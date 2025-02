La Maison des Écrivains et de la Littérature, persécutée ou panier percé ?

La Maison des Écrivains et de la Littérature a diffusé, en l'espace de quelques jours, deux communiqués de presse exposant « une réduction drastique du budget de la Mél », dont la subvention, versée par la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France et le ministère de la Culture, passerait de 350.000 € à 200.000 € en 2025.

« Ce silence assourdissant puis cette subvention ne permettant pas de poursuivre un travail mis en place depuis 40 ans sont des méthodes de mise à mort dont les conséquences seraient les suivantes : 30 000 élèves et leurs enseignants privés de rencontres d’éducation artistique et culturelle, plus aucune action pour les quelque 300 écrivains concernés », souligne le texte partagé par l'association.

Plusieurs médias, dont Le Figaro ou L'Humanité, se sont fait écho de cette situation, omettant de revenir sur le contexte un peu particulier dans lequel s'inscrivent les récriminations de la Maison des Écrivains et de la Littérature. En février 2024, une enquête d'ActuaLitté aboutissait en effet aux dénonciations d'un « système totalitaire » au sein de la structure.

En proie à des difficultés économiques, la Mél pâtirait ainsi « d'une souffrance des équipes », entre « dysfonctionnements internes, [...] souffrance au travail et [...] insécurité financière », d'après les termes utilisés par le syndicat SUD Culture Solidaires, sollicité par le passé par les salariés de l'association. En 2022, déjà, la gestion de l'association faisait l'objet de sérieuses critiques, alors qu'un audit prévu par la Drac Île-de-France tournait en eau de boudin, les deux parties se renvoyant la responsabilité de cet échec.

De son côté, le ministère de la Culture se montre totalement opaque sur sa politique vis-à-vis de la structure : malgré une enquête menée par deux inspecteurs des affaires culturelles en 2022, et dont les conclusions n'ont jamais été rendues publiques, la rue de Valois n'a semble-t-il établi aucun diagnostic sur la Mél et ses missions, et se contente donc de réduire petit à petit le montant de sa subvention.

Fermeture annoncée en juin

Selon la présentation affichée sur son site web, la Mél se présente comme « un laboratoire des formes nouvelles de la vie littéraire dans le champ social et culturel », se donne pour mission « de défendre les écrivains, de veiller aux conditions de leur travail et de la diffusion de leurs œuvres », organise diverses manifestations et rencontres et accompagne « les politiques du livre vers l’école, l’entreprise, la société civile ».

Dans le message diffusé le 17 février dernier, la Maison des Écrivains et de la Littérature affirme que la subvention de 200.000 € versée en 2025 s'apparente à « une subvention de “liquidation” permettant seulement à l’association de régler ses affaires en cours avant de devoir fermer définitivement en juin ».

Contactés à plusieurs reprises, la directrice de la Mél, Sylvie Gouttebaron, et son président, Julien Cendres, n'ont pas donné suite à nos questions.

Une gestion questionnée

La situation économique de la Maison des Écrivains et de la Littérature est régulièrement évoquée par sa direction, qui alertait déjà en 2021 et en 2023 sur ce sujet. Au milieu des années 2010, le Centre national du livre finançait encore la structure, avec une subvention de 714.000 €, réduite à 550.000 € au cours de cette période, en raison d'interrogations, déjà, sur la gestion de l'association : « Il y avait des exigences sur les dépôts des comptes, qui n'ont pas été respectées, débouchant sur une baisse de la subvention », nous résume un proche du dossier.

À partir de 2019, le financement de la Mél est transféré par le ministère de la Culture à la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, « qui n'en voulait pas non plus, parce que plus personne ne voulait travailler avec la directrice de la Mél », précise-t-il encore. La Maison des Écrivains et de la Littérature est alors invitée à se rapprocher des autres Directions régionales des affaires culturelles, afin d'obtenir le financement d'actions menées dans toute la France, « un virage qui n'a jamais été pris », estime-t-il.

Selon lui, « les problématiques actuelles en découlent, et sont aussi liées au tarissement des fonds publics destinés à l'éducation artistique et culturelle, redirigés vers le Pass Culture ». Il y a quelques semaines, comme d'autres acteurs culturels, la Maison des Écrivains et de la Littérature a dénoncé le gel de la part collective du Pass Culture pour la fin de l'année scolaire 2025.

Après le transfert à la Drac Île-de-France, la subvention de la Mél se stabilise alors autour de 400.000 €, avant que le ministère n'y ajoute 100.000 € supplémentaires. Depuis, année après année, les versements se réduisent, jusqu'aux 200.000 € de 2025, d'après la direction de la Mél.

Sollicité, la Drac Île-de-France nous indique que « [l]es médias à portée nationale doivent s’adresser au service presse de notre ministère, lui seul étant en mesure de coordonner la réponse, la DRAC IDF n’étant pas seule concernée ». Le ministère de la Culture, pour sa part, a accusé réception de nos questions, mais reste silencieux, comme à chaque fois que nous l'avons interrogé sur la Maison des Écrivains et de la Littérature, les enquêtes à son sujet et sa gestion critiquée.

Photographie : La Maison des écrivains et de la littérature, dans le 16e arrondissement (Celette, CC BY SA 4.0)

