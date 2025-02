Sur France Culture, Jean Rolin, Adèle Yon et Lenaïg Cariou

Les Midis de Culture de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

Mardi 25 février :

Débat critique : Littérature

Pierre Lemaitre, Un avenir radieux (Calmann-Lévy)

Marie Nimier, Le côté obscur de la Reine (Mercure de France)

Avec Céline du Chéné et Marie Sorbier

La rencontre :

Jean Rolin, écrivain pour Tous passaient sans effroi (POL)

Le Book Club de Mathilde Wagman

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 24 février : Lobotomie et internement : un trou noir familial

Avec Adèle Yon pour Mon vrai nom est Elisabeth (Ed. Du Sous-sol)

Mardi 25 février : La poésie d’Adrienne Rich, en vers et contre tous

Avec Lenaïg Cariou, co-traductrice du recueil Le rêve d’un langage commun (L’Arche) et Star Finch, poète et performeur-euse.

Mercredi 26 février : La langue du nouveau-né

Avec Clémentine Goldszal pour Premiers cris (Seuil)

Jeudi 27 février : Le roman cinéphile

Avec Jean-Pierre Montal pour La face nord (Séguier)

Vendredi 28 février : Dans la bibliothèque d'André Markowicz

L'instant poésie de Blandine Masson

Du lundi au vendredi de 21h30 à 21h35

Bruno Doucey

Une collection conçue par Camille Renard

Conseillère littéraire Céline Geoffroy

Equipe de réalisation : Juliette Heymann, Florine Perennes, Maxime de Peretti de La Rocca, Benjamin Vignal, Djaisan Taouss, et Lucas Derode

L’Instant poésie de ce mois de février, le mois de la saint Valentin, propose 20 poèmes sur l'amour, qui de la naissance du sentiment amoureux à la passion, de Louise Labé à René-Guy Cadou, de Victor Hugo à Renée Vivien, dessinent une carte du Tendre poétique et intemporelle.

Ils sont choisis et présentés par le poète, romancier, voyageur et éditeur, Bruno Doucey.



« Je suis né le 3 mai 1961 dans les montagnes du Jura, une région à la géologie calcaire, faite de torrents, de lacs, de forêts, d’escarpements et de grottes à laquelle je dois une partie de mon tempérament. J’ai sept ou huit ans lorsque mon grand-père me fait découvrir « le trésor du capitaine », des photographies du Grand Sud algérien, vues stéréoscopiques sur plaques de verre, prises à la fin du XIXème siècle par un arrière-grand-oncle parti le sabre au clair dans l’aventure coloniale. C’est une autre fenêtre qui s’ouvre sur le monde. Deux ans plus tard, un chagrin d’enfance ancre la poésie dans ma vie. Viennent les premiers poèmes, puis les lectures fondatrices, la nécessité de tisser sa vie avec le fil des mots, l’envie du partage et de la transmission, des études de lettres, l’enseignement, la formation des maîtres, des publications critiques et pédagogiques –, nombreuses, trop nombreuses. En 2002, je quitte l’Éducation nationale pour prendre la direction des Éditions Seghers. Huit ans plus tard, je fonde avec la romancière Murielle Szac, ma compagne, une maison d’édition vouée à la défense des poésies du monde et aux valeurs militantes qui m’animent. Plus que jamais, la poésie s’affirme comme un art de l’hospitalité, un voyage par lequel nous métissons nos héritages culturels et humains pour bâtir un nouvel art de vivre ensemble, une résistance qui conduit à la lumière. En dix ans, et quelque 180 livres, je fais entendre la voix de poètes venus de tous les horizons. »

Semaine 4 : Le monde entier dépend de tes yeux

Green de Paul Verlaine

Séparation de Ida Faubert

Mon amante a les vertus de l’eau de Victor Segalen

Ave de Catherine Pozzi

La courbe de tes yeux de Paul Éluard

Être et Savoir de Louise Tourret

Le lundi de 20h à 21h

Grand entretien avec Marie-Hélène Lafon

Avec Marie-Hélène Lafon, autrice et professeure de lettres classiques à Paris, elle a publié notamment Cézanne : des toits rouges sur la mer bleue (Flammarion, 2024), Les sources (Buchet-Chastel, 2023), Histoire du fils (Buchet-Chastel, 2020, Prix Renaudot) et Vie de Gilles (Les éditions du chemin de fer, à paraître le 14/02/25)

La suite dans les idées de Louise Tourret

Le jeudi de 20h à 21h

Avec Pierre Dardot et Christian Laval pour Instituer les mondes. Pour une cosmopolitique des communs (La Découverte)

En deuxième partie, l’écrivaine Leslie Kaplan.

