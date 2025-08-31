Le livre de science-fiction qui vous a marqué... Lloyd Chery ?

Laissez-moi être vache : s’il fallait recommander un livre ? Un seul… Lequel choisiriez-vous ? Et pas question de me donner un titre, ce serait trop simple : je veux savoir pourquoi celui-ci particulièrement vous importe.

Lloyd Chery : Je ne vais pas être très original mais je recommanderais Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Mathieu a réalisé l’affiche de l’exposition. Il est déjà un immense artiste et il incarne à merveille cette « next generation ».

Il est aussi un des rares à triompher en librairie avec ses récits de SF. Shangri-La et Carbone et Silicium ont dépassé les 200.000 exemplaires, ce qui est impressionnant quand on voit le marché BD actuelle. Son album est parfait à offrir pour une personne qui lit peu de BD ou peu de science-fiction.

C’est une œuvre qui sert de passerelle et il nous faut des passeurs pour que la SF continue à prospérer.

