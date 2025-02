L'auteur de Trainspotting sort Les longs couteaux

Lorsque le député Ritchie Gulliver, personnage vicieux, raciste et corrompu, est retrouvé assassiné et castré dans un entrepôt désert de Leith, peu semblent le pleurer. Considérant son parcours, les suspects abondent, allant des rivaux d'affaires aux adversaires politiques, sans oublier les nombreux groupes qu'il a pu offenser ou exploiter. Les plus vulnérables, souvent marginalisés et maltraités par Gulliver, sont également dans le viseur, bien qu'ils manquent souvent de moyens pour se défendre.

Ray Lennox, fraîchement sorti de désintox, reprend du service au sein de la brigade des crimes graves de la police de Lothian. Chargé de résoudre cette affaire épineuse, il doit également jongler avec plusieurs crises personnelles : la dégradation de sa relation amoureuse, la disparition de son neveu, un entretien de promotion imminent, et sa propre bataille contre les démons du passé, l'alcool et la drogue.

Irvine Welsh, célèbre pour son utilisation du roman noir pour explorer des thèmes brûlants comme le genre, la sexualité, l'intimité et la corruption morale, imprègne ce roman d'humour noir et de la verve qui le caractérise.

Les éditions Au diable vauvert nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1958 à Édimbourg, Irvine Welsh est un romancier et nouvelliste de renommée mondiale, connu pour son œuvre Trainspotting, adaptée en film par Danny Boyle.

Welsh a été honoré du Scottish Arts Council Book Award en 1994 pour Trainspotting, et du Saltire Society Scottish Book of the Year Award en 2002 pour Trainspotting 2. Son roman Crime a été adapté en série télévisée pour Canal+. Toutes ses publications en France sont éditées par Au diable vauvert.

