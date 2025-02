Week-end festif à la bibliothèque : Lumière sur la Bpi

Jusqu’à sa fermeture définitive au Centre Pompidou le dimanche 2 mars à 22h, la Bpi propose un programme riche en événements et animations pour ses visiteurs. L’objectif est de célébrer cet espace de lecture et d’inviter le public à suivre ses activités hors les murs, avant de le retrouver dans ses nouveaux locaux en août.

Pour ce dernier week-end au Centre Pompidou, la Bpi propose un programme riche et interactif, mêlant écriture, lecture, cinéma et performances artistiques. Le public pourra participer à des ateliers d’écriture et de lecture, animés par des auteurs fidèles à la bibliothèque, parmi lesquels Mathieu Simonet, Sébastien Souchon, Alice Moine et Alice Babin.

Une projection du film Bibliothèque publique de Clément Abbey (2021, 50’) sera suivie d’un débat pour échanger autour du rôle des bibliothèques. Enfin, des performances artistiques viendront ponctuer l’événement, accompagnées d’un karaoké, de jeux et même d’une fanfare, pour faire de ce moment un véritable festival culturel et festif.

Programme complet :

VENDREDI 28 FÉVRIER

• Atelier | Écrire son prénom en langue des signes

14h-16h • Espace Autoformation (niveau 2) • Accès libre

• Lectures en tête-à-tête

Participez à ce dispositif de lecture à haute voix des premières pages d’un livre mystère, en binômes constitués de manière aléatoire ! Animé par l’écrivain Mathieu Simonet.

15h-15h30 • 16h-16h30 • 17h-17h30

Espace Salon de lecture (niveau 2) • Sur inscription

• Atelier | Jeux en langues

Jeux de société en français, anglais, espagnol, italien… et atelier de découpage de papier ou de calligraphie chinoise.

15h-18h30 • Espace Facile À Lire (niveau 2) • Accès libre

• Bibliothèque publique de Clément Abbey (2021, 50’)

Projection suivie d’un débat avec le réalisateur

Chaque jour, habitué·e·s, étudiant·e·s et simples visiteur·euse·s s’y réfugient. Entouré·e·s de milliers de ressources, certain·e·s y vivent des extases culturelles. Clément Abbey nous plonge dans la Bpi, temple d’une communauté insoupçonnée, et donne la parole à une dizaine de personnes, de passage ou venant quotidiennement.

18h-19h30 • Atelier 1 (niveau 2) • Accès libre

SAMEDI 1ER MARS

• Le Bpi Lecture Club invite Johan Faerber

Auteur, éditeur, critique, enseignant, docteur en littérature et cofondateur de la revue en ligne Diacritik, Johan Faerber partage avec le club de lecture Bpi l’expérience qu’il tire de ses différentes fonctions, point de départ d’une discussion sur le milieu littéraire, ses pratiques sociales, la pensée critique. Animé par Sébastien Souchon.

11h-13h • Atelier 1 (niveau 2) • Sur inscription

• Atelier Philo-création | Le refuge

C’est un réflexe animal que de se protéger du vent, des intempéries, du danger. De la cabane à la bibliothèque, le refuge n’est pas seulement l’habitacle, c’est aussi un symbole. Réfléchissons ensemble à ce qu’il convoque en philosophie, puis, par le dessin et le collage, imaginons un endroit magique qui servirait d’abri mais surtout représenterait notre propre espace idéal de paix et de ressourcement. Animé par l’association Philomoos.

14h-16h • Atelier 1 (niveau 2) • Sur inscription

• Atelier d’écriture | Dans l’univers poétique de Sylvia Plath

Plongez dans l’univers poétique de Sylvia Plath durant une série de propositions créatives souvent ludiques et collectives.

Animé par Mange tes mots ! Cabaret littéraire.

15h-17h • Atelier 2 (niveau 2) • Sur inscription

• Performance | La permanence du souvenir d’Alice Babin

Dans le cadre de son projet Lettres de Lumière : Nouvelles d’une bibliothèque, l’autrice Alice Babin propose une permanence du souvenir à la Bpi, en étant à l’écoute des usager·ère·s afin de convoquer leur souvenir de la bibliothèque.

16h-17h • Salon de lecture Histoire-Géographie (niveau 2) • Accès libre

• Performance | Scène ouverte Mange tes mots !

Slam, chant, performance, lecture en musique (acoustique uniquement)... La scène ouverte accueille tout type de proposition à caractère poétique. Chaque inscrit·e dispose de 5 minutes pour partager la beauté de son écriture. L’écrivaine Alice Babin lance la scène ouverte en lisant une nouvelle lettre destinée aux publics de la Bpi.

17h30-19h30 • Espace Rencontres (niveau 2) • Sur inscription

• Karaoké I J’irai où tu iras !

J’irai où tu iras, Ne partez pas sans moi, Emmenez-moi... Vous êtes déjà en train de les fredonner ? Vous allez adorer les chanter dans la bibliothèque !

19h30-21h30 • Espace Musique (niveau 3) • Accès libre

DIMANCHE 2 MARS

• Les rendez-vous à l’autre bout du monde

Toutes les heures, rendez-vous en visio avec un·e inconnu·e d’une bibliothèque à l’autre bout du monde ! Animé par Mathieu Simonet, écrivain.

11h-20h15 • Atelier 1 (niveau 2) • Sur inscription

• Atelier d’écriture créative | Détour vers le futur

Et si on se donnait rendez-vous dans cinq ans ? Et si on s’aventurait sereinement dans les méandres du temps pour envisager nos retrouvailles avec la Bpi ? Cet atelier d’écriture créative vous invite à vous projeter au jour de la réouverture de la bibliothèque. Animé par Alice Moine, romancière.

14h-16h • Atelier 2 (niveau 2) • Sur inscription

• Performance | Les Anj’ôleurs, poésie d’amour pour frisson d’oreille

Les Anj’ôleurs, Cupidons contemporains, mi hommes, mi femmes, graves et facétieux, apparaissent, se regroupent, se dispersent. Tout à coup, l’un·e d’entre eux·elles s’approche, vous demande de tirer une carte, recouvre vos yeux d’un voile de soie gris-bleu, et au creux de votre oreille vous sentez son souffle, et vous laissez entrer les mots l’un après l’autre. Animé par la compagnie de théâtre La Comédie des anges.

16h-18h • Niveau 2 • Accès libre

• Performance-Concert | Fermeture en fanfare

Pour une fermeture pleine d’éclat, de rythme et d’harmonie, la Bpi convie les Gratkipoils, l’irrésistible fanfare parisienne et festive au répertoire néo-disco funk.

21h-22h • Espace Facile À Lire (niveau 2) • Accès libre

ET TOUT AU LONG DU WEEK-END…

• Les sons de la Bpi

Pendant toute la durée du week-end, la Bpi met à disposition des usager·ère·s des archives sonores mettant à l’honneur la bibliothèque :

Migration d’Irina Prieto Botella (2012, 4’42) : à partir d’enregistrements collectés lors d’un atelier participatif à la Bpi en juin 2012, la compositrice et musicienne fait entendre la bibliothèque telle une page qui bruisse et finit par devenir tourbillon.

À la Bpi de Beaubourg (R) de Marion Guénard, Alexandra Malka, Marie Plaçais (France Culture, 2016) : cet épisode du podcast Les Pieds sur terre dresse les portraits de quelques usager·ère·s de la Bpi, montrant la diversité de ce lieu démocratique où les plus pauvres sont parfois les plus érudits.

Vendredi 28 février, samedi 1er et dimanche 2 mars • Espace Salon de lecture (niveau 2) • Accès libre

• Bornes d’arcade

Une installation exceptionnelle de jeux vidéo vous est proposée ! L’occasion pour vous de (re)découvrir la Nintendo NES sur une manette géante, Atari Pong sur une véritable table cocktail ou de vous essayer aux classiques de l’arcade.

Samedi 1er et dimanche 2 mars • 14h-19h • Espace Nouvelle Génération (niveau 1) • Accès libre

Les espaces de travail restent par ailleurs accessibles tout le week-end.

