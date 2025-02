En mars, la Malaisie accueillera les littératures francophones

Avec une programmation enrichie et plus ambitieuse, cette nouvelle édition réunira plus de 25 auteurs venus d’Asie, d’Europe et des États-Unis. Conférences, ateliers et rencontres littéraires rythmeront ces trois jours, dans un esprit de partage et de transmission.

Le festival s’ouvrira le samedi 22 mars avec des interventions auprès des apprenants de l’Alliance Française de Kuala Lumpur, avant d’atteindre son point culminant le dimanche, journée grand public dédiée aux rencontres et aux dédicaces. Enfin, le lundi sera consacré aux élèves du Lycée Français de Kuala Lumpur, avec 28 échanges organisés autour de la littérature francophone.

Porté par le réseau Rencontre des Auteurs Francophones, ce festival a pour ambition que rayonne la littérature francophone à travers le monde. Ce réseau, fondé à New York en 2020, rassemble aujourd’hui 390 auteurs issus de 54 pays, et bénéficie du soutien de figures littéraires telles que Marc Lévy, Yasmina Khadra et Amanda Sthers.

Plus qu’un simple événement, cette initiative vise à renforcer la visibilité des auteurs francophones et à soutenir les librairies et les acteurs du livre à l’échelle internationale.

Une expansion internationale

Cette année, le thème du festival mettra à l’honneur les animaux de Malaisie, offrant une immersion culturelle inédite et un dialogue entre littérature et environnement.

L’édition 2024 du festival avait dépassé toutes les attentes avec 2000 livres vendus et une fréquentation en hausse. Cette réussite encourage l’événement à poursuivre son développement. Après Kuala Lumpur, le festival s’exportera à New York en avril 2025, confirmant ainsi son ambition de connecter les auteurs francophones avec des publics variés à travers le monde.

Lancée avec une approche collaborative, cette initiative continue d’évoluer avec la création de nouveaux festivals, une plateforme numérique remaniée en 2025 et des contenus enrichis à travers des événements en présentiel et en ligne.

Le Festival International des Auteurs Francophones en Malaisie s’annonce donc comme un rendez-vous essentiel pour les amoureux de la littérature et un bel hommage à la diversité culturelle francophone.

Par Dépêche

