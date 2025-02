Du manuscrit au livre : le pouvoir aux lecteurs

Ton autre chemin

« C’est un beau roman, c’est une belle histoire… » Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler du tube de Jean-Jacques ni de celui de Michel. Ce n’est ni le lieu ni le moment. En revanche, je m’interroge : c’est quoi une belle histoire ? Une bonne histoire ?

Posons-nous la question autrement : qui décide qu’une histoire est bonne ? L’auteur ? L’illustrateur ? L’éditeur ? Le distributeur ?

J’ai toujours eu l’intime conviction qu’une bonne histoire, c’est une histoire qui plaît, tout simplement. Attention, je ne dis pas qu’il faut écrire pour plaire. De mon côté, j’écris avec mes émotions, pour raconter ce que je ressens, transmettre ce que j’ai envie de dire.

Mais après ?

Comme tout auteur, du moins, je l’imagine, j’ai une seule envie : partager mon histoire. Non pas pour devenir une rock star de la littérature jeunesse (encore que… sur un malentendu !), mais parce qu’une histoire est faite pour vivre, pour être lue. Une histoire qui dort dans un tiroir, c’est… triste, non ?

Il y a différentes possibilités à explorer pour qu’une histoire rencontre son lectorat. Le Graal ? L’édition classique. The way to go ! Toutoulou a d’abord emprunté ce chemin. Dans l’idée, c’est très simple : on envoie son manuscrit à des éditeurs. Ils décident si, oui ou non, notre histoire mérite d’être lue. Évidemment, on n’est pas seuls : des dizaines, des centaines d’auteurs frappent à la même porte.

Et là… la magie ou l’oubli. Oui bon, c’est un peu tragique dit comme ça mais à peu de choses près…

Toutoulou a donc emprunté ce chemin avant de tomber sur un mur comme beaucoup d’autres histoires avant lui.

Mais comme j’ai de la suite dans les idées, je me suis engagé sur l’itinéraire de l’autoédition. Une route plus directe mais aussi plus coûteuse et sur laquelle on se sent parfois très seul. Trouver un maquettiste, obtenir un ISBN, faire le dépôt légal, trouver un imprimeur…

Et enfin rencontrer les lecteurs. Ceux qui font que l’histoire existe. Le lecteur ne se trouve pas au coin de la rue. Il faut communiquer, participer à des salons, se rendre dans les librairies… Des heures et des heures d’un engagement sans limite pour… quoi ?

Pour vous dire la vérité : J’ai vendu une centaine d’albums de Toutoulou. De quoi être fier, oui… mais pas même assez pour rembourser l’impression.

J’aurais pu m’arrêter là. Ranger Toutoulou dans un carton et avec lui, mes envies d’écrire. Mais… S’il y a bien un trait qui me définit, c’est que je n’ai pas l’habitude de lâcher.

Je n’ai jamais pensé être un bon auteur. Après tout, les éditeurs avaient probablement leurs raisons de refuser mon manuscrit. Mais les commentaires sur mon album m’ont tout de même poussé à la réflexion.

Partons du principe que je ne suis pas le seul dans ce cas de figure. Imaginons que de nombreuses histoires ont tenté les différentes voies de publication. Admettons que, parmi ces très nombreuses histoires, certaines auraient certainement leur place sur les étagères d’une chambre d’enfant.

Cette réflexion m’a mené à la création d’un autre chemin : EnfinLire.



Un chemin pour tous les auteurs et illustrateurs qui, comme moi, se sont déjà baladés sur ces sentiers balisés, espérant y trouver une issue. Un chemin où l’on quitte les routes tracées pour explorer, créer. Un chemin ouvert.

J’ai imaginé une voie où les lecteurs interviennent directement dans le processus éditorial. Ils lisent, ils décident. Un comité de lecture populaire en quelque sorte.

Sortir des sentiers battus, changer les règles. En inventer d’autres. C’est ce que j’ai fait.Mais pour être complètement en phase avec mes idées, il me manquait encore quelque chose. Quelque chose d’accessible.

Bon, je ne vais pas vous spoiler mais j’ai peut-être pensé à un petit truc. Oh pas, grand-chose. Presque rien à vrai dire.

Une évidence même je dirais.

Vous ne voyez pas ?

Crédits photo : kirill_makes_pics CC 0

Par Alexandre Maroselli

Contact : enfinlire@gmail.com