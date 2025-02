Au sein du groupe Hachette, “aujourd'hui, tout est réduction des coûts

Dévoilé aux instances représentatives du personnel en fin d'année 2024, le projet de déménagement du groupe Hachette Livre suscite l'inquiétude des équipes, comme en témoignent plusieurs actions de mobilisation récentes. Le 11 février dernier, une soixantaine de salariés des éditions Hatier, Hachette, Kwyk et Hachette Distribution se sont ainsi retrouvés à l'occasion d'une réunion du comité social et économique (CSE) du groupe.

Devant le siège social du groupe, à Vanves, qui devrait bientôt accueillir plus d'un millier de poste en espaces ouverts de travail (open space), ils ont affiché leurs craintes vis-à-vis d'un projet « générateur de risques » selon les élus du personnel, qui citent un rapport d'expertise du cabinet Addhoc, demandé dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur « le projet de réaménagement des locaux de Vanves ».

Moins d'espace, plus de risques ?

Ce rapport d'expertise, qui s'appuie sur les informations communiquées par la direction du groupe Hachette Livre, a été rendu le 5 février dernier et apporte des éléments qui nourrissent les inquiétudes des organisations syndicales et des salariés des éditions Hatier.

Ainsi, selon des documents qu'ActuaLitté a pu consulter, ce projet de réaménagement induirait une « diminution globale des surfaces par salarié·e (passant de 9,31 m2 à 6,87 m2 soit une évolution de − 26,7 %) ». Les services seraient plus ou moins touchés, ces réductions s'échelonnant de - 2,7 % à - 68,4 %.

Le nombre de bureaux individuels chuterait brusquement, de 82,6 %, comme l'établit l'expert du cabinet Addhoc, et les espaces de rangement seraient divisés de moitié (- 59,2 %). Loin d'être un détail, le capacitaire sanitaire serait également réduit, « ce qui est une source de risques » selon l'avis rendu par l'expert.

Par ailleurs, et toujours en s'appuyant sur les éléments fournis par la direction du groupe Hachette, l'expert estime qu'un seul objectif affiché est véritablement rempli par le projet : réduire l’empreinte immobilière. L'amélioration de l'utilisation des bureaux, la transversalité, la participation à des événements en présentiel ou même la réduction de l'empreinte carbone, pourtant présentée comme des buts recherchés par la direction, « ne semblent pas atteint[e]s », d'après l'expertise.

Contactée, la direction de la communication du groupe Hachette Livre n'a pas donné suite pour le moment.

Une méthode à questionner ?

Mobilisés depuis le début d'année, l'intersyndicale CFDT-Sud Culture Solidaires et des salariés des éditions Hatier ont fait valoir leurs critiques et attentes vis-à-vis du projet de déménagement de la direction, notamment par un cahier de doléances. Outre l'expertise du cabinet Addhoc évoquée ci-dessus, un autre rapport a été réalisé par le cabinet et présenté lors d'un CSE central du groupe Hachette. Tous deux ont motivé un avis négatif des élus des CSE concernant le projet de déménagement.

Pourtant, la direction, tant des éditions Hatier que du groupe Hachette, « a décidé de maintenir ce projet tel qu’il est présenté, s’isolant et persistant à affirmer qu’elle a raison, contre l’avis des salarié·e·s, des élu·e·s, des organisations syndicales, des expert·e·s, de la médecine du travail, et même des “ambassadeur·rice·s” du projet – c’est-à-dire les directeurs·rice·s de département, qui expriment pourtant leurs réticences », souligne l'intersyndicale CFDT-Sud Culture Solidaires de Hatier dans un communiqué.

Le rapport d'expertise sur le projet de déménagement et la situation des salariés de Hatier souligne à ce titre une « méthode de conduite du projet [qui] n’a pas été en faveur de l’adhésion du personnel ». Entre une consultation du CSE à la fois « tardive » et « prématurée » — en raison de modifications ultérieures des plans d'installation —, une intégration « limitée » du personnel ou encore un « calendrier très serré », l'enthousiasme pouvait difficilement être au rendez-vous...

Selon nos informations, l'intersyndicale CFDT/Sud Culture des éditions Hatier rencontrera la direction de Hachette à l'occasion d'une réunion, ce mercredi 26 février. Une assemblée générale, le mardi 4 mars prochain, décidera de la suite du mouvement.

« Ce genre de déménagement n’est jamais très bon »

La mobilisation du 11 février, réunissant des salariés de plusieurs entités du groupe Hachette, a marqué un tournant, en incarnant l'inquiétude partagée des travailleurs et travailleuses vis-à-vis de la stratégie de la direction. « À l'époque d'Arnaud Nourry [PDG de Hachette Livre de 2003 à 2021, NdR], l'indépendance des maisons d'édition était très importante, c'est ici que l'on voit la différence entre un industriel et un financier. Aujourd'hui, la direction n'a plus de vision sur le long terme », déplorait ainsi une représentante du personnel.

Concentration, recherche du profit et pression des actionnaires agiraient ainsi sur les décisions des instances dirigeantes du groupe, avec des revirements qui se succèdent depuis quelques années déjà. « Le départ de Maurepas a été reporté à deux reprises avant d’être annulé, a priori parce qu’il coûtait trop cher par rapport aux conditions initiales. Le projet de modernisation de la distribution date de fin 2019 : en 2025, nous en sommes toujours au même point, avec l’annulation des deux projets entre-temps », nous rappelle ainsi un élu Sud du groupe Hachette.

Les déclarations plus récentes du président-directeur général de Hachette Livre, Arnaud Lagardère, ne sont pas pour rassurer : « Il nous assure que des investissements vont être faits à Maurepas pour améliorer les conditions de travail, mais nous n’avons ni calendrier ni budget, tout est flou. Sans planning ni chiffres, il est facile de faire des promesses. La direction navigue à vue », nous explique-t-on.

La lecture des événements de ces dernières semaines, concernant le déménagement à Vanves, semble assez limpide à ce même élu : « Afin de réaliser des économies sur les frais immobiliers, on parque les salariés dans un siège commun qui n'est pas prévu pour autant de personnes », estime ce même représentant du personnel, qui indique partager les craintes exprimées par des salariés des éditions Hatier.

« La seule chose que l’on peut dire pour l’instant, c’est qu’on sait bien que ce genre de déménagement n’est jamais très bon : il peut être le préalable à un plan social, en raison des doublons créés par la réunion des équipes au même endroit, mais aussi de conditions de travail qui se dégradent. Il peut aussi susciter des départs volontaires, comme cela a été le cas en 2018, avec l'externalisation de notre service informatique. »

Vers un résultat « bancal » ?

Les résultats économiques de Lagardère Publishing, qui comprend Hachette Livre, sont particulièrement bons, avec un chiffre d'affaires de 2,87 milliards € pour la seule filiale éditoriale, et 295 millions € du côté du résultat opérationnel ajusté (+34,7 % par rapport à 2023). Toutefois, le groupe Lagardère, propriété de Vivendi, reste sérieusement endetté, d'un montant de 1,86 milliard €...

À LIRE - Une cinquantaine d'éditeurs mobilisés pour un livre : Déborder Bolloré

Dans son dernier bilan financier, le groupe se félicite d'une réduction du gouffre abyssal de 188 millions € grâce à « une bonne gestion de trésorerie ». Une formule très corporate qui dissimulerait une autre réalité, selon nos informations : « Aujourd’hui, tout est réduction des coûts, par exemple, on minimise le chauffage, l'entretien du site, il ne faut pas trop dépenser, ni acheter trop cher. À Vanves, ce sera pareil : quand on ne veut pas investir, le résultat est forcément bancal. »

La vente du siège historique des éditions Hatier, au 8 rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, s'inscrirait dans cette même recherche de fonds pour combler la dette. Un objectif qui semble supérieur au bien-être des salariés comme à un partage juste de la valeur produite par leur travail : « Arnaud Lagardère souligne que nous faisons des chiffres record, que tout va bien, mais, au moment des négociations, cet argument ne pèse plus. Nous avons beaucoup de pression et, au vu des résultats, du chiffre d'affaires et des bénéfices en fin d'année, le compte n'y est pas », rappelle un élu du personnel.

