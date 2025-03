Irvine Welsh : vous reprendrez bien une part de monde de merde ?

Les Longs Couteaux, (à paraître ce 13/03 au Diable Vauvert, trad. Diniz Galhos) s'inscrit dans deux traditions : celle du roman noir, classique, efficace et implacable. Et celle welshienne, déléctable. Une enquête criminelle glaçante attend le lecteur, au fil des recoins recoins de Leith...

L'inspecteur Ray Lennox est ennuyé : on a trouvé le cadavre du député Ritchie Gulliver, résolument pas victime d'un AVC. L'homme a été castré et abandonné dans un entrepôt : du bon meurtre, bien brutal. Mais le politicien traine une réputation de sale type, corrompu et détesté : la liste de ses ennemis devient aussi longue qu'éclectique. Lennox n'avait pas que ça à faire : lui-même se débat contre ses propres démons et un passé tumultueux. Ses plus sombres secrets referont-ils surface ?

Irvine Welsh excelle, en règle générale, dans ses histoires. Mais se délecte, en particulier, à brouiller les frontières entre Bien et Mal, privant le lecteur des repères manichéens usuels. Et en matière de corruption, le champ des possibles n'a qu'une limite : l'imagination des corrupteurs.

Avec une écriture qui fuse et un style impitoyable, le romancier saupoudre humour noir ici, ironie là, pour alimenter son récit : on grince des dents, mais avec délectation d'une énergie brute. La complexité des personnages, surtout celle de Lennox, ajoute une couche de profondeur psychologique qui est souvent absente dans les romans policiers plus traditionnels.

Et comme on se perd (non sans un certain plaisir), dans cette intrigue, le suspense est à l'aune. D'autant que se dessine en trame de fond une critique sociale bien sentie. La violence, la trahison et la quête de pouvoir ont un impact dévastateur tant sur les individus que leur communauté. Et à ce titre Leith devient un personnage à part entière : les ruelles sombres, les bâtiments délabrés... physiquement pas au top...

Et voilà : Les Longs Couteaux n'est pas seulement un polar : c'est une réflexion sur la condition humaine. En s'attardant sur les aspects les plus noirs de la société, Welsh exprime toute la décadence urbaine et de la faillite morale. Avec une précision qui fiche, au choix, le cafard ou le gros cafard...

Par Victor De Sepausy

