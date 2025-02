À Castelnaudary, 3e édition du festival Des Bulles et des Textes

Durant toute la journée, les visiteurs pourront rencontrer 22 autrices et auteurs, des illustratrices et illustrateurs, ainsi que des exposants spécialisés dans le monde du livre et de la BD.

Les amateurs de BD pourront découvrir des albums franco-belges, des petits et grands formats, des comics en version française et originale, ainsi que des mangas, récits complets et périodiques. Côté littérature, le festival proposera des ouvrages variés allant du roman policier aux thrillers, en passant par le régionalisme, les histoires vécues, la littérature générale et la poésie.

Enfin, les passionnés de Para-BD retrouveront une sélection d’affiches, ex-libris, marque-pages, puzzles, posters et jeux de société, ainsi que des objets de collection comme des sérigraphies, portfolios, planches originales, figurines (dont des jouets anciens) et disques vinyles.

En complément, une tombola offrira la chance de remporter le dessin original de l’affiche du festival, une œuvre signée de l'artiste André Sanchez.

Parmi les invités du festival, côté bande dessinée, seront présents Alex Murticieliu, Pencrec’h François, Bévé, Charlier Céline, Clapat, Laulec, Médrano Frédéric, Sanchez André et Savelli Marine. En littérature, plusieurs romanciers seront au rendez-vous, dont Aliaga David, Barcelonne Catherine, Farines Brigitte, Font Patrick, Kaminski Lucienne, Luginbuhl, Rousseau Christelle, Savelli René et Weisser Macher Marysz. Les illustrations et caricatures seront représentées par Atelier Tintamarre et Malard Laurent, tandis que les amateurs de manga pourront rencontrer Maylis, Mortellier Charlotte et The Louverse.

