Queer, de Luca Guadagnino, d'après le roman de William S. Burroughs

Aujourd'hui âgé de 53 ans, le réalisateur Luca Guadagnino se souvient bien de sa découverte de Queer, quand il était jeune : « J’étais sous le choc, totalement absorbé et investi dans le personnage central de William Lee, le double littéraire de Burroughs. Le puissant désir d’être avec quelqu’un qui me renvoie mon reflet, et avec qui je me sens entièrement connecté. »

Il commence d'ailleurs à travailler sur un scénario, dès ses 21 ans, mais il faudra quelques années pour le concrétiser... Évidemment, il a pris particulièrement au sérieux l'adaptation, s'appliquant à trouver différentes méthodes pour rendre les états seconds bien connus de William S. Burroughs.

Le roman Queer est disponible en France chez Christian Bourgois, dans une traduction de Christine Laferrière et Sylvie Durastanti. Le film sera en salles à compter de ce mercredi 26 février.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com