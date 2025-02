100 % des livres que j'imprime sont vendus : pas de retour ni de pilon

L'édition indépendante fait face à des défis majeurs dans un contexte de surproduction, de rentabilité fragilisée et de fermeture de librairies. Comment préserver le lien avec les libraires tout en s’adaptant à une visibilité en magasin toujours plus restreinte ? Quelles alternatives peuvent garantir un meilleur accès aux œuvres sans compromettre le rôle clé des points de vente physiques ? Quels modèles économiques et créatifs permettent de réinventer la relation entre éditeurs indépendants et lecteurs ?

Se réinventer

Et comment ces structures réinventent-elles leur modèle, touchant de nouveaux lecteurs sans renier leur essence ? Cette question a été au cœur d'une récente table ronde, réunissant plusieurs maisons d'édition, toutes en quête de solutions innovantes.

Face aux contraintes imposées par la distribution classique, certaines maisons d'édition ont fait le choix de l'autodiffusion et de l'autodistribution. Marion Baril, fondatrice de Plume Blanche, explique avoir adopté ce modèle par nécessité au départ, faute d'intérêt des diffuseurs. Aujourd'hui, ce choix est pleinement assumé : « 100 % des livres que j'imprime sont vendus, il n'y a pas de retour, pas de pilon. » Une manière de contrôler les coûts et de réduire le gaspillage, tout en valorisant le lien direct avec les lecteurs.

D'autres acteurs ont cherché à mutualiser leurs forces. C'est le cas de Julien Poujol, éditeur chez Yovanna et fondateur d'Amalia Distribution. Plutôt que d'imposer un modèle rigide, ce collectif propose une alternative souple, sous forme de cotisations mensuelles permettant aux éditeurs de présenter leurs ouvrages dans des librairies ciblées.

« Nous nous adressons à des librairies hors des grands centres, là où les diffuseurs traditionnels ne vont pas », précise-t-il. Cette stratégie permet de rendre visible des ouvrages souvent écartés par les circuits conventionnels.

Une relation directe avec le public

Nombre de ces éditeurs cherchent aussi à développer des liens privilégiés avec leur public. Les salons, les marchés et les événements culturels deviennent ainsi des lieux stratégiques pour promouvoir leurs catalogues.

L'association ERO, qui regroupe les éditeurs d'Occitanie, a ainsi mis en place des stands collectifs dans des foires locales. Le slogan de l'initiative est éloquent : « Pour les livres aussi, il y a des producteurs locaux. » Cette démarche vise à sensibiliser le public à la bibliodiversité présente sur son territoire et à renforcer la proximité entre éditeurs et lecteurs.

Frédérik Lisak et Esther Merino

L'expérience de Plume Blanche illustre également l'importance des réseaux sociaux. Marion Baril insiste sur le rôle essentiel d'Instagram et TikTok pour toucher un public plus large : « Les lecteurs viennent aujourd'hui en librairie demander nos livres parce qu'ils les ont découverts sur les réseaux. » Cette stratégie permet d’accroître la visibilité des titres sans les coûts prohibitifs d'une campagne publicitaire classique.

Explorer de nouveaux circuits de vente

Certaines maisons d'édition n'hésitent pas à s'éloigner des sentiers battus. Les Monediers, maison spécialisée dans la traduction d'auteurs espagnols, explore des circuits de vente atypiques. Esther Mérino, sa fondatrice, explique ainsi vendre ses ouvrages dans des épiceries rurales, des marchés et même des boutiques de produits locaux. Une approche qui lui permet de toucher un lectorat qui n'a pas forcément accès à une librairie.

D'autres modèles inspirent les éditeurs. Le concept des AMAP, qui propose des paniers de légumes locaux, a ainsi donné naissance à des initiatives dédiées au livre. Certaines structures expérimentent des abonnements où les lecteurs reçoivent chaque mois une sélection d'ouvrages d'édition indépendante, directement chez eux ou dans des points relais.

Face aux bouleversements du marché, les éditeurs indépendants doivent redoubler de créativité pour assurer leur pérennité. Si certains choisissent l'autodiffusion, d'autres préfèrent la mutualisation ou les partenariats stratégiques. Plume de Carotte, par exemple, a fait le choix de la coédition avec des institutions culturelles et des associations, permettant de sécuriser les financements et de cibler des lecteurs déjà sensibilisés aux thématiques abordées.

Cette flexibilité devient une nécessité. Comme le souligne Frédéric Lissac, son fondateur : « Il n'y a pas un seul chemin, mais une multitude de voies à explorer. » C'est peut-être là la force de l'édition indépendante : sa capacité à s'adapter, à inventer de nouvelles façons de rendre les livres accessibles et à prouver qu'en matière de littérature, la proximité avec le lecteur reste essentielle.

Retrouvez en podcast l'intégralité de cette table ronde animée par Tara Lennart (journaliste), en présence de Julien Poujol (éditeur, Yovana et fondateur de Villa Amalia), Marion Barril (éditrice, Plume blanche), Frédéric Lisak (éditeur, Plume de carottes) et Esther Merino (présidente FEDEI et éditrice, Éditions les Monédières).

Crédits photos - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com