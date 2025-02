Polar : les Prix Clouzot et Jaune Corbeau 2025

Nicolas Dumontheuil a remporté le Prix Clouzot de bande dessinée pour son adaptation en BD du polar Le meunier hurlant, tandis qu'Olivier Bordaçarre a reçu le Prix Jaune Corbeau pour son roman La disparition d’Hervé Snou. Ces prix, décernés à Niort à l'occasion du festival du polar Regards Noirs, célèbrent les œuvres noires et policières qui marquent la littérature et la bande dessinée.