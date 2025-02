Pays de la Loire : le secteur du livre miné par l'incertitude

Dès les premières annonces de Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire (membre de Horizons, le parti d'Édouard Philippe), sur les réductions drastiques des dépenses publiques, les acteurs culturels prévenaient sur les conséquences économiques et sociales d'une telle casse budgétaire.

En deux années seulement, le budget des Pays de la Loire doit être réduit de 100 millions €, dont 82 millions € dès 2025. La culture paie un lourd tribut dans cette coupe massive, avec les suppressions de multiples subventions.

Mobilis, le pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture, a ainsi perdu 101.250 € dans son budget annuel, un montant qui s'élèvera même à 142.500 € en 2026. Sommée de trouver de nouvelles pistes de financement en un laps de temps très réduit, la structure est contrainte de licencier l'ensemble de son équipe de 5 salariés dès juin prochain.

Si l'association ne disparait pas, l'essentiel de ses actions est durement touché, puisque les tâches des salariés seront désormais dévolues à des bénévoles — dont l'investissement, même important, ne risque pas de compenser le travail.

Outre la disparition des emplois et la fin des missions d'accompagnement et de conseil de Mobilis, plusieurs actions publiques du pôle sont d'ores et déjà annulées : Lire en circuit court, le mois du livre ligérien organisé en novembre en partenariat avec l’ALIP (Association des Librairies Indépendantes en Pays de la Loire) et Coll.LIBRIS (Collectif d’éditeurs des Pays de la Loire), n'aura pas lieu. Les Journées du patrimoine écrit des bibliothèques, prévues en juin prochain à Nantes, connaissent le même sort.

« C'est un choc »

Sans salariés, Mobilis perd évidemment une capacité de coordination qui faisait la force du secteur du livre en Pays de la Loire. Les deux structures qui collaboraient fréquemment avec le pôle, l’Association des Librairies Indépendantes en Pays de la Loire (ALIP) et le Collectif d’éditeurs des Pays de la Loire (Coll.LIBRIS), perdent un allié de poids.

« [L]'approche commune Coll.LIBRIS, ALIP, Mobilis est pour l'instant en panne complète et sans aucune visibilité », nous confie Frédéric Fourreau, président de Coll.LIBRIS et fondateur de Patayo Éditions, qui évoque un contexte « déstabilisant ».

Les choix de la région Pays de la Loire ont des conséquences financières pour les deux associations, et les prochains mois de l'ALIP sont ainsi « incertains », nous précise son président, Sébastien Pitault (Librairie Lhériau, Angers) : « Nous ne pourrons probablement pas mener à bien toutes nos missions et faire face à nos charges de fonctionnement. »

Évoquant « un choc », il explique que 45 % du budget de l'association doit être couvert par d'autres rentrées d'argent, notamment une augmentation de la cotisation demandée aux libraires adhérents. Toutefois, ajoute-t-il, « une étude de 2024 menée par Mobilis révèle qu'un(e) librairie indépendante sur quatre ne se paie pas. Comment faire dans ce cas pour lui demander un effort financier supplémentaire ? »

L'ALIP compte solliciter le Centre national du livre et la Sofia (Société française des intérêts des auteurs de l’écrit) pour un accompagnement financier des actions en faveur de la lecture, et envisage un appel au mécénat. « Nous allons donc essayer de multiplier les offres de bon d'achat à dépenser dans les librairies de la région avec une commission pour l'association », ajoute Sébastien Pitault. « Nous réfléchissons à travailler comme un groupement de professionnels pour négocier des remises auprès des distributeurs. »

Du côté des éditeurs, « le futur de Coll.LIBRIS est stabilisé, au moins jusqu'à cette fin d'année », estime Frédéric Fourreau, au prix, notamment, d'un passage du poste de salariée à temps partiel de 80 à 40 %, avec mutualisation des 40 % restants avec OPlibris, le projet porté par la Fédération des éditeurs indépendants (FEDEI). La subvention maintenue de la Direction régionale des affaires culturelles et la trésorerie de la structure professionnelle permettent de voir venir, pour l'instant.

D'autres actions malmenées

Le retrait des subventions, pour ces organisations, provoquera également la disparition de certaines actions. L'ALIP, en 2025, ne pourra ainsi financer qu'un seul dispositif « Conseil et Expertise » [l'audit d'une librairie membre par un expert indépendant] au lieu de deux, devra se désengager de l'opération « Du raisin, des bouquins », qui associe livre et terroir viticole, ou encore geler les formations professionnelles proposées aux libraires, à partir de septembre 2025.

Le programme d’Éducation Artistique et Culturelle « Jeunes en Librairie », qui permet de faire connaitre le rôle des libraires et de susciter la fréquentation des lieux culturels de proximité, est tout aussi menacé. « Il est porté par l'association depuis ses origines, mais, si la Région se désengage également pour la prochaine année scolaire, pourra-t-on ou devra-t-on le maintenir ? », s'inquiète Sébastien Pitault.

Le portail commun de réservation de livres, utilisé par les libraires de la région, se trouve aussi remis en cause, « puisqu'il était jusque là pour partie financé par l'association. Il faudrait désormais que chaque librairie puisse payer directement son coût réel auprès du prestataire Tite Live », déplore le président de l'ALIP, qui évoque aussi les coûts liés aux mises à jour des informations des librairies et à l'entretien du site intranet utilisé par les membres de l'association.

Les considérations financières éloignent aussi les associations de leurs missions premières : « Le temps passé à stabiliser tout cela fait que des projets comme la surdiffusion hors région est reportée en 2026 », note Frédéric Fourreau, pour Coll.LIBRIS.

Le climat général laisse poindre un peu de morosité. « Affaiblir les associations professionnelles autour du livre n'est pas la meilleure façon de promettre un avenir joyeux », indique le président du collectif des éditeurs en Pays de la Loire. « Et quand on pense qu'en Pays de Loire on forme plein d'étudiants à ces métiers, cela interroge sur la stratégie globale de notre territoire. »

Toutefois, l'esprit de résistance aux attaques politiques contre la culture reste vif, avec la perspective d'un salon pour « montrer que la lecture est un bien commun et est d’intérêt général », cet automne à Nantes.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com