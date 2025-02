Commission d'enquête sur les violences dans la culture : et l'édition ?

Déposée à l'Assemblée nationale en août 2024, la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité a été adoptée en octobre de la même année.

Cette proposition de résolution venait prolonger l'initiative parlementaire prise suite à une précédente proposition de résolution, celle de Francesca Pasquini, quand elle était députée écologiste des Hauts-de-Seine. La commission d’enquête relative à la situation des mineurs dans les industries du cinéma, du spectacle vivant et de la mode avait en effet interrompu ses travaux suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron en juin 2024.

La 17e législature a ainsi souhaité reprendre ces travaux, comme l'indiquait la proposition de résolution d'Erwan Balanant, déposée en août 2024 : « Aujourd’hui il est impératif que nous continuions ce travail, que nous puissions émettre des recommandations et des propositions d’évolutions législatives pour nous assurer de la protection de nos enfants, des actrices et acteurs, des techniciens et techniciennes, des journalistes, des artistes, des musiciens et musiciennes, passionnés de leur art… de toutes formes d’abus, qu’ils soient sexuels, physiques ou psychologiques. »

Depuis le mois d'octobre 2024, cette commission d'enquête, présidée par Sandrine Rousseau, avec Erwan Balanant comme rapporteur, mène des auditions avec différentes personnalités, dont Rachida Dati, Rima Abdul Malak et Roselyne Bachelot, Emmanuelle Dancourt, présidente de MeTooMedia, Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre de la Colline, ou encore l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche.

Des « similitudes » entre les secteurs

Malgré une très imposante liste d'intervenants, le secteur de l'édition n'est pas représenté, pas plus que les auteurs et autrices de l'écrit. Lors des auditions de Rachida Dati, Rima Abdul Malak et Roselyne Bachelot, l'édition n'a été évoquée qu'à la marge par cette dernière, pour évoquer un plan de lutte contre les violences sexuelles qui s'est finalement limité à une autorégulation du secteur.

Interrogé, le rapporteur Erwan Balanant nous explique, via sa collaboratrice parlementaire Alexia Nguyen Quoc, que les limitations du champ de la commission tiennent à la fois à la forme et au fond de ses travaux.

« Nous sommes bien conscients que les violences en tout genre ne se cantonnent pas uniquement à ces secteurs, mais en concernent beaucoup d’autres, culturels et sociétaux », indique-t-elle. « Lors de la création d’une commission d’enquête, il est impératif de se pencher sur le choix du périmètre d’enquête afin de mener des travaux de qualité dans une durée qui est, pour rappel, limitée à six mois après la création de la commission. »

S'intéresser au cinéma, à l’audiovisuel, au spectacle vivant, à la mode et à la publicité permet aussi d'assurer une cohérence thématique, en quelque sorte : « Ce large périmètre a été décidé en raison de similitudes dans les mécanismes, les responsabilités, les organisations, dans le rapport à l’image et à celui de la création, au sein de ces secteurs. »

Une autre enquête à mener

Bien qu'il soit par nature plus lié à l'écrit qu'à l'image — encore que —, le secteur de l'édition n'est évidemment pas exempt de mécanismes systématiques de domination et de violences, aux nombreuses victimes.

Parmi les « affaires » les plus médiatiques de ces dernières années, citons bien sûr le cas de Gabriel Matzneff, auteur publié par le groupe Madrigall, accusé de viols sur mineurs et même soupçonné d'avoir fait partie d'un réseau pédocriminel qui aurait sévi pendant plusieurs années. Mais aussi celui de Stéphane Marsan, ancien président des éditions Bragelonne, visé par plusieurs accusations de sexisme et de harcèlement sexuel.

En 2021, Mediapart avait aussi relevé la nomination, chez Plon, de Mickaël Palvin, précédemment licencié par Albin Michel pour « faute grave » après des accusations répétées de « harcèlement moral ». Plus récemment, citons les multiples témoignages qui dénoncent des comportements délictueux présumés de Neil Gaiman, plusieurs femmes évoquant des agressions sexuelles ou des viols, ou encore le viol qui serait survenu lors d'une édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.

Au-delà des crimes et délits, soulignons que le sexisme et les violences sexuelles se perpétuent aussi grâce à un système économique et une répartition des pouvoirs largement défavorables aux femmes : l'édition ne fait pas exception, puisque les négociations autour des rémunérations, les subventions, la visibilité médiatique ou la reconnaissance par les prix sont bien moins avantageuses pour les autrices.

Pour réaliser un état des lieux de l'édition et formuler des propositions, une autre commission d'enquête sera donc nécessaire. « [N]ous n’avons à l’heure actuelle pas de visibilité sur une création de commission d’enquête sur le secteur de l’édition », nous indique Alexia Nguyen Quoc.

Rappelons que le secteur de l'édition s'est doté d'un accord de branche pour lutter contre le harcèlement moral, les violences et le harcèlement sexuel et sexiste, cosigné par plusieurs partenaires sociaux du secteur, du Syndicat national de l'édition à la CGT-FO, en passant par la CFDT, à l'exception de la Filpac-CGT et de l'UFICTLC-CGT.

Étendu à tous les employeurs et tous les salariés dans le champ de la convention collective de l'édition en juillet 2024, il cadre les grands principes de cette lutte, en s'appuyant sur des éléments du Code du travail et du Code pénal, mais concerne uniquement les maisons d'édition, pas les diffuseurs, distributeurs, artistes auteurs, prestataires, libraires, ou encore festivaliers.

