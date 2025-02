Découvrez les cinq polars retenus pour le Prix Landerneau 2025

Le jury, composé de neuf libraires des Espaces Culturels E.Leclerc, a retenu cinq ouvrages pour cette édition. Lors des délibérations finales, prévues en présence d'Alice Pol et de Michel-Édouard Leclerc, les votes de l'ensemble des libraires du réseau seront également pris en compte. Le lauréat, qui sera annoncé le 18 mars, succédera à Sébastien Vidal, récompensé en 2024 pour son roman De neige et de vent (Le Mot et le Reste).

Il recevra une dotation de 6 000 € et bénéficiera d'une campagne de promotion dans les 231 Espaces Culturels E.Leclerc.

Le Prix Landerneau Polar s'inscrit dans une série de distinctions littéraires organisées par les Espaces Culturels E.Leclerc, visant à promouvoir la littérature francophone et à soutenir les auteurs contemporains. Ces prix reflètent l'engagement du réseau en faveur de la culture et de la diffusion des œuvres littéraires auprès du grand public.

Retrouver la sélection 2025 :

Mauvais Cœur de Audrey Brière (Seuil)

Bleus, Blancs, Rouges de Benjamin Dierstein (Flammarion)

Beyrouth Forever de David Hury (Liana Levi)

Gracier La Bête de Gabrielle Massat (Le Masque)

Henua de Marin Ledun (Gallimard)

Un extrait des cinq romans est proposé en fin d'article.

Alice Pol est une actrice et romancière française. Elle se fait connaître du grand public en 2008 grâce à son rôle dans le film Vilaine, aux côtés de Marilou Berry. La comédienne enchaîne ensuite les longs métrages : Les Émotifs anonymes avec Isabelle Carré en 2010, Un plan parfait de Pascal Chaumeil en 2012, Joséphine, où elle retrouve Marilou Berry, et Au bonheur des ogres de Nicolas Bary en 2013.

C’est avec Dany Boon qu’elle décroche ses premiers rôles féminins dans deux films qu’il réalise : Supercondriaque en 2014 puis Raid dingue en 2017. Elle publie en 2023 son premier roman aux éditions Robert Laffont, un thriller intitulé Coup de pelle.

Son deuxième ouvrage, En eaux vives, paraît en 2024. On y suit toujours son héroïne, Charlie, jeune capitaine de police obsessionnelle et singulière. Elle se jette corps et âme dans une nouvelle quête dangereuse et alambiquée, où le seul indice dont elle dispose est la complexité de l’âme humaine

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com