Un conte burkinabé moderne : traditions, résistances et espoirs

Ils habitent hors du giron familial de Moussa dont les parents ont été très fâchés de le voir ainsi s’éloigner et s’affranchir de l’autorité du père. Mais Sally a toujours fait le nécessaire pour prodiguer toutes les marques de respect à la famille qui, bien sûr, n’a cependant pas manqué de la soupçonner d’être la cause de cet éloignement du fils aîné.

Cette vie calme et sereine, un matin, va se trouver chamboulée : Moussa est averti par un voisin que son champ a été piétiné par un troupeau. En fait, le berger a, volontairement, conduit là ses bêtes dont le passage a anéanti ses nombreuses années de labeur acharné.

Le jugement de l’affaire ayant été porté devant les autorités du village, le responsable a été sévèrement puni et condamné à réparer les dommages causés.

Privé des travaux dans son champ, Moussa décide d’en profiter pour réparer le toit en paille de leur hangar. Alors qu’il travaille à ses réparations, la foudre s’abat sur Moussa, faisant de Sally une femme veuve et éplorée.

Commence alors pour Sally une longue période d’isolement et de deuil prescrite par la tradition et la religion qui la cloîtrent chez elle et réduisent à peau de chagrin tous ses contacts avec le village, la laissant seulement libre de ruminer d’une part la perte de ce mari qui lui avait été imposé, mais avec lequel elle avait fini par partager un véritable amour, mais d’autre part la perspective de devoir épouser l’un des frères de Moussa faute de quoi elle serait bannie de la famille.

Fine mouche, Sally obtient du père de Moussa un délai pour prendre sa décision ! Délai qu’elle va utiliser pour chercher à préserver sa liberté, à s’affranchir des conséquences et du poids des traditions et continuer à tracer sa route sur le chemin de l’émancipation.

Ce livre ressemble à un conte et aurait certainement dû commencer par : « Il était une fois… ».

Avec cette histoire courte, mais pleine de rebondissements, Roukiata OUEDRAOGO nous plonge au cœur d’un petit village burkinabé où les protagonistes déroulent des vies encadrées par des traditions prégnantes et une nature qui dicte ses rythmes au gré des saisons bien perturbées par un orage… envoyé par le ciel !

Avec un vrai talent de griotte, elle décrit avec force détails savoureux les petits riens du quotidien et les grands chambardements que la vie est capable de distribuer sans crier gare !

Elle fait de Sally une petite pierre sur le long chemin de l’évolution des mœurs, des traditions, des mentalités et profite de son récit pour distiller avec finesse et tact, quelques petites considérations un peu révolutionnaires pour le milieu social dans lequel elle a planté son histoire.

Ainsi, ces femmes, « exclues de toute fonction sociale et religieuse », parce que rendues « impures » par la survenance de leurs règles et qui osent (!) se plaindre de l’inconfort de leur lieu de réclusion, ne trouveront aucun mari faisant mine de vouloir les soulager ! Alors que le chef du village, outré de cette « fronde », se contentera de leur rappeler que « leur inconfort était prévu par les dieux et exigé par la tradition » !...

Mais elle ne se limite pas à égratigner les hommes ! Et ne ménage pas ces femmes qui ne manquent pas d’être, aussi, des vecteurs actifs de l’aliénation de leurs semblables féminines : ne sont-ce pas elles qui louent les vertus de leur soumission ?!... « Le lit et la marmite, voilà les clés de la réussite de ton mariage » dit une aînée à la jeune fille qui va être mariée sans son consentement, bien sûr, mais sans qu’elle soit non plus informée des préparatifs qui se trament dans son dos jusqu’à la dernière minute.

Et elle n’hésite pas à titiller aussi les enseignements religieux du marabout du village qui ne recule pas d’une part à employer la manière forte pour faire pénétrer son enseignement dans le crâne de ses jeunes élèves (mais là, on se doit de reconnaître que ces pratiques n’ont épargné aucun novice dans aucune religion), mais d’autre part à contribuer au maintien de la soumission en refusant la diffusion de la connaissance : « vous n’êtes pas à l’école des Blancs à ingurgiter stupidement d’inutiles pseudo-connaissances », éructe le « Maître »...

Alors qu’elle s’attache à mettre en avant « l’humanisme contenu dans l’islam », cette religion qui, selon elle, est source « de sagesse et non de violence, de compassion et non de vexation, d’humilité et non d’humiliation ».

Comme tout bon conte pour enfant sage, le livre de Roukiata OUEDRAOGO se terminera bien, dans un dénouement certes un peu « téléphoné » et bien moralisateur, mais bien agréable dans ce monde de brutes !

Par Mimiche

