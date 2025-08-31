Le livre de science-fiction qui vous a marqué... Lloyd Chery ?

La bande dessinée de science-fiction traverse aujourd’hui une profonde transformation, impulsée par une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices qui en repensent les codes. Co-commissaire avec Julie Sicault Maillé de l’exposition Plus Loin – La Nouvelle science-fiction à la Cité de la BD d’Angoulême, Lloyd Chery nous livre son coup de coeur le plus personnel.
Le 31/08/2025 à 11:00 par Nicolas Gary
3 Réactions | 7 Partages
Publié le :
31/08/2025 à 11:00
3
Commentaires
7
Partages
Laissez-moi être vache : s’il fallait recommander un livre ? Un seul… Lequel choisiriez-vous ? Et pas question de me donner un titre, ce serait trop simple : je veux savoir pourquoi celui-ci particulièrement vous importe.
Lloyd Chery : Je ne vais pas être très original mais je recommanderais Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Mathieu a réalisé l’affiche de l’exposition. Il est déjà un immense artiste et il incarne à merveille cette « next generation ».
Il est aussi un des rares à triompher en librairie avec ses récits de SF. Shangri-La et Carbone et Silicium ont dépassé les 200.000 exemplaires, ce qui est impressionnant quand on voit le marché BD actuelle. Son album est parfait à offrir pour une personne qui lit peu de BD ou peu de science-fiction.
C’est une œuvre qui sert de passerelle et il nous faut des passeurs pour que la SF continue à prospérer.
Crédits photo : Cité de la BD d'Angoulême
DOSSIER - Plus loin : l'exposition qui explore la BD de science-fiction
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 28/08/2020
272 pages
Ankama éditions
23,90 €
Paru le 08/09/2021
208 pages
Glénat
7,20 €
Plus d'articles sur le même thème
Du 27 septembre au 25 octobre 2025, la galerie Mathgoth, située dans le 13e arrondissement de Paris, accueille la première grande exposition parisienne consacrée à Miss.Tic depuis sa disparition. Intitulée Je suis partie pour rester, elle proposera une immersion dans l’univers unique de l'artiste, qui a marqué la scène du street art avec ses pochoirs féminins et ses aphorismes percutants.
27/08/2025, 12:38
À l’occasion des 150 ans des éditions Flammarion et du centenaire de la mort de Camille Flammarion, la Galerie Gallimard propose, du 3 au 24 septembre 2025, une exposition inédite. La Belle Époque des sciences populaires chez Flammarion (1875-1914) retrace l’alliance singulière entre un savant visionnaire et un éditeur audacieux.
19/08/2025, 17:05
Au cœur de la Cité Radieuse imaginée par Le Corbusier à Marseille se profile dès le 28 août 2025 une rencontre inattendue — et pourtant si évidente — entre geste humain et matière pérenne : MATERIAL MEMORY, la première française de Man in the Glass de Marcin Gierat.
15/08/2025, 07:30
Avant d’envahir nos fils Instagram, les chats régnaient sur un autre espace : les marges des manuscrits. Le Walters Art Museum, à Baltimore (États-Unis), leur consacre une exposition insolite, intitulée Paws on Parchment, du 6 août 2025 au 22 février 2026.
07/08/2025, 13:00
La bande dessinée de science-fiction traverse aujourd’hui une profonde transformation, impulsée par une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices qui en repensent les codes. Co-commissaire avec Lloyd Chery de l’exposition Plus Loin – La Nouvelle science-fiction à la Cité de la BD d’Angoulême, Julie Sicault Maillé nous livre son coup de coeur le plus personnel.
03/08/2025, 08:36
Dès la rentrée 2025, la capitale accueillera La Cité Immersive des Fables, une exposition spectaculaire installée à deux pas des Champs-Élysées. Sur plus de 1000 m2, ce parcours immersif et ludique propose une relecture innovante de l'œuvre de Jean de La Fontaine à travers des décors foisonnants, des effets spéciaux de pointe et des performances d’acteurs de renom.
29/07/2025, 14:52
Jusqu'au 16 novembre 2025, le musée de la Bande Dessinée d’Angoulême présente l’exposition Plus loin — La nouvelle science-fiction. À travers une scénographie immersive, cette première rétrospective d’envergure en France retrace plus de quarante ans de création en bande dessinée. L'occasion de revenir sur la revue mythique du genre : Métal hurlant.
28/07/2025, 12:44
Pour la toute première fois, les univers des Vieux Fourneaux et du Loup en slip se côtoient au sein d’une exposition d’envergure, déployée sur près de 400 m2 à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image - Musée de la bande dessinée d'Angoulême. Plus de 400 œuvres originales, croquis préparatoires et planches sont présentés jusqu'au 3 mai 2026 au public, offrant une immersion complète dans les mondes imaginés par Wilfrid Lupano, Paul Cauuet et Mayana Itoïz.
22/07/2025, 14:57
Le musée de Grenoble met à l’honneur la bande dessinée dans toute sa diversité avec une exposition d’envergure. Du 22 novembre 2025 au 19 avril 2026, Épopées graphiques : Bandes dessinées, comics et mangas propose un voyage en quatre temps à travers un siècle de création.
18/07/2025, 17:42
Du 5 novembre 2025 au 1er mars 2026, la Cité internationale de la langue française, installée dans le château de Villers-Cotterêts, accueillera une grande exposition coorganisée par le Centre des monuments nationaux et la Bibliothèque nationale de France.
18/07/2025, 15:15
À partir des Journées européennes du patrimoine 2025, qui se tiendront les 20 et 21 septembre 2025, les visiteurs du domaine de Saint-Point, en Saône-et-Loire, pourront découvrir un parcours sonore immersif consacré à l’œuvre d’Alphonse de Lamartine.
18/07/2025, 10:42
Du 13 novembre 2025 au 26 avril 2026, la Maison de Victor Hugo consacre une exposition exceptionnelle à une facette méconnue mais fascinante du génie hugolien : l’art du décor. Intitulée « Victor Hugo décorateur », elle explore un champ de création que l’écrivain, qui disait être « né pour être décorateur », a investi avec la même ferveur poétique que la littérature, au point de concevoir certains intérieurs comme de véritables œuvres d’art totales.
17/07/2025, 15:01
À Marseille, le Mac (Musée d'art contemporain) accueille jusqu’au 4 janvier 2026 une exposition d’Ali Cherri, Les Veilleurs, accompagnée d’un texte inédit de l’écrivain palestinien Karim Kattan. En investissant les réserves des Musées de Marseille, l’artiste met en dialogue ses œuvres contemporaines avec des objets archéologiques jamais exposés, hors des récits muséaux habituels.
16/07/2025, 17:36
À partir du 11 octobre 2025, le musée du Louvre inaugure un cycle de spectacles associant dessin, musique et théâtre. Destinées aux familles, ces performances proposent une relecture vivante et ludique de quelques-unes des œuvres majeures de ses collections.
16/07/2025, 17:35
Du 19 novembre 2025 au 9 mars 2026, le musée Guimet à Paris consacre une exposition d’envergure aux mangas. Intitulée Manga, tout un art !, cette manifestation, sous le commissariat d'Estelle Bauer occupe l’intégralité de ses galeries d'exposition. Elle retrace l’histoire de la bande dessinée japonaise depuis ses origines au XIXe siècle jusqu’à ses formes contemporaines, en dialogue étroit avec les œuvres de la collection permanente du musée.
16/07/2025, 13:57
Gothiques – L’écriture d’un imaginaire à travers les siècles, une exposition au Louvre-Lens du 24 septembre 2025 au 26 janvier 2026, retrace l’évolution du style gothique. Du temps des cathédrales aux ruines littéraires de la contre-culture, l’art gothique n’a cessé de résonner avec les formes de son époque.
15/07/2025, 18:13
La Maison de la culture du Japon à Paris consacre son exposition d’automne-hiver à Isao Takahata, considéré comme « l’un des plus grands maîtres de l’animation mondiale ». Cofondateur du mythique Studio Ghibli aux côtés de Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki, il a marqué de son empreinte l’histoire du dessin animé, de l’après-guerre aux chefs-d’œuvre intemporels. Du 15 octobre 2025 au 24 janvier 2026, l’établissement propose une plongée dans l’univers sensible et novateur de l’artiste.
08/07/2025, 11:40
En 2023, Jean-Michel Ribes s’était déjà fait une place à la Bibliothèque nationale de France (BnF) en intégrant ses archives. Un an plus tard, elles étaient dévoilées au public parisien à travers l’exposition « Jean-Michel Ribes, un pas de côté ». Cette plongée dans l’univers du metteur en scène et dramaturge s’installe désormais à la Maison Jean Vilar, à Avignon, du 5 au 26 juillet 2025.
04/07/2025, 16:55
Le LAAC (Lieu d’Art et Action Contemporaine) de Dunkerque consacre une exposition à la collaboration historique entre Vera Molnár, figure majeure de l’abstraction géométrique et pionnière de l’art génératif, et l’Atelier-Éditions Fanal, haut lieu de l’estampe contemporaine, fermé en avril 2025. Présentée du 13 juin au 19 octobre 2025, Impressions d’atelier revient sur plus de trente ans de production graphique commune, à travers estampes, archives et témoignages.
04/07/2025, 15:33
Après Amiens, le Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles accueille à partir du 12 juillet l’exposition « Abracada'Brume », consacrée à la série jeunesse à succès Brume, imaginée par Carine Hinder et Jérôme Pélissier. Une plongée dans l’univers espiègle et fantastique de la petite héroïne aux rêves de sorcellerie, à destination des jeunes visiteurs.
03/07/2025, 16:44
Du 24 juin au 30 août 2025, la Maison de la BD, à Blois, accueille une exposition consacrée à La Belle et la Bête revisité par Benjamin Lacombe et Cécile Roumiguière, dans un album paru en février dernier aux éditions Albin.
01/07/2025, 12:21
Du 15 octobre 2025 au 31 mai 2026, La Cité de la Mer à Cherbourg accueille l’exposition « Astérix et la mer », consacrée aux aventures maritimes des célèbres Gaulois. Pensée sous le commissariat de Nicolas Tellop, rédacteur en chef des Cahiers de la BD, cette exposition explore les liens entre la mer et l’univers d’Astérix, à travers une scénographie interactive et pédagogique.
25/06/2025, 10:00
Depuis son inauguration le 5 janvier 1875, le Palais Garnier ne cesse de captiver les visiteurs, qu'ils soient amateurs d'opéra, passionnés de danse ou simplement curieux. Chaque année, plus d’un million de personnes viennent découvrir ce lieu emblématique, dont près de 350.000 assistent aux spectacles programmés. À l’occasion de son 150e anniversaire, la Bibliothèque nationale de France (BnF) et l’Opéra national de Paris consacrent une grande exposition à ce monument iconique.
24/06/2025, 09:57
La Médiathèque de Francheville accueille l’exposition « Piero Macola - Ne te retourne pas », une rétrospective inédite de l’artiste vénéto-parisien, visible jusqu’au 19 juillet 2025. À l’occasion du Lyon BD Festival 2025, cette exposition retrace vingt ans de création de Piero Macola, de son premier livre à ses dernières œuvres.
19/06/2025, 15:55
Jusqu’au 16 novembre 2025, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême consacre une exposition majeure à la bande dessinée de science-fiction avec Plus loin – La nouvelle science-fiction, première rétrospective d’ampleur dédiée au genre dans un musée français. Pour accompagner cette manifestation, ActuaLitté vous propose un retour sur trois oeuvres majeures du 9e art, côté Space Opera...
19/06/2025, 11:36
Depuis le début des années 2010, Christine Roussey développe un univers singulier dans le domaine de l’illustration jeunesse, mêlant tendresse, humour et poésie. Ses albums mettent en scène des enfants évoluant librement, souvent en autonomie, dans un monde représenté à leur échelle. Son travail sera pour la première fois au coeur d'une exposition, du 26 juin au 2 juillet à la Galerie Robillard (38 rue de Malte, Paris 11e). Le vernissage aura lieu le mercredi 25 juin à 18h.
19/06/2025, 11:23
Présentée aux Franciscaines, à Deauville, du 28 juin au 21 septembre 2025, l’exposition Bleu Profond, L’océan révélé propose une exploration du regard que portent artistes et scientifiques sur les abysses depuis le XVIIIe siècle. De Victor Hugo à Jules Verne, de l’imaginaire aux premières explorations documentées, jusqu’aux images filmées par Cousteau, l’exposition retrace l’histoire d’un émerveillement collectif face au monde sous-marin et à ses formes de vie insoupçonnées.
18/06/2025, 17:24
Depuis le 5 avril, le Musée Balzac-Château de Saché (Indre-et-Loire) propose une exposition réalisée avec l’éditeur La Boîte à Bulles. À travers le personnage de Vautrin, elle explore la manière dont Balzac s’empare des affaires criminelles pour en faire la matière d’une dramaturgie sociale et littéraire, entre fiction, enquête et satire du réel.
18/06/2025, 12:29
Du 25 juin au 17 juillet, la galerie Daniel Maghen située au 36 rue du Louvre à Paris consacre une exposition à l’auteur de bande dessinée Olivier Pont. Réunissant plus de 120 planches originales tirées de ses deux séries majeures, Un Putain de Salopard et Où le regard ne porte pas.... cette rétrospective met en lumière la richesse narrative et graphique de son œuvre, entre drames intimes et aventures en terres lointaines.
18/06/2025, 10:05
Du 19 juin au 7 septembre 2025, le Musée de la bande dessinée de Bruxelles consacre une exposition au livre-objet en BD, une forme hybride où l’objet imprimé devient un terrain d’expérimentation graphique autant que narratif. À travers une sélection éclectique d’œuvres rares et audacieuses, l’exposition supervisée par Greg Shaw, le commissaire, explore un pan marginal mais significatif du neuvième art.
11/06/2025, 10:42
Du 24 septembre 2025 au 26 janvier 2026, le Louvre-Lens consacre une exposition ambitieuse à l’art gothique, du Moyen Âge à nos jours. Rassemblant près de 200 œuvres, Gothique explore les métamorphoses du genre, de la cathédrale médiévale aux imaginaires contemporains.
10/06/2025, 10:34
Incontestablement, le mangaka invité à Amiens a drainé un afflux de visiteurs hors norme vers la manifestation. « Je suis venu, parce que c’est la ville de Jules Verne », affirmait-il avant un show musical façon Bob Dylan. À quelques encablures du Nauti-poulpe, arrivé à destination, le Japonais est consacré. Et plus encore.
08/06/2025, 08:00
Dans la halle Freyssinet, une exposition attire l'attention, par son apparente sobriété. Verts réussit à transposer la bande dessinée de Patrick Lacan et Marion Besançon dans un espace physique avec un rare talent. Elle invite le visiteur à passer du rôle de lecteur à celui de témoin ou de chercheur, immergé dans une dystopie verte qui pourrait être notre avenir. Voyage guidé.
07/06/2025, 11:45
Gare aux sortilèges et aux jeteuses de sort : la halle Freyssinet abrite un espace envoûtant, où chaudrons, balais volants et toiles d’araignées (peut-être bien enchantées !) attendent les visiteurs. Mais attention : “Accès strictement réservé aux sorcières”… alors partons à la découverte de l'exposition Abracada-Brume, pour les Rendez-vous de la BD d'Amiens !
07/06/2025, 08:30
Voici ouverte l’expo événement à Amiens : le mangaka au « talent monstre » déploie son œuvre dans la Maison de la Culture, jusqu’au 21 septembre. Naoki Urasawa est l’invité prestigieux des 29es Rendez-vous de la bande dessinée : ActuaLitté vous propose un tour en avant-première de l’exposition qui lui est consacrée — en présence de l’artiste.
06/06/2025, 11:12
Autres articles de la rubrique Sortir
Imaginé et porté par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, Babelica est un lieu de découverte, de partage et d’expérimentations. Conçu par et pour les éditeurs et éditrices indépendants, artisans de la bibliodiversité, son salon invite à s’égarer, s’étonner, se questionner… Et à imaginer d’autres possibles. La 4ᵉ édition se tiendra en ligne les 24 et 25 septembre 2025.
01/09/2025, 12:26
Le comité de direction de Kotouf annonce la tenue de la première édition du Festival des Littératures du Sud, un événement littéraire d’envergure internationale qui se tiendra du 17 au 18 octobre 2025 sur l’île de Djerba, récemment inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
01/09/2025, 11:14
Besançon remet la littérature au centre du jeu. Du 19 au 21 septembre 2025, le festival Livres dans la Boucle fête ses dix ans et transforme la ville en véritable capitale des lettres, avec plus de 200 auteurs attendus et une programmation qui embrasse la rentrée littéraire dans toute sa diversité. Un rendez-vous désormais incontournable — populaire sans céder sur l’exigence — où se croisent fidèles dévoreurs de romans, lecteurs du dimanche et curieux de tout âge.
30/08/2025, 10:05
Le Festival international de la littérature (FIL) révèle aujourd’hui la programmation complète de sa 31e édition, qui se déroulera du 24 septembre au 4 octobre 2025 à Montréal. Plus de 60 événements – dont de nombreuses créations originales – rassembleront près de 200 écrivains et artistes, venant de divers horizons, générations et disciplines.
28/08/2025, 13:15
Les Journées Nationales des Biblis en folie, qui reviennent en 2025 sur l'ensemble du territoire français, poursuivent leur ambition d'ancrer durablement cet événement dans le paysage culturel du pays. Réparties sur trois jours, elles offriront une programmation enrichie, s'adressant à tous les publics, et en particulier aux plus jeunes, en lien avec le Pass Culture et les États généraux de la lecture pour la jeunesse.
28/08/2025, 13:15
L’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur organise le 25 septembre à Aix-en-Provence une journée professionnelle consacrée aux effets concrets de l’intelligence artificielle sur les métiers du livre. Cette deuxième édition du cycle « Livre et IA » invite à penser les mutations en cours et les évolutions de cette technologie en un an, en faisant appel à des philosophes, journalistes, et professionnels.
28/08/2025, 11:39
Du 5 au 7 septembre 2025, la 16ᵉ édition du festival Le Livre sur les quais invitera lecteurs et lectrices à vivre la littérature différemment, à travers leurs cinq sens. Cette nouvelle édition s’annonce résolument immersive et sensorielle, alors ActuaLitté a sélectionné cinq moments à ne pas manquer.
27/08/2025, 18:12
Depuis la dernière édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, plusieurs échanges ont eu lieu entre les divers acteurs et financeurs de l'association du FIBD, dans le but de « clarifier sa situation et d’assurer l’avenir de cet événement phare de notre secteur », assure le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) dans un communiqué, alors que des centaines d'auteurs et autrices menacent de boycotter sa prochaine édition.
27/08/2025, 11:48
Le festival Fort Fort Lointain s'apprête à célébrer son dixième anniversaire avec une programmation qui promet de ravir les passionnés de fantastique, de musique et de culture. L'édition 2025 se déroulera les 6 et 7 septembre à l'Hippodrome de Parilly, à Bron, dans une atmosphère féerique où l’imaginaire prendra vie sous toutes ses formes.
26/08/2025, 17:59
La Bibliothèque publique d'information (BPI) vous invite à célébrer sa réouverture lors d’un week-end convivial et festif ! Pendant trois jours, du 5 au 7 septembre, venez vivre un moment unique de partage autour de la littérature et de la culture. Au programme : des lectures, des échanges, des ateliers créatifs, de la musique et bien plus encore pour marquer ensemble ce moment important pour la Bpi.
26/08/2025, 14:46
Hikaya présente Confluences, une série de panels consacrés à la science-fiction et à la fantasy non anglo-saxonnes. Ce festival, dont Les Intergalactiques de Lyon sont partenaires, poursuit un double objectif : d'une part, il vise à connecter des professionnels issus de diverses cultures travaillant dans ces genres, et d'autre part, à offrir au public un aperçu de la richesse et de la diversité de la scène Sci-Fi internationale.
26/08/2025, 13:11
« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. » Cette phrase du poète Paul Éluard, placée en exergue du livre L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience (Actes Sud), donne le ton. Philosophe et économiste, enseignante à l’Université de Lausanne, Sophie Swaton ne s’attendait pas à voir sa trajectoire bousculée suite à une improbable rencontre.
25/08/2025, 18:24
Philosophe, traductrice, danseuse et activiste transféministe, Emma Bigé incarne une figure singulière du paysage culturel contemporain. À 38 ans, cette agrégée de philosophie refuse de cloisonner savoir intellectuel et expérience du corps. Elle déploie sa pensée aussi bien dans les livres que sur les dancefloors, mêlant théorie critique, pratique artistique et engagement militant.
25/08/2025, 15:30
Président d’honneur du Livre sur les quais 2025, Sorj Chalandon s’impose comme la figure centrale du rendez-vous littéraire de Morges. Entre grand entretien, carte blanche et rencontres en dédicace, l’écrivain inscrit tout au long du festival une empreinte forte.
25/08/2025, 11:37
Pour sa huitième édition, Lectures, le Festival du livre du Haut-Quercy, convie six écrivains aux horizons variés. Qu'il s'agisse de premiers romans, de récits intimes ou de fresques historiques, de succès de librairie ou d'œuvres plus discrètes, leurs voix se croiseront et résonneront durant trois jours de rencontres organisées à l'initiative de l'association Désir de Livres.
25/08/2025, 11:35
Les 20 et 21 septembre 2025, Sélestat, labellisée Ville d’art et d’histoire, s’anime au rythme des Journées européennes du patrimoine. Avec une programmation riche, ouverte à tous et placée cette année sous le thème de l’architecture, la cité alsacienne propose un week-end d’exploration culturelle qui conjugue découverte, savoirs partagés et expériences sensibles.
25/08/2025, 11:33
Le festival d’art postal Lettres d’Auzay revient le samedi 23 août 2025 pour sa 5ᵉ édition. Installé dans le cadre unique du Prieuré d’Auzay à Auchay-sur-Vendée, l’événement invite le public à renouer avec la correspondance manuscrite, autour d’une thématique universelle : l’Amour.
22/08/2025, 14:29
À quoi ressemblera cette rentrée littéraire ? Pour en avoir un léger aperçu, direction le Cap Ferret, du 21 au 23 août 2025, qui accueillera la 22e édition du festival consacré aux parutions de la saison. Sous la présidence de Philippe Besson, 16 auteurs et autrices présenteront leurs romans, chacun explorant une question de société, allant des violences policières au harcèlement scolaire, en passant par la révolution technologique.
21/08/2025, 13:16
Le scénariste et réalisateur français Michel Fessler est mort ce mardi 19 août, des suites d'une maladie, à l'âge de 70 ans. Il laisse derrière lui une quarantaine d'œuvres, auxquelles il aura participé en tant que scénariste ou qu'il aura menées, derrière la caméra. Sa carrière démontre un élan notable pour la mise en avant des mots et des animaux.
21/08/2025, 12:52
Du 23 au 27 août, Arles accueille la sixième édition du festival Agir pour le vivant. Débats, performances, projections et ateliers rythmeront cinq jours de réflexion collective autour d’une écologie radicale, inclusive et décoloniale.
21/08/2025, 11:20
Le voyage de la Vénus noire, créé et mis en scène par Alice Diop à partir d’un texte de la poétesse afro-américaine Robin Coste Lewis, sera présenté à la MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, du 19 au 30 novembre 2025, dans la Nouvelle salle. Le spectacle d'un peu plus d'une heure s’inscrit dans le cadre du Festival d’Automne 2025.
20/08/2025, 17:51
Du 23 au 28 septembre 2025, le festival Les Préférences invite le public à une nouvelle itinérance littéraire entre Nantes, Oudon, Champtoceaux, Ancenis, Varades, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, Ingrandes-sur-Loire et Angers. Cette itinérance sera ponctuée de 38 événements : des rencontres, des lectures performées, des spectacles, des tables rondes, des lectures du paysage, des expositions, mais aussi des séances de cinéma et des dégustations de vins.
20/08/2025, 17:36
Organisé du 15 au 17 août, le Bendigo Writers Festival, en Australie, s'est déroulé malgré l'annulation d'une vingtaine d'animations et rendez-vous. Plus d'une cinquantaine d'auteurs et d'intervenants ont en effet renoncé après avoir pris connaissance d'un « code de conduite » imposant un certain cadre aux discussions et déclarations publiques. Certains invités craignaient une restriction de leur liberté d'expression, notamment sur la guerre à Gaza.
19/08/2025, 09:48
Warner Bros. a choisi une arme de séduction massive pour entretenir l’engouement autour de Superman : depuis le 16 août, les dix premières minutes du film réalisé par James Gunn sont disponibles gratuitement sur YouTube. Un coup marketing qui en dit long sur l’évolution du rapport entre salles et plateformes.
18/08/2025, 18:50
L’été 2025 marquera le grand retour d’un monument de l’animation : Princesse Mononoké (1997), chef‑d’œuvre signé Hayao Miyazaki et Studio Ghibli, renaît sur grand écran dans une version restaurée en 4K, avec deux semaines d’exclusivité en IMAX en France dès le 27 août 2025.
16/08/2025, 11:45
Du 5 au 7 septembre 2025, le Livre sur les quais fera entendre les voix. Lectures, ateliers et rencontres donneront une place centrale au plurilinguisme et à la traduction, pour célébrer la diversité des langues et des imaginaires.
15/08/2025, 18:07
Il y a parfois des départs qui laissent le silence là où résonnait une voix unique. C’est le cas de Pierre Louis‑Calixte, sociétaire de la Comédie‑Française, disparu le 12 août 2025 à l’âge de 57 ans, des suites d’un cancer. L’annonce de sa mort est tombée telle une onde—trop tôt, trop brusque—en laissant derrière lui un sillage de regards médusés et de regrets sincères
14/08/2025, 19:05
Hollywood tourne-t-il en boucle, jusqu'à se mordre la queue ? Le groupe médiatique Paramount, récemment repris par la société de production Skydance, s'inscrit en tout cas dans la tendance aux séries de films et autres reboots. Parmi les projets confirmés, une suite à World War Z, film de 2013 inspiré d'un livre de Max Brooks, et deux longs-métrages Tortues Ninja.
14/08/2025, 10:41
Du 8 au 12 octobre 2025, au théâtre des Bouffes du Nord, Adèle Haenel présentera sa première mise en scène avec Voir clair avec Monique Wittig, lecture scénique et musicale inspirée de La pensée straight. Après son retrait du cinéma et son engagement accru dans le militantisme, l’actrice investit un autre espace d’expression : un cercle de paroles où résonnent textes féministes radicaux, sons et émotions partagées.
13/08/2025, 18:22
Du 18 au 22 août 2025, la capitale kazakhe Astana accueille le 89ᵉ Congrès mondial de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA). Ce rassemblement annuel majeur pour la profession réunit chaque année entre 2000 et 3000 participants venus du monde entier. Il est précédé de réunions satellites, organisées sur une à deux journées, qui permettent d’approfondir les échanges autour de thématiques spécifiques.
13/08/2025, 14:41
Longtemps incarné par Sylvester Stallone, figure indissociable de ce vétéran des forces spéciales au bandeau et au regard d’acier, le héros culte John Rambo s’offre un nouveau visage. Le préquel reviendra sur sa jeunesse pendant la guerre du Vietnam, avec Noah Centineo en première ligne.
13/08/2025, 12:24
Dernier volet de notre dossier CliFi - Climate Fiction – avec un regard sur le cinéma et les films adaptés de romans, ayant ces thématiques environnementales pour sujet principal. Si des décennies durant, Hollywood a aimé détruire la Terre à l’écran – invasions extraterrestres, épidémies, guerres nucléaires – mais le réchauffement climatique est longtemps resté un sujet secondaire...
13/08/2025, 10:32
Il suffit parfois d’un simple emoji ou d’un graffiti numérique pour électriser un univers : celui du MCU (Marvel Cinematic Universe), dans ce cas précis. Le 12 août 2025, Ryan Reynolds a posté sur Instagram une image intrigante : le logo des Avengers, sur lequel trône un « A » rouge façon anarchiste. Une touche visuelle qui a aussitôt embrasé le fandom — mais que cache-t-elle vraiment ? Suspense, humour et tour de passe-passe sont au rendez-vous.
13/08/2025, 07:43
À Arles, fin août, les rues se rempliront de mots. Romans, essais, manifestes… mais aussi voix, débats et récits partagés. Pour sa sixième édition, Agir pour le Vivant consacre une place centrale au livre et aux rencontres en librairie, tout en continuant de défendre la presse indépendante. Deux piliers qui, ensemble, nourrissent une même ambition : maintenir vivante la diversité des récits et des idées.
12/08/2025, 15:19
C'est la douzième année consécutive qu’est célébrée l’initiative Le 12 août, j’achète un livre québécois !. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) souligne, dans un texte intégralement retranscrit ci-dessous, ce moment important de l’année pour l’industrie québécoise du livre, et encourage à se procurer un livre du territoire. Rappelons que cet événement a été inauguré en 2014 grâce aux auteur·trice·s et idéateur·trice·s Patrice Cazeault et Amélie Dubé.
12/08/2025, 14:49
3 Commentaires
Arthur Magnus
31/08/2025 à 11:38
Rebonjour Nicolas Gary. Vous n'êtes pas en forme, en ce moment... Vous auriez dû prendre des vacances, mais peut-être n'en avez-vous (hélas) pas eu la possibilité.
Si on suit le lien que vous fournissez dans le chapô, on voit que "Lloyd Cheri" s'appelle en réalité Lloyd Chéry.
Et je serais étonné qu'il s'identifie comme femme. ("Je ne vais pas être très originale"). De plus, il me semble que le conditionnel conviendrait mieux, pour "je recommanderai" (même phrase).
Nicolas Gary - ActuaLitté
31/08/2025 à 20:19
Cher Arthur
Je redoutais que vous n'ayez pris des congés et vous vous faisiez trop rare dans nos colonnes.
Je suis heureux de vous savoir toujours aussi vigilant.
Arthur Magnus
01/09/2025 à 14:26
Dormez sur vos deux oreilles, je suis là quand il y a besoin.
... Comme maintenant, puisque malgré mon signalement, aucune des trois occurrences de son nom n'est encore orthographiée correctement : on trouve Lloyd Cheri au lieu de Lloyd Chéry dans le titre et le corps de l'article, et Lloyd Chery au lieu de Lloyd Chéry dans le chapô.
Ah, mais pourquoi tout le monde ne s'appelle pas Gary ou Magnus ? ;)