Éteignez votre portable, allumez votre cerveau, lisez !

Le CNL remercie les premiers ambassadeurs de cette 4e édition du Quart d’heure de lecture national : Luce Albert, Sandrine Collette, Thierry Marx et Augustin Trapenard, qui ont accepté de partager leur goût pour le livre et la lecture avec l’ensemble des Françaises et des Français. Cette année, le CNL s’associe au Centre des monuments nationaux (CMN) pour célébrer la lecture lors d’un quart d’heure inédit au Panthéon.

4 ambassadeurs d’ores et déjà engagés pour le livre et la lecture appellent à participer au Quart d’heure de lecture national.

Le Centre national du livre a fait appel à des personnalités, toutes convaincues du rôle primordial que peut jouer la lecture dans nos vies quotidiennes. Luce Albert, Sandrine Collette, Thierry Marx et Augustin Trapenard vous invitent à participer au Quart d’heure de lecture national, le 11 mars prochain.



Luce Albert est maîtresse de conférences en Littérature de la Renaissance à l’Université d’Angers et pilote la Chaire Éloquence, en partenariat avec la Comédie Française et l’Institut de France. Elle est membre du collectif ENR « Éducation numérique raisonnée », qui déplore l’hyperconnexion et prône un usage raisonné des écrans, notamment au profit de la lecture.

Chef parisien de renom, Thierry Marx s’est formé auprès des plus grands avant d’explorer les cuisines du monde, notamment en Asie.

Chef multi-étoilé et auteur, il est également entrepreneur. Engagé, il fonde en 2012, Cuisine Mode d’Emploi(s) en 2012, une école gratuite de formation aux métiers de la restauration.

Sandrine Collette est écrivaine. Récipiendaire du prix Renaudot des Lycéens et prix Giono 2022 pour On était des loups, elle est lauréate en 2024 du prix Goncourt des lycéens et du prix Goncourt des détenus pour son dernier roman Madeleine avant l’aube, publié aux éditions JC Lattès.

Augustin Trapenard est journaliste et intervieweur littéraire. Ilprésente depuis septembre 2022, La Grande Librairie sur France 5 chaque mercredi soir.

Il est aussi depuis 6 ans le parrain de l’ONG Bibliothèques sans frontières qui facilite l’accès à la culture, l’éducation et l’information en France et dans le monde entier.

En partenariat avec l’Éducation nationale pour les écoles, le CNL mobilise aussi les entreprises, les administrations, les associations, les centres sociaux, les EHPAD, et bien sûr les bibliothèques et les librairies...

En manifestant un attachement collectif aux livres, cette opération nationale symbolique vise à sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’importance de la lecture, et à encourager toutes les organisations, publiques et privées, à mettre en place, en leur sein, des projets réguliers autour du livre et de la lecture.

Quinze minutes de lecture au quotidien sont suffisantes pour bénéficier de tous les bienfaits de la lecture. Autant d’occasions de se détendre, de s’évader, de s’étonner et de continuer chaque jour à s’enrichir. Alors que la santé mentale est Grande cause nationale 2025, la pratique de la lecture peut être identifiée comme un des moyens de prendre soin de sa santé mentale, tout au long de sa vie.

Le 11 mars 2025, le Centre national du livre et le Centre des monuments nationaux (CMN) s’associent pour proposer un quart d’heure (ou plus…) de lecture au Panthéon, à travers Les pensées géantes, une installation conçue par l’artiste-compositeur de musique contemporaine Nicolas Frize pour le Quart d’heure de lecture national.

La lecture, habituellement individuelle, se transforme en événement collectif au Panthéon : véritable invitation à lire ensemble, l’installation de Nicolas Frize invite la littérature à dialoguer avec l’architecture de Soufflot : sur de grands écrans, se mettent à danser des mots, à défiler des phrases et à s’animer des idées, des aventures, des styles et des morceaux de vies…

Événement gratuit sur inscription via ce lien.

