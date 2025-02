Enseignants, mettez de la science-fiction dans vos classes

À travers cette offre scolaire diversifiée, la Cité de la BD d’Angoulême joue pleinement son rôle de lieu de transmission et de médiation culturelle. Elle invite élèves et enseignants à explorer de nouveaux imaginaires et à s’interroger sur l’avenir à travers la science-fiction.

Conçue sous la direction des commissaires Lloyd Chéry et Julie Sicault Maillé, l’exposition "Plus loin" réunit le travail de 150 auteurs et autrices français et internationaux, retraçant l’évolution du genre à travers les plus grands albums et ses principaux courants : cyberpunk, dystopie, space opera…

Au-delà de la simple découverte artistique, cette exposition engage une réflexion sur les enjeux contemporains, tels que la technologie, l’écologie et la place de l’humain dans le futur.

Des pistes pour élèves de tous âges

L’offre scolaire de la Cité BD propose plusieurs niveaux d’accompagnement pour aider les enseignants à intégrer cette exposition dans leur programme.

Pour le cycle 2 (CP - CE2) :

• Pause lecture à la bibliothèque.

• Emprunt de malles BD thématiques sur la science-fiction.

• Rallye "Science-Fiction", un jeu de piste interactif.

À partir du cycle 3 (CM1 - CM2 - Collège - Lycée) :

• Visites guidées et thématiques : Une plongée approfondie dans l’histoire de la science-fiction en BD.

• Visite Waou : Un dispositif innovant de visite interactive à distance.

Pour tous les niveaux :

• Ateliers découverte BD permettant aux élèves de comprendre les techniques de narration et de création du genre.

• Rencontres avec des auteurs et autrices spécialisés en science-fiction.

Ma journée à la Cité

Les enseignants peuvent également inscrire leur classe au dispositif "Ma journée à la Cité", qui propose une expérience immersive combinant projection cinématographique et visite guidée. Cette formule permet aux élèves de découvrir un film en lien avec l’exposition avant d’explorer ses contenus en détail.

Enfin, pour accompagner au mieux les enseignants, la Cité BD met à disposition des fiches pédagogiques, des podcasts et un Mooc dédié aux comics et mangas. Des rendez-vous enseignants sont également programmés pour échanger avec des spécialistes et découvrir l’exposition en avant-première.

Retrouvez Plus loin - la nouvelle science-fiction à la Cité de la bande dessinée d'Angoulême, dès à présent et jusqu'au 16 novembre 2025. Pour plus d'informations sur les offres scolaires, on consultera le document ci-dessous, ou passez par email à contact@citebd.org (ou téléphone au 05 45 38 65 65).

