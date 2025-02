Eugène de Ségur, le mari de la comtese

Météores est un roman graphique puissant et émouvant qui raconte non les actes héroïques et les exploits, mais la complexité des vies humaines les plus simples, les plus banales, dans un petit coin d'Amérique profonde, alors que la fin des temps semble annoncée par les médias pour très très bientôt. Une fresque pleine de justesse sur fond de paysage enneigé et de société inégale, qui ne tient plus que par des bouts de ficelles.