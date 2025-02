Paul Claudel et Thomas Mann rejoindront le domaine public en 2026

Paul Claudel, frère de la sculptrice Camille Claudel, laisse derrière lui une œuvre riche et imposante, comptant une soixantaine de livres et une abondante correspondance.

Surtout connu en tant que dramaturge, on compte, parmi ses pièces majeures, L’Annonce faite à Marie, Le Soulier de satin et sa trilogie L’Otage, Le Pain dur, ou Le Père humilié.

L’œil écoute

Au tournant du XXe siècle, Paul Claudel est souvent considéré comme un auteur de « théâtre injouable ». Sa pièce Tête d’or, rédigée en 1889, ne sera par exemple créée qu’en 1959. Le Soulier de satin (1929), fresque épique, a été jouée en intégralité pour la première fois en 1980 seulement.

Il se convertit au catholicisme le 25 décembre 1886 lors d’une messe à Notre-Dame de Paris. Un engagement spirituel qui façonna son œuvre, où il développe un christianisme lyrique et mystique.

Paul Claudel a par ailleurs développé une poésie marquée par la foi et la contemplation. Parmi ses recueils figurent Connaissance de l’Est (1900), Cinq grandes odes (1911), Poèmes de guerre (1922) et Cent phrases pour éventails (1942). une écriture qui mêle exégèse biblique et lyrisme visionnaire. Il a aussi rédigé de nombreux essais sur l’esthétique et la spiritualité, tels qu'Art poétique (1907) et L’œil écoute (1946).

Claudel consigne également ses pensées dans un journal et des mémoires, notamment Mémoires improvisés (1954) et son Journal en deux volumes (1968-1969). Son abondante correspondance témoigne de ses relations avec des figures majeures de son époque, dont André Gide, Jacques Rivière, Darius Milhaud et Gaston Gallimard.

Entendre Paul Claudel

Sa correspondance s’étend sur plusieurs décennies et couvre aussi bien ses échanges avec des écrivains que ses relations avec des artistes et intellectuels. Parmi les volumes publiés figurent Correspondance avec André Gide (1949), Lettres à Jean Paulhan (2002), ou encore Lettres à Ysé (2017), qui révèle ses liens intimes avec Rosalie Vetch.

En parallèle de sa carrière littéraire, Paul Claudel a mené une vie de diplomate qui le conduit aux quatre coins du monde. Ambassadeur de France au Japon, aux États-Unis, puis en Belgique, il puise dans ces voyages une inspiration nouvelle, notamment à travers sa découverte de la culture chinoise.

Une ouverture à d’autres civilisations qui se reflète dans sa poésie et son écriture, qui mêlent contemplation, lyrisme et réflexion spirituelle.

Figure malgré tout controversée, il soutient Franco durant la guerre d’Espagne, mais condamne les persécutions antisémites sous Vichy. Élu à l’Académie française en 1946, il consacre ses dernières années à l’exégèse biblique.

Disparu en 1955, Paul Claudel laisse une œuvre qui entrera dans le domaine public à partir du 1er janvier 2026, 70 ans après sa disparition, signale Le Figaro. Gallimard, qui publie ses ouvrages, n'a, au moins jusqu'à l'été nous dit-on, aucun projet de publication autour de l'écrivain.

L'émission d'archives Les Nuits de France Culture propose d'écouter Paul Claudel à travers un entretien de 1951 avec Jean Amrouche, diffusé sur France III Nationale et décliné en 26 épisodes. Une pépite et une occasion d'entendre un important auteur qui avait vingt ans en 1888...

Thomas Mann, témoin d'une certaine Europe

Thomas Mann rejoindra également le domaine public en 2026, puisqu'il est mort le 12 août 1955, mais cette entrée concerne seulement l'œuvre originale en langue allemande, et les traductions antérieures à 1956. Une traduction est considérée comme une création originale et bénéficie donc de sa propre protection.

Issu d’une famille bourgeoise de Lübeck, le lauréat du Prix Nobel de littérature en 1929 s’inspire de son milieu pour écrire Les Buddenbrook (1901), une fresque sur le déclin d’une famille de négociants qui le révèle au grand public. Il explore les tensions entre l’art et la vie, la maladie et la création, dans La Montagne magique (1924), roman emblématique de la décadence intellectuelle et spirituelle de l’Europe d’avant-guerre.

Opposé au nazisme, Thomas Mann s’exile en 1933 et devient une voix engagée contre Hitler. Après un passage en Suisse, il s’installe aux États-Unis où il devient citoyen américain en 1944. Son œuvre s’enrichit alors de fresques plus philosophiques et mythologiques, notamment Joseph et ses frères et Le Docteur Faustus (1947), une méditation sur la corruption de l’Allemagne nazie. De retour en Europe après la guerre, il finit ses jours en Suisse.

À LIRE - Télécharger les livres de Colette

Le passage à l’année 2025 avait marqué l’entrée dans le domaine public de l’œuvre de Colette. Première femme à recevoir des funérailles nationales, elle laisse une bibliographie riche, incluant Chéri (1920), Le Blé en herbe (1923) ou Gigi (1944). D’autres artistes rejoignaient également le patrimoine libre de droits, comme Claude Cahun, poète et résistant, Louise Hervieu, illustratrice des œuvres de Baudelaire et lauréate du Prix Femina, ainsi que plusieurs dessinateurs et affichistes, dont Georges Hillaireau et Roland Coudon, connu pour ses affiches de cinéma.

Enfin, des écrivains et historiens moins connus bénéficient de cette transition, tels que Jean Marquet, auteur d’ouvrages sur l’Indochine coloniale, Maurice Bedel (Gabriel Senlis) ou encore Daniel Mornet.

Crédits photo : À gauche : Paul Claudel / À droite : Thomas Mann, 20 avril 1937 (Domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com