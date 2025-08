Un livre de science-fiction qui vous a marqué... Julie Sicault Maillé

NdR : L'idée était de demande un coup de coeur, n'est-ce pas. Mais Julie

Peut-être Frontier de Guillaume Singelin dont j’adore les petits personnages, le détail très fouillé de l’intérieur des stations spatiales et les magnifiques paysages extérieurs. Et sur la narration, l’anti-exploitation des ressources des planètes, la référence à la mythologie de la frontier dans l’histoire états-unienne et la recherche existentielle des trois personnages principaux sur leur place au sein de cette société du futur. Il y a tellement d’écho avec l’actualité.

Mais je suis également absolument fan des Mondes d’Aldebaran de Leo, au niveau du féminisme et des engagements qu’il porte, de son dessin d’une grande élégance et de tout son extraordinaire bestiaire et foisonnement de paysages.

Et puis, la série Aâma de Frederik Peeters à la virtuosité des planches et à la fiction très intelligente.

Et puis, et puis... je m’arrête là, mais à contrecœur.

Retrouver Plus loin - la nouvelle science-fiction à la Cité de la bande dessinée d'Angoulême, dès à présent et jusqu'au 16 novembre 2025. Un extrait de ces différents ouvrages est disponible en fin d'article.

Crédits photo : Cité de la BD d'Angoulême



DOSSIER - Plus loin : l'exposition qui explore la BD de science-fiction

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com