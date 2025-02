David Tomasella nommé conseiller discours de Rachida Dati

Depuis son investiture, jour après jour, Donald Trump met en œuvre son programme réactionnaire et nationaliste. Parmi les bêtes noires du président, les politiques publiques tournées vers la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), qu'il s'applique à supprimer, méthodiquement. Le soutien public à la création, via la National Endowment for the Arts, une agence fédérale, se retrouve ainsi politiquement orienté.