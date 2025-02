Prix des libraires 2025 : découvrez les 16 romans sélectionnés (16, vraiment !)

Le jury, composé de 12 libraires, a sélectionné ces ouvrages en toute liberté, avec un regard éclectique et exigeant, fidèle aux choix et aux engagements des libraires indépendants. Dès le lundi 10 mars, l’ensemble des libraires de France sera invité à voter pour ses favoris. La liste des finalistes sera annoncée le 10 avril.

Les 10 roman français :

· L’oeil de la perdrix de Christian Astolfi, éd. le bruit du monde

· Mont des Ourses d’Émilie Devèze, éd. du Sonneur

· La Longe de Sarah Jollien-Fardel, Sabine Wespieser éditeur

· Alors c’est bien de Clémentine Mélois, éd. l’Arbalète Gallimard

· Traverser les montagnes, et venir naître ici de Marie Pavlenko, éd. Les Escales

· La Petite Bonne de Bérénice Pichat, éd. Les Avrils

· Un perdant magnifique de Florence Seyvos, éd. de l'Olivier

· Les grandes patries étranges de Guillaume Sire, éd. Calmann-Lévy

· Comme un tigre de feu de Baptiste Touverey, éd. Robert Laffont / Versilio

· Ilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriella Zalapì, éd. Zoé

Les 6 romans étrangers :

· Au soir d’Alexandrie de Alaa El Aswany, éd. Actes Sud - traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles Gauthier

· Les terres indomptées de Lauren Groff, éd. de l’Olivier - traduit de l’anglais (États-Unis) par Carine Chichereau

· Le Prix de la victoire de Karl Marlantes, éd. Calmann-Lévy - traduit de l’anglais (États-Unis) par Suzy Borello

· Le Chant du prophète de Paul Lynch, éd. Albin Michel - traduit de l’anglais (Irlande) par Marina Boraso (Retrouvez notre interview avec Paul Lynch)

· Les Éphémères d'Andrew O’Hagan, éd. Métailié - traduit de l’anglais (Écosse) par Céline Schwaller

· Mauvais Oeil d'Etaf Rum, éd. de L’Observatoire - traduit de l’anglais (États-Unis) par Diniz Galhos

Qui succédera à Éric Chacour, lauréat 2024 pour Ce que je sais de toi ? Et qui sera le ou la première récipiendaire du tout nouveau Prix des libraires du roman étranger ? Réponse le 14 mai 2025, lors de la soirée de remise qui se tiendra au CNL, un événement ouvert à toutes et tous.

Symbole d’indépendance, d’exigence et de diversité, le Prix des libraires s’est imposé au fil des années comme l’un des prix littéraires français les plus influents. En 2024, plus de 1000 libraires ont pris part au vote.

Depuis 70 ans, il met en lumière des autrices et auteurs qui comptent aujourd’hui parmi les voix majeures de la littérature française. Cette nouvelle édition s’inscrit dans cette continuité, avec l’engagement des libraires au cœur du processus de sélection. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com