Carcoma : les murs ont des âmes

Dans ce village de Castille, tout le monde connaît tout sur tout le monde. Et cette maison n’inspire confiance à personne. Depuis quatre générations, une famille habite ce lieu qui a été construit grâce à un argent… sale. Entre ces murs, douleurs et jalousies se transmettent de femme en femme. Cette « carcoma » est inévitable, insidieuse, étouffante. Désormais, elles ne sont plus que deux. D’un côté, la grand-mère capable de communiquer avec les ombres et qui tait de nombreux secrets. De l’autre, la petite-fille qui traîne derrière elle une sale affaire…

Si elles s’aiment, elles ne le montrent pas et le disent encore moins. Entre elles, un venin. Une haine qui ne cesse d'enfler et de gratter, là, au creux de leur cœur. Elles parviennent à peine à cohabiter…

Tout change lorsqu'une jeune femme, à l'air perdu et aux longs cheveux noirs, toque à la porte de la maison. Avec elle, c'est tout un pan de l'histoire de la famille qui se dévoile. Non pas comme une rose qui s'ouvre lentement pour exposer des pétales élégants et colorés, mais comme un miroir qui se craquelle et éclate en morceaux.

Layla Martínez nous livre ici un roman sombre et fascinant. Ce récit est celui, principalement, de plusieurs générations de femmes et de ce lien indélébile qui habite chacune d'entre elles. Ce lien, sombre et épineux, n'est pas un miracle ou une source de fierté – il s'agit plutôt d'une malédiction dont il semble impossible de se défaire. Courir est inutile : la maison, qui abrite entre ses murs des âmes maudites, est une cage puissante dans laquelle on finit toujours pas revenir. Si le thème de la maison hantée n’est pas nouveau en soi, l'exécution est ici intrigante et résolument intelligente.

Chaque bruissement, craquement, grincement fait froid dans le dos – le tout, de façon à créer une atmosphère oppressante. Au-delà de ces ombres impossibles à déloger de ce lieu sordide, l’autrice nous fait grimacer devant la violence patriarcale, sous-jacente et omniprésente, ainsi que celle du combat des classes sociales. Malgré cette envie d’ailleurs, de mieux, ces femmes se voient refuser une quelconque évolution. Elles naissent pauvres et demeurent pauvres, coincées dans cette répétition interminable des mêmes clichés, des mêmes maltraitances.

« La vieille a raison, malgré tout ce qu’elle m’a dit je n’ai jamais vraiment cru que j’étais prisonnière de cette maison. Je pensais pouvoir m’en aller un jour, quitter comme tout le monde ce village de merde. [...] J’étais convaincue que j’allais partir, mais j’ai compris que non, que la vieille avait raison et que nous, les femmes de notre famille, on ne quitte cet endroit que quand on nous emmène, moi lorsqu’on m’a mise en taule et ma mère lorsqu’on l’a enlevée. »

C’est violent, au point de finir par partager cette même rage que celle ressentie par ces deux femmes. Ce récit en voix alternées donne l’occasion de voir que passé comme présent se vivent au rythme terrible de la « carcoma » – ou devrait-on simplement parler de patriarcat ? –, qui appelle à une soif de vengeance dévorante et terrifiante.

Traduction assurée par Isabelle Gugnon, dont le travail permet de plonger la tête la première dans ce récit puissant.

Par Valentine Costantini

