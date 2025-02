Les affaires culturelles de Mayotte toujours en attente d'une direction

Depuis le 1er août 2024, le service déconcentré du ministère de la Culture dans l'archipel reste sans direction. Guillaume Deslandes, le dernier titulaire du poste en date, prenait alors la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de Corse, après quatre années de service à Mayotte.

Un nouvel avis de vacance de l'emploi de directeur des affaires culturelles a été publié au Journal officiel du 22 février dernier, le troisième émis par le ministère de la Culture pour la tête du service déconcentré.

Le directeur des affaires culturelles est chargé de la mise en œuvre des politiques du ministère de la Culture, et, à ce titre, la responsabilité de piloter le projet stratégique et le projet de service de la DAC en lien avec la stratégie ministérielle pour l'outre-mer et ses objectifs prioritaires, dans le contexte spécifique de ce territoire ultramarin.

Localisée à Mamoudzou, la direction des affaires culturelles de Mayotte est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture et du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes.

Placée sous l'autorité du préfet de Mayotte, la DAC de Mayotte est dotée de 7 emplois. La durée d'occupation de cet emploi est de 4 ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de six ans.

Ces dernières années, Mayotte a été durement frappée par plusieurs catastrophes : après une crise de l'eau en 2023, la situation sociale s'est tendue, aidée par un contexte d'extrême pauvreté d'une large partie de la population.

Le cyclone Chido, fin 2024, a un peu plus aggravé le sort des habitants des deux îles de l'archipel où le taux d'illettrisme atteint 58 % et 4 ruraux sur 10 n'ont pas accès à une bibliothèque de proximité.

Photographie : le port de Mamoudzou, à Mayotte (illustration, Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com