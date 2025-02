Place et importance des aides institutionnelles dans l'économie de l'édition

Le Centre national du livre, les directions régionales des affaires culturelles, les conseils régionaux ainsi que diverses institutions et collectivités mettent en place un large éventail de dispositifs destinés à soutenir l’édition indépendante.

Mais quelle est l’incidence réelle de ces aides sur l’équilibre économique des maisons d’édition ? Quelle signification revêtent-elles dans un secteur en constante évolution ? L’éditeur demeure incontestablement le meilleur connaisseur de son métier et de ses besoins spécifiques.

Dans un paysage éditorial en pleine transformation, il est plus essentiel que jamais de lui conférer un rôle central dans l’élaboration, la structuration et l’adaptation des dispositifs de soutien public, afin qu’ils répondent de manière pertinente et efficiente aux réalités du terrain.

Retrouvez le podcast de cette table ronde animée par Dominique Tourte (directeur général FEDEI, éditeur, Invenit).

Avec la participation de Charline Claveau (vice-présidente en charge de la culture, des langues et cultures régionales, et du patrimoine à la Région Nou- velle-Aquitaine), Pascal Perrault (directeur général du CNL), Arnaud Travade (conseiller livre et lecture, DRAC Nouvelle-Aquitaine), Sophie Abellan (conseillère livre Région Grand Est) et Léonor de Nussac (directrice Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Economie, coopération au coeur des Assises de l'édition indépendante 2025

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com