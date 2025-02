Déchiffrer le passé : une nouvelle collection sur les symboles historiques

Chaque volume, illustré et présenté sous une couverture à rabats, contient entre 64 et 80 pages. Les ouvrages sont divisés en deux sections principales. La première partie offre une introduction historique détaillant l'apparition du symbole, ses significations traditionnelles souvent liées à des légendes ou à des récits mythiques, ainsi que les découvertes des historiens sur ses origines et ses interprétations contemporaines.

La seconde partie du livre présente près de quinze doubles-pages, avec à gauche une notice décrivant une œuvre spécifique et à droite une reproduction de haute qualité d'un exemple du symbole à travers les siècles, incluant des enluminures, des vitraux, des blasons, et d'autres formes artistiques comme la faïence ou la sculpture.

Les textes, rédigés dans un style pédagogique, visent à rendre les recherches académiques accessibles à un large public. Chaque volume se conclut par une bibliographie qui répertorie les sources et les études pour ceux désirant approfondir le sujet.

Les quatre premiers titres de la collection sont La fleur de lys, par Pierre Mollier, Couronnes de Philippe Delorme, Marianne de Philippe Foussier, et Le Graal par Françoise Bonardel. Les volumes suivants, déjà prévus, incluront L'hermine, Le drapeau tricolore, Gargantua et Mélusine. La direction de cette collection est assurée par Pierre Mollier, historien et conservateur de musée.

Fondée en 1946 à Paris par Jean et Madeleine Renard, les Éditions Dervy se spécialisent dans l'ésotérisme, le symbolisme et la spiritualité. Après plusieurs changements de propriétaires, dont Magnard-Vuibert et Albin Michel, Dervy est acquis en 2015 par le groupe Guy Trédaniel. La maison d'édition, maintenant partie de Dervy Éditions Médicis, regroupe cinq marques et couvre des domaines variés allant de la franc-maçonnerie au bien-être.

Aujourd'hui, Guy Trédaniel se compose de 15 marques éditoriales distinctes : Guy Trédaniel Éditeur, Véga, Josette Lyon, Contre-Dires, Dervy, Médicis, Les Deux Océans, Entrelacs, Le Courrier du livre, Exergue, Diateino, Le Temps Apprivoisé, Gutenberg Reprint, Le Relié et Éditions Intuitives.

Par Hocine Bouhadjera

