Les mille directions de l’imaginaire, par Hubert Haddad, de nouveau disponible

Cela inclut la recherche de sujets, l'approche ludique de la poésie, le théâtre, les aphorismes, ainsi que les plaisirs de l'analogie et de la métaphore...

Richement fourni, passionnant, savant et accessible, Le Nouveau Magasin d’écriture agit comme une encyclopédie subjective, un dictionnaire de poche, un manuel de style, et une source d'inspiration magique – en réalité, un guide complet de l'écriture et de la littérature en pratique, destiné à tous les amoureux de littérature.

Il propose une panoplie de techniques et de nombreuses associations originales pour lier écriture et lecture dans une démarche conjointe d'invention et d'émancipation, avec une créativité qui stimule le rêve et l'aventure.

Les éditions Zulma nous en proposent les premières pages en avant-première :

Lauréat du Grand Prix SGDL de littérature pour l'ensemble de son œuvre, Hubert Haddad, connu pour ses œuvres comme Palestine, Le Peintre d'éventail et Un monstre et un chaos, est aussi peintre et critique d'art, auteur de L’art et son miroir.

Avec Le Nouveau Magasin d’Écriture et Le Nouveau Nouveau Magasin d’Écriture, il explore les innombrables facettes de l'imaginaire, seule clé pour accéder à la richesse infinie du monde sensible.

Par Hocine Bouhadjera

