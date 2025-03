La BD fantasme la chute de notre société depuis les années 70

Le concept de « nouvelle science-fiction » que vous mettez en avant avec cette exposition s’appuie sur près de 40 ans d’évolution du genre. Quels sont, selon vous, les éléments clés qui distinguent cette nouvelle génération d’auteurs et autrices de leurs prédécesseurs ?

Lloyd Chéry : On peut distinguer plusieurs évolutions. Les auteurs des années 90/2000 ont lancé massivement de longues séries. Le marché de la BD était alors totalement différent.

On voit apparaître des séries au long cours, parfois très inspirées par les blockbusters hollywoodiens ou par Valérian et Laureline, qui vont connaître des succès populaires. Je pense à des classiques comme Aquablue de Thierry Cailleteau et Olivier Vatine, Aldebaran de Léo, Universal War One de Denis Bajram ou encore Sillage de Jean-David Morvan et Philippe Buchet. Le space opera et le sense of wonder dominent.

On fait rêver le lecteur. L’apparition d’œuvres cultes comme Akira, V pour Vendetta ou Watchmen aura un impact sur le découpage de nombreux auteurs qui vont justement s’en inspirer. La génération des années 2010/2020 a été percutée par le triomphe des romans graphiques, la pagination est plus importante. Les récits sont plus politiques et la dystopie ainsi que le post-apo dominent. Le dessin est plus inspiré par le manga et on observe aussi une influence des jeux vidéo, Frontier de Guillaume Singelin en est un bon exemple.

On remarque aussi l’arrivée d’autrices talentueuses alors qu’elles étaient quasiment inexistantes. Léa Murawiec, Élisabeth Holleville, Lisa Blumen sont des noms sur lesquels il faudra compter dans les prochaines décennies. La science-fiction est maintenant à la mode et devient un terrain de jeu pour de jeunes auteurs et autrices. Plus besoin d’être un spécialiste du genre pour en réaliser.

L’exposition met assez peu en lumière le cinéma, les mangas et les comics sur la science-fiction en bande dessinée. Pourquoi ?

Lloyd Chéry : Nous avons fait le choix, avec ma binôme Julie Sicault Maillé, de nous concentrer principalement sur la BD franco-belge. Cette exposition est la première du genre en France et nous avons voulu célébrer en grande majorité des artistes qui ont souvent été oubliés des médias. Le choix était fort. Nous ouvrons l’exposition avec le génie français et des auteurs comme Druillet, Gillon, Moebius, Montellier, Rochette, Christin et Mézières.

On adore se dénigrer chez nous, mais n’oublions pas que nos créatifs ont inspiré d’autres pays. Le magazine Métal Hurlant est connu dans le monde entier. Notre façon de faire de la bande dessinée est unique. Nous évoquons dans les cartels l’importance du cinéma et du manga, et nous avons fait un petit espace comics pour montrer des planches de chefs-d’œuvre comme V pour Vendetta, Watchmen ou, plus récemment, The Nice House on the Lake.

Le comics reste le parent pauvre de la BD et c’est pour cette raison que nous avons voulu faire un rappel. La difficulté, c’est qu’il aurait été impossible ou très, très difficile d’avoir des planches originales pour cette exposition de nos voisins américains et japonais, mais nous assumons totalement ce choix.

L’un des enjeux de cette exposition semble être de montrer comment la science-fiction en BD interroge le monde contemporain, des bouleversements technologiques aux crises écologiques. Quelles thématiques vous ont semblé particulièrement marquantes dans les œuvres sélectionnées ?

Lloyd Chéry : La fin du monde est une constante. Depuis les années 70, la BD fantasme la chute de notre société. Que ce soit Social Fiction de Chantal Montellier, Neige de Didier Convard et Christian Gine, La Terre des Fils de Gipi, Soon de Benjamin Adam et Thomas Cadène, Inexistences de Christophe Bec ou Détours par Epsilon de Lolita Couturier, il n’y a pas une décennie qui n’a pas été marquée par une grande BD post-apocalyptique.

On remarque le retour de la figure du robot, qui est à mettre en perspective avec l’IA, et je pense au travail d’Ugo Bienvenu et de Mathieu Bablet, tout comme la réalité virtuelle qui est revenue en force avec Zep ou Joseph Falzon. Pas mal d’auteurs et d’autrices ont été influencés par Alain Damasio et on observe également des albums qui dénoncent la société de contrôle et reviennent sur la dystopie, comme 1984 et 1985 de Xavier Coste.

Les auteurs sont influencés aussi par l’actualité et les bouleversements technologiques, géopolitiques ; il est donc assez normal qu’ils s’en inspirent. On assiste aussi à une envie de proposer du hopepunk, pour sortir de ces imaginaires cauchemardesques.

L'exposition est à découvrir à la Cité de la BD d'Angoulême, jusqu'au 16 novembre 2025 (renseignements et informations)

Crédits photo : Cité de la BD d'Angoulême

