Des paysages de Dune aux dunes des Emirats Arabes Unis, il n'y a qu'un pas

Êtes-vous à la recherche de safaris livresques dans le désert de Dubai dans les dunes rouges pour une expérience à tomber par terre et un rêve de toute une vie, mais vous ne savez pas quel parcours choisir ? Voici quelques lignes qui vont pouvoir vous guider vers les circuits qui correspondent le mieux à vos envies en plus des activités disponibles dans le désert.

Dune de Denis Villeneuve : des sites de tournages à découvrir pour être dépaysé

Les paysages désertiques panoramiques du film de science-fiction épique de Denis Villeneuve Dune ont pris vie aux Émirats arabes Unis, où les paysages célestes d'Arrakis ont trouvé leurs opposés réels. Le désert de Liwa aux Émirats Arabes Unis, qui appartient au Rub'al Khali (quartier vide), a servi de lieu de tournage principal, avec ses vastes dunes dorées et une atmosphère presque désagréable coïncidant parfaitement avec la vision du réalisateur québécois. Les imposantes dunes de sable de cette région considérées comme parmi les plus hautes du monde ont préparé le terrain pour les plans épiques, entraînant le public dans le monde incroyablement cruel et fascinant de Dune.

Pour les fans du film, la bonne nouvelle est que bon nombre de ces lieux sont accessibles au public par la location de voitures avec Renty à Dubai. Les touristes peuvent choisir parmi des visites guidées des dunes ou même passer la nuit en camping à la belle étoile pour visiter les dunes insaisissables qui ont fasciné les producteurs du film. Mais cette fois, ils le font au désert de Liwa, un sanctuaire de la nature sauvage situé à émirat d'Abu Dhabi. L'oasis de Liwa, située à proximité, avec ses plantations luxuriantes de palmiers dattiers, offre un contraste saisissant avec les dunes arides et mérite une visite pour ceux qui souhaitent découvrir la beauté unique de la région.

Alors que le terrain désertique bas évoque la crainte et la solitude, avec des paysages dignes d'une dune comme on peut voir ci-dessous, les lieux précis de tournage restent introuvables. En raison de la magnificence du désert, ce site de cinéma devrait plaire à tous - cinéphiles, amoureux de la nature ou tout simplement à ceux qui ont vraiment besoin d'aventure - et tout le monde devrait absolument explorer. Vous pouvez par exemple monter à bord d'une voiture 7 places à louer à Dubai, ce qui enrichira votre voyage avec une compagnie limitée d'invités à bord. Un véritable luxe au milieu d'une nature sauvage et indomptée.

Une oeuvre mythique, une adaptation en deux parties et des lieux de tournage multiples

Le film Dune de Denis Villeneuve, adapté du roman culte de Frank Herbert, a été tourné dans plusieurs lieux emblématiques pour capturer l'essence et la grandeur de la planète désertique Arrakis. Le réalisateur a insisté sur l'importance de tourner dans de véritables décors naturels pour apporter authenticité et profondeur à l'histoire1.

Pour la première partie de Dune, sortie en 2021, l'équipe de tournage s'est rendue dans le désert de Wadi Rum en Jordanie, également connu sous le nom de "Vallée de la Lune". Ce lieu a été choisi pour ses paysages désertiques uniques, ses vastes étendues de sable rouge et ses formations rocheuses impressionnantes, qui évoquent des mondes extraterrestres. En plus de Wadi Rum, certaines scènes ont été tournées à Abou Dhabi, où l'équipe a cherché à capturer une atmosphère désolée et hostile, en utilisant du sable de couleur délavée et un ciel blanc.

Le tournage de Dune : Deuxième Partie a commencé le 18 juillet 2022 à Budapest, en Hongrie, où plusieurs séquences ont été filmées dans les studios Origo. La capitale hongroise avait déjà accueilli l'équipe pour le premier volet, et des scènes additionnelles y ont également été tournées en août 2020. En plus de Budapest, le tournage de la deuxième partie s'est déroulé en Italie, aux Émirats Arabes Unis et à nouveau en Jordanie.

Pour compléter les décors naturels, certaines scènes ont été tournées dans des lieux moins accessibles, comme les "dunes militaires" à la frontière entre la Jordanie et Israël, un site utilisé pour des entraînements militaires et interdit au public jusqu'à l'arrivée de l'équipe de Dune. Ces différents lieux de tournage ont permis de créer des environnements variés et immersifs, essentiels pour donner vie à l'univers complexe et riche de Dune.

Relire Dune au milieu des dunes

Relire la saga Dune de Frank Herbert au milieu des dunes aux Émirats arabes unis est une expérience unique qui peut profondément enrichir la compréhension et l'appréciation de cette œuvre littéraire. Les paysages désertiques des Émirats, avec leurs vastes étendues de sable et leurs formations dunaires, offrent un cadre visuel qui rappelle étrangement les descriptions de la planète Arrakis. Cette immersion dans un environnement similaire à celui décrit dans le roman permet de visualiser les scènes de manière plus vivante et tangible, rendant les descriptions de Herbert plus réelles et évocatrices. La chaleur, le vent et la sensation du sable sous les pieds ajoutent une dimension sensorielle à la lecture, faisant de chaque page tournée une exploration immersive.

En plus de l'aspect visuel, se trouver dans un désert peut également stimuler une réflexion plus profonde sur les thèmes abordés dans Dune. Le roman explore des sujets tels que la survie dans des environnements hostiles, la politique, l'écologie et la spiritualité. Être entouré par un paysage désertique peut inciter à méditer sur ces thèmes de manière plus personnelle et introspective. La tranquillité et l'isolement du désert offrent un cadre propice à la réflexion, permettant de mieux comprendre les défis et les beautés décrits dans le livre. Cette connexion avec la nature peut également renforcer l'appréciation des messages écologiques et spirituels présents dans l'œuvre de Herbert.

Ainsi, relire Dune dans un tel contexte peut être une source d'inspiration créative. Pour les amateurs d'écriture ou d'art, cette expérience peut stimuler l'imagination et encourager de nouvelles idées. Le désert, avec ses paysages époustouflants et son ambiance unique, peut servir de muse, inspirant des réflexions et des créations artistiques. De plus, les Émirats arabes unis possèdent une riche histoire et culture liées au désert, ce qui peut enrichir la compréhension des éléments culturels et historiques présents dans "Dune". En somme, cette combinaison de lecture et d'immersion dans un environnement naturel similaire à celui du roman peut transformer une simple lecture en une expérience sensorielle, intellectuelle et créative profondément enrichissante.

Se promener au milieu des dunes, à pied, en voiture ou en VTT

En plus de visiter ces lieux, il existe de nombreuses autres activités à faire dans les sables de Dubai. Par exemple, rouler en VTT à Dubai est une aventure en plein air passionnante au cours de laquelle les participants peuvent conduire indépendamment une moto à quatre roues à travers les dunes de sable et explorer la beauté du désert. Il est vrai que vous vous éloignerez quelque peu de l'expérience cinématographique de Dune, mais le jeu en vaut la chandelle.

Il s'agit d'une activité populaire lors des circuits Dubai Desert Safari et idéale pour les voyageurs aventureux qui souhaitent explorer le désert d'une manière unique et passionnante. Lorsque vous rejoignez le circuit, n'oubliez pas de porter un casque que le voyagiste vous remettra et soyez prudent lorsque vous faites un excès de vitesse, surtout lorsque d'autres coureurs se trouvent à proximité. La location voiture de luxe Dubai vous permettra de vivre cette activité avec un nombre limité de participants.

La conduite dans les dunes est un divertissement passionnant au cours duquel le conducteur se lance dans un voyage à grande vitesse sur de hautes dunes de sable dans un véhicule 4x4 pendant environ 30 minutes. Traverser des nids-de-poule, c'est comme des montagnes russes, mais c'est très excitant et amusant.

Il existe de nombreux camps dans le désert à Dubai où les voyagistes peuvent organiser des safaris dans le désert. Certains camps sont utilisés conjointement par plusieurs voyagistes, tandis que d'autres appartiennent exclusivement à une seule agence de voyage.

Prévoyez votre voyage longtemps à l'avance. Pendant la haute saison, si vous participez à une visite qui vous emmène dans un camp partagé, il peut y avoir du monde et vous n'aurez peut-être pas assez de temps pour profiter des divertissements ou prendre des photos autant que vous le souhaiteriez. Choisissez avec soin pour bénéficier de la meilleure expérience possible et éviter les pertes.

Dune de David Lynch : une préférence affichée pour le Mexique

L'adaptation de Dune réalisée par David Lynch en 1984 a été tournée principalement dans les studios Churubusco à Mexico, ainsi que dans le désert de Samalayuca, situé dans l'État de Chihuahua au Mexique. Ces lieux ont été choisis pour leurs paysages désertiques et leurs conditions climatiques, qui correspondaient bien à l'environnement aride de la planète Arrakis décrite dans le roman de Frank Herbert.

Les studios Churubusco, situés à Mexico, ont servi de base principale pour les scènes en intérieur et certains effets spéciaux. Le désert de Samalayuca, avec ses vastes étendues de sable et ses formations rocheuses, a été utilisé pour les scènes extérieures, offrant un cadre naturel impressionnant pour les séquences sur Arrakis. Ces choix de lieux de tournage ont permis à David Lynch de créer une atmosphère immersive et authentique pour son adaptation du célèbre roman de science-fiction.

