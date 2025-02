L’IA au service du livre : atout ou menace pour la diversité ?

L’intelligence artificielle redéfinit en profondeur les métiers du livre, bouleversant les pratiques et les processus de création. Loin des fantasmes, elle ouvre un champ inédit de possibilités : correction automatisée avancée, suggestion de contenus adaptés aux préférences des lecteurs, assistance à l’écriture et à l’édition.

Ces innovations promettent des gains significatifs en termes de temps et d’efficacité, tout en améliorant la qualité des productions. Toutefois, elles s’accompagnent de défis majeurs : standardisation des œuvres, érosion de certaines compétences humaines, menaces potentielles sur l’emploi et interrogations éthiques, notamment sur les droits d’auteur et la responsabilité des contenus générés.

Il est donc impératif d’aborder cette transition avec discernement et vigilance, en veillant à préserver la singularité, la diversité et l’exigence qualitative de la création littéraire.



Retrouvez le podcast de cette rencontre animée par Olivier Pennaneac’h (chargé d’économie du livre Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Avec la participation de Stéphan-Eloïse Gras (professeure associée au CNAM et chercheuse en IA), Marc Lizano (auteur), Laura Brignon (traductrice et membre de l’ATLF et du collectif En chair et en os).

Illustration : Urbs

