Une bibliothèque féministe ouvre dans le Finistère

« Venez découvrir cet espace de partage, de lecture et d’échanges autour des thématiques féministes. Profitez-en pour emprunter des livres et venir papoter avec les membres de La Collective », a partagé l'association sur sa page Facebook.

Toute personne intéressée peut emprunter un livre aux horaires d’ouverture de la boutique Art Home & Co, moyennant néanmoins une adhésion à La Collective, à prix libre.

À l’origine, le groupe disposait simplement « d’une caisse pleine de livres pour partager avec les adhérentes », explique Maëla Gourvennec, membre de l’association, auprès d'Ouest France. Désormais, la bibliothèque propose des essais, des bandes dessinées, des romans et autres livres jeunesse.

La Collective organise par ailleurs des permanences deux fois par mois, les premiers et troisièmes vendredis du mois, de 17h à 19h. L'occasion d’échanges plus informels pour découvrir les projets et les engagements de l’association.

Le groupe féministe, créé à Carhaix en mars 2023, rassemble des femmes et personnes non-binaires s’identifiant comme femmes. Né après la projection du documentaire Riposte féministe, le « collectif féministe intergénérationnel du Kreiz Breizh (Centre-Bretagne) » vise à offrir un espace de parole libre et de réflexion. Elle organise et participe régulièrement à des événements en Centre-Bretagne.

Le prochain rassemblement de La Collective se tiendra le 8 mars, à 11h, place du Champ-de-Foire de Carhaix, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Crédits photo : Le Petit Carhaix (Moreau.henri, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com