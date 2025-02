IA : les artistes britanniques vent debout contre leur gouvernement  

Les structures qui développent des modèles d'IA n'auront plus besoin, si cette réforme est adoptée, d'obtenir a priori l'autorisation des auteurs pour utiliser certains contenus, comme l'exige actuellement la législation britannique. Autrement dit, elle privilégie les besoins des développeurs d'IA et s'appuie sur un système d'« opt-out » [dans lequel il est nécessaire de signifier son opposition, NdR] pour protéger les œuvres des créateurs.

Lors du lancement de la consultation en mi-décembre, le gouvernement travailliste a présenté une réforme visant à offrir un « meilleur contrôle » aux créateurs sur l'utilisation de leurs contenus par les développeurs d'IA. « Je pense que nous devons être équilibrés, mais je crois aussi que nous sommes face à une incroyable opportunité avec l'IA », avait alors déclaré le Premier ministre Keir Starmer, lors d'une session devant une commission parlementaire ce même mois.

Afin de concrétiser l'ambition du Royaume-Uni de devenir un « leader mondial » de l'IA, le gouvernement a dévoilé mi-janvier un plan d'action destiné à attirer les entreprises du secteur en leur permettant de tester leurs innovations sur le territoire britannique avant l'application de toute régulation. Il soutient que cette réforme est essentielle pour stimuler l'industrie technologique du Royaume-Uni et favoriser la croissance économique.

The Sunday Times a rapporté que Lord Mandelson, le nouvel ambassadeur à Washington, élabore actuellement un plan pour offrir le Royaume-Uni comme principal hub étranger pour l'IA et les technologies dites critiques des États-Unis.

« Voler notre droit d'auteur »

« La proposition du gouvernement visant à exempter la Silicon Valley du respect du droit d'auteur pour le développement de ses plateformes d'IA constituerait un transfert complet des droits et des revenus des secteurs créatifs du Royaume-Uni vers les grandes entreprises technologiques », affirment les signataires de la lettre ouverte publiée dans le Times. Et de développer : « Cela créerait une brèche dans le droit moral des créateurs de présenter leur travail selon leur volonté et minerait notre système de droit d'auteur séculaire et exemplaire, qui est un pilier pour les artistes et les entreprises créatives, tant grandes que modestes. »

Selon ces derniers, les industries créatives britanniques « veulent jouer leur rôle dans la révolution de l'IA », mais ils soulignent qu'il n'y a « aucun argument moral ou économique pour voler notre droit d'auteur. Le retirer dévasterait l'industrie et volerait l'avenir de la prochaine génération. »

Ils rappellent par ailleurs, en s'appuyant sur les chiffres officiels britanniques, que les industries créatives au Royaume-Uni génèrent plus de 120 milliards £ par an et emploient 2,4 millions de personnes.

Selon Dan Conway, directeur général de l'Association des éditeurs britanniques (Publishers Association), « le message au gouvernement est clair : le grand vol de droit d'auteur ne peut rester sans réponse. Les grandes technologies doivent payer pour le contenu créatif et de recherche qu'elles aspirent pour former l'IA, tout comme elles paient pour leur électricité et autres coûts normaux d'exploitation d'une entreprise conforme à la loi. »

Les auteurs se rebiffent

En parallèle, plus de 2000 autres figures culturelles, incluant des auteurs et illustrateurs tels que Mark Haddon, Axel Scheffler, Benji Davies ou Michael Rosen, ont signé une autre lettre ouverte, publiée dans The Observer. Ils appellent, là encore, le gouvernement à maintenir les garanties légales offrant aux artistes et écrivains la perspective d'un revenu durable.

Les signataires y expliquent comprendre l'objectif du gouvernement de stimuler la croissance, mais se décrivent comme « étonnés » de l'empressement de Whitehall [siège du gouvernement du Royaume-Uni, NdR], à « rapidement emballer notre travail de toute une vie dans un papier attrayant comme un cadeau de bienvenue à des concurrents automatisés ».

« L'idée que tout ce travail, cette dévotion et ce perfectionnement des compétences finissent simplement par rendre les milliardaires de la technologie encore plus riches - cela me rend malade, en colère et désabusé », s'insurge l'auteur et illustrateur de livres pour enfants Ged Adamson.

Un autre signataire, Chris Haughton, insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'être « anti-technologie ». « Mais la manière dont fonctionne l'IA générative n'est pas du tout excitante sur le plan créatif. C'est du vol », assure-t-il. « Si ces lobbys réussissent à convaincre notre gouvernement, nous serions effectivement en train de donner toute la richesse créée par les industries créatives, des centaines de milliards, et de la donner directement à l'industrie technologique. »

Un album rempli de silence

Près de 1000 auteurs-compositeurs, tels qu'Annie Lennox, Damon Albarn, Yusuf Islam, Kate Bush ou encore Jamiroquai, ont participé, de leur côté, à la sortie d'un album silencieux ce mardi, qui symbolise leurs inquiétudes. Intitulé Is This What We Want ?, il comporte 12 pistes, qui sont des enregistrements d'ambiances de studios et de lieux déserts. Les titres des morceaux ensemble forment le message : « Le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le vol de musique au profit des entreprises d'IA. »

« La proposition du gouvernement de donner gratuitement les œuvres de toute une vie des musiciens du pays aux sociétés d'IA permettrait à ces dernières d'utiliser le travail des artistes pour les concurrencer directement », a critiqué Ed Newton-Rex, le musicien à l'initiative de l'album.

Même la presse britannique a rejoint le mouvement de protestation mardi : The Daily Mail, The Sun, The Guardian, The Times, et The Daily Telegraph ont tous affiché en première page un message sur fond bleu : « Make it Fair » (Faites que cela soit juste).

L'album, distribué par Virgin Music, est disponible sur Spotify, et tous les droits d'auteur seront versés à l'association caritative Help Musicians.

Face à cette levée de boucliers, le porte-parole de Keir Starmer a notamment déclaré : « Nous voulons trouver un équilibre entre un système qui protège les détenteurs de droits et leurs intérêts, mais permet également aux innovateurs en IA d'investir au Royaume-Uni et de s'assurer qu'ils ont accès aux données appropriées qui soutiennent l'investissement dans le secteur. »

Illustration : une image de la campagne « Make It Fair », pour interpeler le gouvernement britannique

