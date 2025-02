Quand l'Europe prend la parole

Au Café de la gare, une femme nommée Europe commande un café. Elle arbore un regard curieux mais distant, et son comportement est marqué par une certaine retenue. Ce prénom, Europe, n'est pas une simple fantaisie ; il résume son histoire personnelle.

Adoptant un ton tantôt introspectif, tantôt tranchant, Europe nous guide à travers son périple à la fois intime et universel. Elle revisite son enlèvement par Zeus, explore les représentations énigmatiques de la Renaissance et interroge son identité à travers les regards que les siècles et les passants de la gare lui portent, à qui elle parle dans toutes les langues.

Europe, en tant que personnage, se confronte aux questions de pouvoir, d'appartenance et de devenir. Elle n'est plus seulement un symbole ou un territoire, mais une femme à part entière.

À travers ce texte vibrant et unique qui transforme radicalement notre perception souvent trop abstraite de l'Europe, Lenka Hornakova-Civade, originaire de Tchécoslovaquie, sonde finement ce que signifie « être Europe » de nos jours. Elle invite à une réflexion profonde sur la longue durée, le poids et la richesse de l'héritage européen ainsi que sur un avenir toujours en devenir.

Les éditions Reconnaissance nous en proposent les premières pages en avant-première :

Lenka Hornakova-Civade, née en 1971 en Tchécoslovaquie, est écrivaine, scénariste et peintre. Après avoir publié plusieurs ouvrages, chroniques et nouvelles en tchèque pour la Radio Tchèque et divers périodiques, elle écrit désormais en français depuis 2016.

Ses œuvres ont été récompensées par de nombreux prix littéraires, notamment le Prix Renaudot des lycéens en 2016 pour Giboulées de soleil. Elle a également contribué au recueil Filles de l'Est, femmes à l'Ouest, diffusé en podcast par France Culture. Européenne, elle explore dans ses écrits les multiples dimensions de cette identité.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com