Humour noir, créatures cauchemardesques : cocktail explosif pour chroniques insensées

Caleb Otson n’a rien d’un héros classique. Cynique, accro au sarcasme et légèrement trop porté sur la bouteille, il passe ses nuits à traquer les créatures qui hantent l’ombre : goules, loups-garous, démons… tout ce que le commun des mortels préfère ignorer. Son job ? Nettoyer le monde de ces nuisibles — du moins, tant que ça paie.

Mais il ne perd pas de vue son objectif qui est de retrouver sa petite fille, Chloé, mystérieusement disparue en traversant un miroir. L’auteur nous embarque dans une aventure où goules, loups-garous, démons et autres joyeusetés cauchemardesques viennent lui compliquer la tâche.

Si vous aimez les récits qui puent les viscères nécrosés, la brume d’aconit, le chien mouillé et la tête de porc, je vous en prie, restez avec moi. Les autres : allez tous vous faire foutre !

Caleb Otson, c’est le genre de type qu’on ne voudrait ni comme ennemi, ni forcément comme ami… sauf si on a une goule dans la cave ou un démon au grenier. Un mélange explosif entre Ash Williams (Evil Dead) pour le côté grande gueule badass armée jusqu’aux dents, Billy Butcher (The Boys) pour son cynisme mordant et sa brutalité assumée et le Bourbon Kid pour son côté imprévisible, ultra-efficace, et franchement dangereux.

Mais derrière cette façade d’anti-héros solide, il y a des fêlures, une histoire, un homme qui, malgré lui, se bat contre l’obscurité. Accompagné d’une gamine possédée par un démon taquin, traqué par des entités malveillantes, surveillé par un Conseil magique dont il se fout royalement et aidé un magicien dont le talent n’est pas sans rappeler le Merlin de la série Kaamelott, on peut dire que Caleb a du pain sur la planche.

La plume de Julien Léonard est un véritable cocktail explosif mêlant joyeusement humour noir acerbe et punchlines bien senties. Son style est dynamique, incisif et percutant avec des dialogues qui fusent comme des balles et un rythme effréné qui ne laisse aucun répit. Il a un talent particulier pour les descriptions viscérales, rendant chaque scène jubilatoire.

Son écriture rappelle les récits pulp et les scénarios de films d’horreur des années 80 avec ce ton mordant et décomplexé qui fait toute la saveur de ses personnages.

En bref, Julien Léonard écrit comme un réalisateur d’action filme : ça va vite, ça claque et ça ne fait pas dans la dentelle – pour le plus grand plaisir des amateurs de fantastique et d’urban fantasy nerveuse. Un premier tome très prometteur dont la suite arrive... à l’hiver 2026 ! L’attente va être longue, mais je serai au rendez-vous, sans faute.

Par Anne-Charlotte Mariette

