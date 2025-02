L'agresseur de Salman Rushdie risque jusqu'à 25 ans de prison

Sans surprise, puisque les événements s'étaient déroulés devant de nombreux témoins et sous l'œil de caméras, Hadi Matar a été reconnu coupable de tentative de meurtre au second degré par un jury, ce vendredi 21 février. Ses membres, convoqués par un tribunal de Mayville, dans le comté de Chautauqua, ont délibéré pendant deux heures avant de rendre leur verdict.

La sentence sera connue le 23 avril prochain, et pourrait atteindre jusqu'à 25 années de prison pour Hadi Matar. Interpellé le jour même de son attaque, après avoir été maîtrisé, il est en détention depuis ce 12 août 2022, et avait plaidé non coupable des faits reprochés. Présent lors de l'annonce du verdict, l'accusé n'a eu aucune réaction, précise l'Associated Press, se contentant de marmonner « Palestine Libre » en sortant du tribunal.

Selon son avocat, Nathaniel Barone, Matar serait « déçu », mais « pour être honnête, il s'attendait plutôt à une telle décision ». Jason Schmidt, le procureur, a diffusé une vidéo ce vendredi 21 février, peu avant la délibération des jurés, qui montre la manière dont Hatar s'est levé et a traversé la salle jusqu'à la scène avant de se jeter sur Rushdie, blessant au passage le modérateur de la rencontre, Henry Reese.

Le procureur a souligné qu'une telle preuve « était la plus flagrante possible » pour établir la culpabilité de l'accusé. Andrew Brautigan, assistant de l'avocat commis d'office, a toutefois assuré que l'accusation n'avait pas, selon lui, prouvé que l'agresseur avait l'intention d'assassiner Rushdie. « Il est évident que quelque chose de grave est arrivé à Monsieur Rushdie, mais vous ignorez quel était l'objectif réel de Monsieur Matar », a-t-il affirmé.

L'accusation a balayé l'argument, soulignant que, s'il était impossible de connaitre les motivations réelles de Matar, « on ne poignarde pas quelqu'un 10 à 15 fois dans le cou et le visage sans s'attendre à une mort certaine ».

« Il m'était évident que j'allais mourir »

Ouvert le 10 février dernier, le procès de Hadi Matar a été marqué par la déposition de Salman Rushdie lui-même, qui est revenu sur les circonstances de l'attaque. « J'ai remarqué cette personne qui venait vers moi en courant depuis la droite. J'ai remarqué les cheveux sombres et les vêtements noirs... J'ai été frappé par ces yeux qui me paraissaient ténébreux et féroces... Il m'a frappé très fort... J'ai vu une quantité impressionnante de sang imbiber mes vêtements. [...] Il m'était évident que j'allais mourir », a-t-il raconté.

L'auteur des Versets sataniques a reçu ce 12 août 2022 une dizaine de coups de couteau, le laissant avec de lourdes séquelles : il a perdu l’usage de l’œil droit et une partie de la mobilité d’une de ses deux mains. Il a fait part de son sentiment sur l'attaque, de sa convalescence et des conséquences de l'événement sur sa vie dans le livre Le Couteau, paru en avril 2024 dans une traduction de Gérard Meudal chez Gallimard. La publication de cet ouvrage a reporté l'ouverture du procès, la défense de Hadi Matar en réclamant l'examen.

Si l'agresseur risque jusqu'à 25 années de prison en tant que coupable de tentative de meurtre au second degré, il est aussi impliqué dans une autre procédure judiciaire. Les autorités fédérales l'accusent en effet de « tentative de fournir du matériel à une organisation terroriste étrangère », d'« acte terroriste outrepassant les frontières nationales » et de « fourniture de matériel à des auteurs d'actes terroristes ».

Elles le soupçonnent d'avoir volontairement et en connaissance de cause apporté une aide matérielle et logistique au Hezbollah, structure libanaise considérée par les États-Unis comme une organisation terroriste. Le ministère de la Justice estimait d'ailleurs possible que le Hezbollah ait apporté un soutien à l'attaque du 12 août 2022. Un autre procès s'ouvrira donc, pour trancher quant à une possible action terroriste de l'accusé, au sein d'un tribunal de Buffalo, dans l'État de New York, à une date toujours inconnue.

En raison de la fatwa pesant sur Salman Rushdie depuis la publication des Versets sataniques, prononcée en 1989 par l’ayatollah Khomeini, l'implication de la République islamique d'Iran avait d'abord été soulevée. Celle-ci a tout de suite nié, tout en récompensant Hadi Matar pour son geste. L'accusé avait lui-même écarté tout lien avec l'Iran, tout en saluant la mémoire de l'ayatollah, mort peu après la fatwa contre Rushdie, en juin 1989.

