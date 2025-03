La BD SF se féminise, mais il reste encore du chemin à faire

ActuaLitté : L’exposition met en avant une nouvelle génération d’auteurs et autrices de science-fiction en bande dessinée. Quelles tendances ou évolutions majeures avez-vous observées dans leurs approches graphiques et narratives ?

Julie Sicault Maillé : À la fois les sujets et l’éclatement des formes ou plutôt peut-être, la libération des codes du genre !

Les sujets, comme à toute époque, sont très ancrés dans notre contemporanéité, ce qui signifie que les auteurs et autrices travaillent ce qui nous touche aujourd’hui par le prisme de la science-fiction. Les catastrophes écologiques évidemment, la place de chacun dans la société, son rapport à l’autre, mais également son rapport à soi et son intimité, le virtuel dans nos vies également.

La science-fiction donne une très grande liberté aux auteurs et autrices, car on est dans l’extraordinaire, au sens premier du terme, au-delà de l’ordinaire. Ce qui laisse énormément de liberté pour imaginer et dessiner des univers incroyables. Les autrices et auteurs jouent également au renouvellement des formes et des formats dans la lignée de la vogue du roman graphique. On sort des cases, des cadres, de la traditionnelle forme de la BD.

C’est d’une richesse immense.

L’un des axes forts de Plus Loin est la place grandissante des autrices dans la science-fiction en BD. Comment cette féminisation progressive du genre se manifeste-t-elle dans les œuvres et les thématiques abordées ?

Julie Sicault Maillé : En effet, la seule femme autrice de SF et reconnue comme telle dès la seconde moitié des années 70, est Chantal Montellier. Le monde de la BD était masculin et celui de la SF plus encore, tant du côté des auteurs, des éditeurs que des lecteurs.

Ces premières décennies du XXIe siècle voient les choses évoluer dans le même sens que le reste de la société, même si on a encore beaucoup de chemin à faire, et bien au-delà du champ de la BD. De plus en plus d’autrices se lancent dans la BD, je dirais s’autorisent à se lancer dans la BD. Le lectorat se féminise également avec la diversité des sujets désormais abordée par le 9e Art et le renouvellement des formes et formats dont je parlais précédemment.

© Léa Murawiec, Le Grand Vide, 2021, éditions 2024

Plus spécifiquement, la SF permet aux autrices d’aborder des sujets pas forcément absents de l’ancienne SF, mais elles le font avec une approche très différente. De même, les autrices actuelles ne sont pas majoritairement des amatrices de SF, même si les plus jeunes sont pour beaucoup nourries de mangas et de jeux vidéo, mais elles se saisissent de la liberté qu’offrent le genre, les univers graphiques et les possibilités fictionnelles incroyables à l’œuvre.

Ainsi, lorsque Chantal Montellier me raconte qu’elle fait plus de la politique que de la SF, j’acquiesce. Néanmoins, je suis convaincue que la SF est justement un merveilleux outil politique, car c’est une pensée du monde contemporain que l’autrice et l’auteur partagent avec toutes sortes de lecteurs et lectrices.

Si on observe les sujets abordés par Chantal Montellier et des autrices de ce qu’on a qualifié de « nouvelle génération » dans Plus loin, il y a des changements bien sûr, mais surtout liés aux évolutions de la société. La grande dame aborde en visionnaire avec Social Fiction, les violences étatiques, la vidéosurveillance, les libertés individuelles, le corps social vidé de son humanité, de son libre choix.

De son côté, Lisa Blumen esquisse un travail sur l’intime dans Astra Nova, sur la solitude inhérente à chaque être humain et Léa Murawiec dessine la place de soi dans la société et surtout notre image au sein du Grand vide. Ce sujet fait écho d’ailleurs à l’impact actuel des réseaux sociaux, mais Léa a la subtilité de ne pas faire référence directement à ce fait de société, son approche est très intéressante.

Ce qui me semble plus marquant en termes de différences avec le passé, c’est le fait que les autrices sont nettement hors des sujets de conquête spatiale et d’exploitation d’autres planètes et d’autres êtres... Cela donne à réfléchir sur l’a priori qu’on a souvent de la SF.

Vous avez conçu cette exposition avec une scénographie immersive. Comment avez-vous imaginé l’expérience des visiteurs pour qu’elle retranscrive au mieux la richesse et la diversité des univers de la science-fiction en bande dessinée ?

Julie Sicault Maillé : On a imaginé l’exposition comme un voyage à travers les univers de la SF, un voyage dans ses imaginaires, ce que la scénographe Mathilde Meignan et le concepteur lumière Pierre Gauvrit ont parfaitement et subtilement mis en scène. On a souhaité débuter le parcours par les figures historiques de la BD franco-belge et ouvrir le dernier chapitre sur la richesse de la nouvelle génération.

Entre, des chapitres thématiques récurrentes dans la SF, le voyage dans l’espace, les cités du futur et mondes virtuels, l’anticipation et les récits apocalyptiques qui ouvrent à de nouveaux mondes et la relation à l’autre, qu’il soit extraterrestre, robot, hybride, humain augmenté. Ce qui est fascinant, grâce à la très grande qualité des autrices et auteurs, c’est qu’au sein de chacun de ces chapitres, on observe encore une grande diversité des esthétiques donc une richesse incroyable.

Et pour favoriser l’immersion dans ce voyage qu’on propose, trois ambiances sonores enveloppent le visiteur.

L'exposition est à découvrir à la Cité de la BD d'Angoulême, jusqu'au 16 novembre 2025 (renseignements et informations)

Crédits photo : Cité de la BD d'Angoulême

DOSSIER - Plus loin : l'exposition qui explore la BD de science-fiction

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com