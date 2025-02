Truc de boomer : la Gen Z préfère les minuscules aux lettres capitales

La Génération Z, née à l’ère numérique, redéfinit les normes linguistiques en adoptant une écriture en minuscules, reflétant ainsi ses valeurs et son rapport à la tradition, indique The Guardian. Cette tendance, observée chez de nombreux jeunes, est perçue comme une manière de créer une atmosphère plus détendue et inclusive dans la communication écrite.

Maelle Kouman, 24 ans, a désactivé la capitalisation automatique sur son téléphone durant son adolescence. Elle explique que l’écriture en minuscules « donne l’impression d’un ton conversationnel continu, sans début ni fin », éliminant ainsi le sérieux que certains textes peuvent involontairement véhiculer.

De même, Ruweyda Hilowle, également âgée de 24 ans, préfère les minuscules, car elles rendent ses messages « plus détendus ». Elle ajoute que l’utilisation des majuscules donne l’impression de vouloir renforcer un propos plus que nécessaire.

Marqueur générationnel plus fort

Elles ne sont pas seules. Chez de nombreux jeunes, l’écriture en minuscules est devenue un marqueur culturel, un moyen de refléter des valeurs plus décontractées et inclusives. À leurs yeux, l’absence de majuscules symbolise un rejet des conventions rigides et une préférence pour une communication plus spontanée. Une idée largement relayée par les marques et les artistes de leur génération.

Cette préférence pour les minuscules dépasse le simple choix stylistique: elle est devenue un marqueur culturel pour la Génération Z, reflétant une attitude décontractée et une remise en question des conventions établies. Des artistes influents comme Billie Eilish, 23 ans, ont renforcé cette esthétique en utilisant des titres en minuscules pour leurs chansons ou albums, tels que « don't smile at me » ou « my future ».

Les marques ont également pris note de ce mouvement. Spotify, par exemple, propose des playlists intitulées « chill vibes » et « teen beats », adoptant les minuscules pour signaler une ambiance informelle. De même, la marque de soins capillaires amika, appréciée des Millennials et de la Génération Z, utilise les minuscules sur ses emballages pour créer une image douce et accessible.

Et la pub emboîte le pas

Selon Caitlin Jardine, responsable des réseaux sociaux chez l’agence de marketing Ellis Digital, « les lettres majuscules peuvent sembler sévères ou abruptes ». Elle souligne qu’un ton « calme et amical » résonne davantage avec les valeurs de la Génération Z.

Cette génération, ayant grandi en ligne, brouille souvent la frontière entre communication formelle et informelle. Pour eux, l’écriture en minuscules est une manière de rejeter l’autorité et la rigidité associées à la grammaire traditionnelle, favorisant ainsi une atmosphère d’inclusivité et de connexion émotionnelle.

Karim Salama, fondateur de l’agence de marketing digital e-innovate, estime que cette évolution reflète le besoin d’expression personnelle de la Génération Z. Il observe que « le langage évolue constamment, surtout avec les nouvelles technologies ». Après l’essor des émojis, qui expriment efficacement les émotions, l’utilisation des minuscules apparaît comme une manière simple et libérée des contraintes des générations précédentes.

La tendance qui s'installe

Or, l’an passé ou quasiment, Noël Wolf, expert en linguistique chez Babbel, estimait déjà que l’écriture en minuscules est perçue comme plus décontractée et plus rapide à taper, alignée avec le rythme soutenu de la communication numérique. De plus, elle adoucit visuellement le texte, en opposition aux majuscules qui peuvent être perçues comme agressives, similaires à un cri numérique. Cette évolution témoigne d’un changement culturel profond, combinant praticité et volonté de créer une présence en ligne plus personnelle et informelle.

Cette inclination pour les minuscules n’est pas entièrement nouvelle. Au XXe siècle, des figures comme le poète e. e. cummings et l’écrivaine féministe bell hooks (les miniscules sont délibérées dans leurs nom/prénom) ont volontairement choisi de s’affranchir des majuscules, faisant de leur style une déclaration politique contre les hiérarchies et la formalité, tout en recentrant l’attention sur leurs idées plutôt que sur leur identité personnelle.

Pour certains membres de la Génération Z, l’attrait des minuscules est également esthétique. Ruweyda Hilowle note que « les lettres alignées en minuscules... ont simplement une meilleure apparence ». Ce minimalisme s’accorde avec l’amour plus large de la Génération Z pour la simplicité et l’imperfection.

Quand la technologie s'en mêle

Néanmoins, beaucoup de jeunes adaptent leur style d’écriture en fonction du contexte. Dans les environnements professionnels ou académiques, où la formalité reste de mise, ils reviennent souvent à l’utilisation des majuscules. Comme le souligne Nardos Petros, 23 ans, « j’opte délibérément pour l’utilisation de lettres majuscules lorsque je m’adresse à des collègues de travail ». Il s’agit de se présenter d’une certaine manière.

Il est encore trop tôt pour déterminer si ce choix des minuscules perdurera ou si les générations futures redécouvriront le goût des majuscules. Pour Maelle Kouman, l’écriture en minuscules est un choix modeste, mais significatif. Elle affirme que « les minuscules sont plus qu’un simple style ; c’est une manière de communiquer qui me ressemble ».

En outre, le design du clavier de l’iPhone aurait fortement influencé l’utilisation de la ponctuation. L’auteur suggère que la disposition du clavier de l’iPhone, où les virgules et les points sont cachés derrière une touche supplémentaire, décourage même les utilisateurs les plus soucieux de la grammaire d’utiliser correctement la ponctuation.

La conception rend l’ajout de signes de ponctuation moins intuitif et plus fastidieux, ce qui conduit à une écriture moins structurée. En revanche, des claviers comme Gboard sur Android intègrent ces signes de manière plus accessible, facilitant leur utilisation. La popularité de l’iPhone, notamment parmi la Génération Z, a contribué à la diminution de l’utilisation de la ponctuation et des majuscules, influençant ainsi les habitudes contemporaines actuelles en matière de communication écrite.

Crédits photo : illustration, Shamia Casiano, CC 0

Par Clément Solym

