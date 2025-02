Spotify et ElevenLabs : l’IA vocale en plein boom, mais à quel prix ?

« Pour les auteurs recherchant un moyen économique de créer des livres audio de haute qualité, la narration vocale numérique par ElevenLabs est une excellente option », assure Spotify dans un communiqué, avant d'ajouter : « Les auteurs peuvent utiliser la plateforme ElevenLabs pour narrer leurs livres audio dans 29 langues, avec un contrôle total sur la voix et l’intonation. Les auteurs peuvent distribuer leur contenu ElevenLabs, atteignant ainsi des millions de nouveaux auditeurs et amateurs de livres. »

Une politique assumée

Pour soumettre un livre audio ElevenLabs sur la plateforme musicale, les auteurs doivent télécharger leur fichier et l’envoyer via Findaway Voices by Spotify. Après validation, le livre est mis en ligne sur Spotify et d’autres plateformes compatibles. Tous les titres narrés numériquement seront clairement indiqués, avec une mention précisant : « Ce livre audio est narré par une voix numérique. » Et l'entreprise d'être formelle : « L’une des fonctionnalités les plus demandées est désormais disponible. »

ElevenLabs propose des abonnements mensuels comprenant une formule gratuite, limitée à 10 minutes de voix générée par mois, et plusieurs options payantes.

Le géant du streaming musical conclut : « Nous avions déjà annoncé notre prise en charge des contenus narrés par voix numérique créés avec Google Play Books, et nous continuerons à explorer des solutions permettant à davantage d’auteurs et d’éditeurs de créer et de distribuer leur contenu de livre audio sur Spotify. »

Une plainte contre ElevenLabs

ElevenLabs a été fondée en 2022 par Piotr Dąbkowski et Mati Staniszewski. Son produit phare est Speech Synthesis, un logiciel de text-to-speech capable de générer des voix réalistes avec intonation et émotions. L’entreprise propose aussi des outils comme Voice Library, AI Dubbing et AI Speech Classifier pour détecter l’origine d’un fichier audio.

Malgré son succès, ElevenLabs a été critiquée pour l’usage abusif de sa technologie, notamment des deepfakes vocaux de célébrités et des messages haineux. Elle a alors restreint l’accès au clonage vocal aux abonnés payants pour limiter les abus. En janvier 2024, un faux appel vocal attribué à Joe Biden lors des primaires du New Hampshire a conduit à une enquête. Des acteurs vocaux ont par ailleurs accusé ElevenLabs d’avoir utilisé leurs voix sans consentement.

Toujours en janvier 2024, ElevenLabs a provoqué un tollé en clonant la voix de feu Alain Dorval - voix française de Stallone -, retirée après contestation de sa famille. L’essor de l’IA dans le doublage menacerait près de 15.000 emplois en France, dont 5000 comédiens, techniciens et auteurs-adaptateurs, selon Patrick Kuban, coprésident de United Voice Artists.

En France, l’exploitation d’une voix requiert l’accord du comédien. S’il refuse son utilisation par des IA génératives, il peut faire valoir son droit de retrait, du moins en théorie...

À LIRE - IA : quel avenir pour les professionnels de la voix ?

En août 2024, une action de groupe a été lancée contre ElevenLabs, accusée d’avoir utilisé sans consentement les voix des comédiens Karissa Vacker et Mark Boyett pour entraîner ses modèles d’IA. Ils réclament 10 millions $ pour violation du droit à l’image, enrichissement injustifié et atteinte à la vie privée. En mars 2024, Lovo, autre entreprise d’IA vocale, a été poursuivie à New York pour avoir cloné des voix dans des publicités sans autorisation. Les plaignants demandent plus de 5 millions $ en réparation.

En janvier, ElevenLabs a atteint une valorisation de 3,3 milliards $, soit trois fois plus que l'année précédente.

À LIRE - L'offre audiolivres de Spotify, une “arnaque” pour les artistes

Depuis octobre dernier, les utilisateurs français ont déjà accès, sur Spotify, à un catalogue de plus de 200.000 livres audio, dont plus de 15.000 disponibles en français.

En 2021, Spotify a racheté Findaway, un acteur clé du livre audio numérique, avant de proposer un catalogue de 300.000 titres aux États-Unis en 2022. Dès 2023, les abonnés Premium américains, britanniques et australiens ont bénéficié de 15 heures d’écoute intégrées, une stratégie coûteuse mais concurrentielle.

Contrairement à la musique, l’écoute n’est pas illimitée : les abonnés Premium français disposent de 12 heures incluses, avec des recharges de 10 heures pour 9,99 €. En France, la législation interdit l’abonnement illimité aux livres numériques et audio.

Crédits photo : Spotify

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com