Entre peinture et bande dessinée : Herr Seele et Kamagurka à Paris

Herr Seele, né en 1959 sous le nom de Peter van Heirseele, est considéré par certains comme le dernier héritier d'une école belge de peinture remontant aux primitifs flamands. Résidant à seulement vingt kilomètres de Bruges, il entretient un dialogue permanent avec les maîtres du passé, mais aussi avec le surréalisme belge, Dada, et les comics de l’âge d’or américain.

Depuis 1981, en collaboration avec Kamagurka (pseudonyme de Luc Zeebroek, né en 1956 à Nieuport), il a créé la bande dessinée Cowboy Henk. Le personnage, un cowboy blond massif, se trouve au cœur de situations absurdes où, par exemple, il oublie son bras au restaurant mais ne regrette que la perte du téléphone qui y était attaché...

Dominique Radrizzani, historien de l'art, souligne : « Herr Seele et Kamagurka sont en effet aussi complémentaires que le corps et l’esprit, l’auguste et le clown blanc. En réalisant le complexe équilibre entre le rationnel et l’instinctif, leur humour absurdiste et ravageur représente une sérieuse menace pour les têtes bien faites. »

Parallèlement à son œuvre plasticienne, Herr Seele nourrit une passion pour les pianos anciens, exerçant le métier d’accordeur...

Cette exposition à la Galerie Martel entend offrir une plongée unique dans l'univers de ces deux artistes hors normes, où l'humour côtoie l'absurde, et la satire laisse place à une réflexion plus profonde sur notre société.

L’avenir est à l’absurdisme total. La satire ne marche plus aujourd'hui, tu sais, ça va trop vite, la politique va trop vite. L’absurdisme pur et plus abstrait, à la Ionesco, à la Buñuel, à la Beckett, les gens ont faim de ça… et simplement de rire aussi, rire avec rien. Et le vrai rire, c’est rire comme un fou avec rien. Donc l’absurdisme fait partie du vrai rire aussi. Si tu as besoin de quelque chose pour rire, ce n’est déjà plus le vrai rire. Tout le monde rit, hein, les animaux aussi à mon avis. Tout ce qui vit rit. Enfin je pense…. Je ne sais pas pour le plancton. (Rires). - Herr Seele, à Ostende en 2016.

