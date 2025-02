Une cinquantaine d'éditeurs mobilisés pour un livre : Déborder Bolloré

La brochure déposée sur la table de l’accueil se distinguait déjà des autres documents et communiqués laissés à l’attention de tout un chacun. Déborder Bollorer, avec cette mention “à paraître” attire l’œil par son titre en noir sur papier orange.

L'union contre la force

Le projet est simple : un recueil collectif, coédité par une cinquantaine d'éditeurs et éditrices indépendants, prévu en librairies en juin 2025. Une action qui s’inscrit dans la campagne Désarmons Bolloré et en soutien au boycott lancé par les « libraires antifascistes », cet ouvrage apporte sa pierre dans une réflexion sur le démantèlement de l'empire Bolloré.

La diffusion/distribution sera assurée par Paon Serendip, pour 288 pages de textes mûrement pensés. Mieux : dès le mois de mai, le document circulera de main à main, avant d’atteindre les points de vente.

« En tant qu’éditeurices indépendant.es, nous sommes indirectement visé-es par le projet totalisant de Bolloré car nos structures sont des espaces qui permettent la fabrique de contre-récits et la circulation de voix minoritaires », explique-t-on. « Face à de grands groupes monopolistiques qui filtrent les récits, il nous faut lutter pour préserver ces espaces essentiels de résistance et qui — n’en déplaise aux prophètes du “grand remplacement” et aux croyants du “lobby LGBTQ+” — se font rares. »

Cette riposte collective répond donc par le nombre aux moyens médiatiques et logistiques — en comparaison démesurés — pour mener ce que les signataires qualifient de « guerre civilisationnelle ». Mobilisant la force de réseaux indépendants — éditeurs, libraires, diffuseurs et relais médiatiques — ils brandissent ce recueil comme une nécessité : jouer la carte de la multiplicité et de la singularité du monde du livre indépendant.

Et de dénoncer l’accaparement du marché du livre par les grands groupes, dont Vincent Bolloré devient l’exemple, via Hachette — bien qu’il ne soit pas le seul rouage de la concentration capitalistique. Ainsi, Déborder Bolloré, c’est dépasser sa figure pour analyser et contrer les mécanismes qui lui permettent d’agir.

Une hydre, pour un combat tentaculaire

À travers les contributions d’éditeurs, libraires, auteurs, universitaires et militants, l'essai s’empare de la question : comment résister à la mainmise des grands groupes sur l’édition et défendre une autre vision du livre et de la culture ?

Or, si le livre est le cœur de métier de toutes et tous, le mouvement voit plus loin : depuis le site Déborder Bolloré, les contenus de l’ouvrage seront mis à disposition, téléchargeables et imprimables aux formats A4 et A5. L’objectif : rendre ces analyses accessibles à toutes et tous, sans barrière matérielle ou économique, et permettre la diffusion continue de nouvelles contributions. Ce projet vivant et évolutif ouvre la voie à des prolongements – traductions, nouveaux textes, voire un second recueil.

On parcourra ci-dessous le sommaire provisoire, mais détaillé du contenu :

En parallèle, une série d’affiches imprimées en risographie circule librement. Conçues comme des appels à l’action, elles invitent à déferler sur Bolloré depuis la diversité des positions, métiers et territoires. Disponibles gratuitement, elles peuvent être commandées par simple demande. Pour unifier visuellement cette riposte multiformat, une typographie sur mesure, la Aalter, a été spécialement créée, renforçant l’identité graphique de cette mobilisation.

Un libéralisme autoritaire

Regrouper plusieurs structures éditoriales pour monter le texte n’implique enfin pas que le projet soit figé : à tout moment, il est possible pour toute maison indépendante de devenir signataire et d’apporter son soutien. À savoir : ajouter le recueil dans son catalogue, le rendre disponible via ses solutions de vente, communiquer sur son existence et apporter une part de financement « en cas de procédure judiciaire lancée à notre encontre ».

Enfin, les signataires impliqués s’engageront en achetant au moins 10 titres à prix coûtant (4 à 5 €). Le site dédié mettra par ailleurs à jour toutes les dépenses et rentrées d’argent pour le projet.

« Face à Bolloré, faisons jouer notre multiplicité. Mobilisons nos réseaux de librairies, lieux alliés, acteurices du monde du livre et lecteurices pour organiser des événements aux formats variés (lancements, présentations, lectures, arpentages, etc.) », lance le collectif. Et pourquoi pas, monter un événement qui s’articulerait autour de l’ouvrage et de ses thématiques. Toute structure intéressée y est autorisée, sans coordination centralisée.

Le tout avec une unique problématique : « Les contributions mettent en avant la pensée de chercheureuses, d'imprimeureuses, d'éditeurices et de libraires qui analysent et ou subissent les dynamiques de concentration et d'extrême respective, de réponses à cette question urgente : comme,t faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre ? »

On retrouvera le manifeste de leur action ci-dessous en consultation et/ou téléchargement, ainsi que sur leur site, deborderbollore.fr.

La liste des signataires :

Matière Grasse

RAG Éditions

Les éditions sociales

La dispute

Association Presse Offset

Hématomes Éditions

*éditionsMagiCité

Éditions Burn~Août

Éditions Divergences

Rotolux Press

editions Exces

La Lézarde — bouquinistes

Même pas l'hiver

Éditions Les Prouesses

Éditions Winioux

Cosmic Studios

AFRIKADAAA

Bibliothèque de nuit Fifi Turin

maison trouble

Idoine

Adverse

En 3000 éditions

