Concours de traduction « Juvenes Translatores » 2024 : les lauréats sont connus

La Commission européenne a dévoilé les noms des 27 lauréats de la 18ᵉ édition du concours de traduction Juvenes Translatores, destiné aux lycéens de l’Union européenne.

Cette année, 3 070 élèves issus de 713 établissements scolaires à travers les 27 États membres ont participé au concours, traduisant un texte entre deux des 24 langues officielles de l’UE. Bien que l’anglais soit largement représenté, les participants ont exploré une grande diversité linguistique avec 144 combinaisons possibles, incluant par exemple polonais-portugais, slovène-danois ou roumain-finnois.

Les traducteurs de la Commission européenne ont désigné un lauréat par pays, et 341 élèves ont reçu des mentions spéciales pour la qualité de leur travail. Parmi eux, la lauréate française, Emma Lefranc, élève du lycée Jacques Audiberti à Antibes, a été distinguée pour sa traduction de l’italien vers le français. Vous pouvez retrouver la liste complète des lauréats sur le communiqué officiel.

Une cérémonie à Bruxelles pour récompenser les lauréats

La remise des prix aura lieu à Bruxelles le 10 avril 2024. Lors de cet événement, les lauréats auront l’opportunité de rencontrer les traducteurs de la Commission européenne et d’observer leur travail au quotidien. Cette immersion leur permettra également d’échanger autour de la diversité linguistique et culturelle.

Un concours pour promouvoir l’apprentissage des langues

Le concours Juvenes Translatores, organisé chaque année depuis 2007 par la direction générale de la traduction de la Commission européenne et financé par Erasmus+, vise à encourager l’apprentissage des langues et à donner un aperçu du métier de traducteur. Il est ouvert aux élèves de 17 ans des lycées européens et se déroule simultanément dans toutes les écoles sélectionnées.

Nombre d’anciens participants ont poursuivi des études en traduction, effectué des stages au sein de la Commission européenne, voire intégré son service de traduction en tant que professionnels. Les jeunes passionnés de ce métier pourront également rejoindre une agence de traduction comme Alltradis, Axiotrad, Alpis, etc.

Le commissaire au budget et à l’administration publique, Piotr Serafin, a souligné l’importance des langues comme outil de compréhension et de tolérance, rappelant que l’apprentissage linguistique contribue à ouvrir l’esprit et à élargir les horizons.

Un engagement historique pour le multilinguisme

Le multilinguisme est une valeur fondatrice de l’UE. Il est inscrit dans son cadre juridique depuis 1958, avec l’adoption du premier règlement sur le régime linguistique de la Communauté économique européenne. Depuis, le nombre de langues officielles est passé de 4 à 24, reflétant l’élargissement de l’Union.

Le concours Juvenes Translatores s’inscrit ainsi dans cet engagement, offrant aux jeunes une occasion unique de valoriser leurs compétences linguistiques et de mieux comprendre le rôle essentiel de la traduction dans la communication européenne.

Crédits illustration Pexels CC 0

