fort avec les livres. Un engagement nécessaire, alors que près d’un élève sur deux en fin de CM2 ne maîtrise pas suffisamment la lecture fluide, selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale.

Gulli, partenaire historique de cette initiative, accompagne cette dynamique en mettant en lumière le prix et en valorisant la littérature jeunesse. La chaîne revendique un rôle de passeur culturel auprès des familles, dans un paysage médiatique où l’image prédomine.

Une marraine engagée

Cette année, Élodie Gossuin endosse le rôle d’ambassadrice du Prix Coup de Pouce Gulli. Animatrice, ancienne Miss France et marraine de l’UNICEF, elle défend une vision de la lecture comme un outil d’émancipation et d’éveil. Son engagement s’inscrit dans une tradition de parrains et marraines prestigieux, à l’image d’Edgar Morin, soutien fidèle de l’événement.

Tout au long du premier semestre, les jeunes lecteurs découvrent, analysent et débattent des livres en compétition. Puis vient le temps du vote. Chaque enfant désigne son ouvrage favori, instaurant ainsi une première expérience de choix et d’engagement personnel. Le résultat est annoncé lors d’une cérémonie officielle, qui aura lieu cette année à Miramas (Bouches-du-Rhône), un moment attendu autant par les petits jurés que par les auteurs et illustrateurs récompensés.

Les résultats des éditions précédentes confirment l’importance de cette démarche. Selon une évaluation menée auprès des enfants ayant participé aux clubs Coup de Pouce, 91 % d’entre eux manifestent un intérêt accru pour la lecture après cette expérience. Un chiffre qui souligne l’impact concret d’un prix qui, bien au-delà du trophée remis, offre à chaque participant un passeport vers l’imaginaire et le plaisir des mots.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com