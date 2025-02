Visqueuse : autopsie d'un conte monstrueux

Après les vampires et les loups-garous, Morgane Caussarieu continue de disséquer et s’approprier les créatures de légendes en s’attaquant cette fois à celui de la sirène. Loin de proposer une revisite caricaturale du mythe de la femme-poisson, l’autrice offre une relecture ancrée dans le folklore jurassien avec la figure de la vouivre, petite sirène des marais à laquelle l’écrivain Marcel Aymé avait consacré un roman en 1943.

Alors que les contes de Franche-Comté la décrivent comme une femme-serpent ailée parcourant le ciel à la nuit tombée, Morgane Caussarieu en fait une créature des marécages qui conserve malgré tout les aspects des légendes qu’on lui prête : escarboucle sur le front, queue de serpent, membrane transparente sous les bras, telles de fragiles ailes.

Le choix des noms et des mots influait sur la façon dont on percevait la réalité, dont on s’attardait sur certains détails pour leur donner de l’importance, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’eux.

Tout commence par une partie de pêche au petit matin à Saint-Vit, dans les années 1930. Arsène aperçoit une jeune fille se noyer et n’hésite pas à plonger pour la sauver des eaux croupies du marais. Il découvre alors qu’il n’a pas affaire à une femme ordinaire, mais bel et bien à une créature de légende. Moins attiré par son opulente poitrine que par le trésor qu’elle est censée garder, Arsène décide de la garder enfermée dans sa cave.

S’il s’agit dans un premier temps de lui faire avouer où se trouve son trésor, ses sentiments envers la vouivre se muent petit à petit en quelque chose de plus pernicieux : il la veut pour lui seul. Gouverné par ses pulsions et ses désirs, il est l’incarnation d’une toute-puissance masculine dans ce qu’elle a de plus détestable. Il est brutal avec sa fille Huguette, viole sa femme pour qui il n’a aucune considération, tue les veaux qui viennent au monde à la ferme.

Il veut régner en maître incontesté sur son petit territoire et ne tolère aucun autre mâle, humain ou non. Si son affection pour la vouivre évolue au fil des semaines, il n’en reste pas moins l’incarnation d’une masculinité violente et toxique qui asservit et soumet.

D’un autre côté, les personnages féminins oscillent entre émancipation et résilience. Huguette tout d’abord, cette petite fille fan des films mettant en scène des monstres comme King Kong, Frankenstein, L’île du Docteur Moreau, et qui la renvoient à sa propre difformité.

Elle incarne un regard plus innocent et nuancé. Lorsque la vouivre débarque dans son monde restreint, elle y voit une de ces créatures légendaires qui n’existent que dans les films qu’elle affectionne tant. Rapidement, la vouivre devient sa confidente, son amie. Mais son attrait oscille entre curiosité scientifique, compassion et fascination morbide.

Leur relation est l’un des aspects les plus réussis du roman. Huguette cherche à comprendre la vouivre, à établir un lien, là où son père ne voit qu’une source de bénéfice potentiel. Il y a quelque chose de profondément touchant dans cette dynamique, car la jeune fille est elle-même considérée comme une « anormale » dans son propre village.

Dans les films, elle s’identifiait toujours à la créature bestiale inquiétante et anormale, parfois même au serviteur bossu sans morale ; jamais à leurs douces victimes féminines, ou au séduisant et courageux jeune homme qui les combattait, aidé de l’immanquable vieux professeur à l’accent impayable.

La mère d’Huguette, Micheline, se réjouit de la présence de la vouivre : son mari n’ayant d’yeux que pour la créature, c’est un répit bienvenu pour elle qui supportait en silence les assauts de son mari. Plusieurs fois par jour, il se rend dans la cave pour assouvir ses plus bas instincts.

Il faut d’ailleurs que je vous prévienne ici : de nombreuses scènes sont difficiles à lire, entre violences physiques et sexuelles, torture, maltraitance animale, il vous faudra avoir le cœur accroché.

Dans la deuxième partie du roman, sœur Louise Simone fait son apparition en chair et en os, alors qu’on la connaissait dès les premières pages du roman pour ses illustrations et textes accompagnant chaque fin de chapitre. La nonne est un personnage extrêmement ambigu : entrée dans les ordres pour échapper à l’emprise des hommes sur sa vie, elle a parcouru le monde à la rencontre de toutes sortes d’animaux sauvages.

Passionnée par les créatures mythiques et les légendes qui les ont fait naître, elle recherche l’unique, le sublime, l’étrange. Sa rencontre avec la vouivre va changer à tout jamais la vie de cette dernière.

Porté par une écriture viscérale et organique, Visqueuse est un conte noir et poisseux dans lequel on ressent la moiteur de la cave où la créature est enfermée. L’écriture est imagée, intime, parfois très crue. C’est là que le roman brille particulièrement : Morgane Caussarieu n’a pas son pareil pour créer une sensation d’inconfort et d’oppression. Son écriture très sensorielle met en avant les odeurs de vase, l’humidité de la cave, la sensation des écailles sous la main.

On a l’impression de sentir la moisissure des murs, d’entendre l’eau suinter dans l’ombre. En plus du texte, Visqueuse bénéficie d’un atout visuel non négligeable : ses illustrations. Réalisées par l’autrice elle-même, elles parsèment le livre et ajoutent une dimension tangible à son bestiaire. On y trouve des représentations de la vouivre, mais aussi d’autres créatures fabuleuses ou réelles, qui renforcent l’aspect conte folklorique du récit.

Visqueuse est un roman qui vaut le détour pour son ambiance unique et sa réinterprétation fascinante d’un mythe peu exploité. Morgane Caussarieu y déploie tout son talent pour le gothique poisseux et le body horror, nous plongeant dans une histoire où la monstruosité est partout.

Par Anne-Charlotte Mariette

