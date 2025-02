Italie : un plan triennal pour aider la lecture dans les zones reculées

Lors de l’événement « Passaparola » organisé au Goethe-Institut de Rome par le Forum du Livre, le ministre Giuli a souligné l’importance d’une approche ascendante pour encourager la lecture. Cette vision a été chaleureusement accueillie par les présidents de sept associations représentant les éditeurs, les libraires et les bibliothécaires italiens.

« Construire un plan de promotion de la lecture en Italie en partant des territoires marginalisés et en se donnant un horizon de trois ans pour instaurer des dynamiques positives est une stratégie qui peut s’avérer gagnante. Nous sommes prêts à collaborer avec le ministre de la Culture, Alessandro Giuli, pour assurer le succès du “Piano Olivetti’ », assurent-ils dans une déclaration commune.

Le “Piano Olivetti” s’inscrit dans le cadre plus large du décret Culture récemment adopté par le Sénat italien. Ce décret vise à faire de la culture un bien commun et à encourager sa diffusion, notamment dans les périphéries et les zones économiquement et socialement défavorisées.

Parmi les mesures phares, un fonds de 4 millions d’euros est prévu pour 2024 afin de financer l’ouverture de nouvelles librairies par des jeunes de moins de 35 ans, avec une priorité pour les zones dépourvues de tels établissements. De plus, un fonds de 24,8 millions d’euros pour 2025 et de 5,2 millions d’euros pour 2026 est destiné à l’achat de livres, y compris numériques, par les bibliothèques et les institutions culturelles locales, indique Il Corriere della sera.

Les présidents des associations ont également exprimé leur souhait d’être convoqués rapidement pour travailler conjointement à l’élaboration d’une législation cohérente pour le secteur du livre. Et l'interprofession de conclure : « Après l’approbation du décret Culture, les propos du ministre Giuli nous rassurent quant à l’approche que le ministère entend adopter. Nous espérons que les ressources disponibles pour promouvoir de nouvelles politiques culturelles efficaces pour le secteur du livre augmenteront. Nous attendons une convocation pour collaborer à la définition d’une réglementation organique pour le secteur. »

Cette initiative marque une étape significative dans la promotion de la lecture en Italie, en mettant l’accent sur les régions souvent négligées et en mobilisant l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre pour une action concertée et durable.

Étaient présents durant l’événement Innocenzo Cipolletta (Association Italienne des Éditeurs - AIE), Andrea Palombi (Association des Éditeurs Indépendants - ADEI), Paolo Ambrosini (Association des Libraires Italiens - ALI), Antonio Terzi (Syndicat Italien des Libraires et Papetiers - SIL), Crispino Di Girolamo (Union des Éditeurs et Libraires Catholiques Italiens - UELCI), Medardo Montaguti (Fédération Nationale des Papetiers) et Laura Ballestra (Association Italienne des Bibliothèques - AIB) ont exprimé leur soutien unanime au “Piano Olivetti”.

