Québec, Suisse, Espagne : regard sur un secteur en mutation

L'édition indépendante est un monde en perpétuel mouvement, confronté à des défis aussi divers que les marchés sur lesquels elle opère. Une table ronde réunissant des éditeurs de Suisse, du Québec et d’Espagne a permis d’esquisser un panorama des spécificités locales et des solutions mises en place pour s’adapter à un environnement en constante évolution.

Des réalités contrastées

La Suisse se distingue par sa diversité linguistique, avec quatre langues nationales qui cloisonnent le marché. L'édition francophone suisse peine à s’imposer face à l’hégémonie des publications françaises. En dépit d’un secteur riche en maisons d’édition (environ 300 structures), les publications suisses restent largement invisibles sur leur propre territoire. Un paradoxe que les professionnels tentent de contrer par des initiatives collectives et une internationalisation accrue.

De l’autre côté de l’Atlantique, le Québec a connu un essor de son édition locale grâce à une politique culturelle volontariste. Longtemps dominé par les ouvrages en provenance de France, le marché québécois a amorcé une véritable révolution à partir des années 1990. Aujourd’hui, les éditeurs québécois exportent massivement leurs publications, notamment vers l’Europe, et profitent d’un soutien institutionnel qui leur assure une relative stabilité.

En Espagne, la situation est plus contrastée. Le pays est dominé par deux groupes éditoriaux majeurs, ce qui complique la visibilité des maisons indépendantes. Le marché espagnol est par ailleurs marqué par une forte dualité entre édition traditionnelle et autoédition, cette dernière prenant une place croissante dans le paysage littéraire. Les éditeurs régionaux, notamment en Catalogne, bénéficient de soutiens locaux pour promouvoir leur langue et leur production, mais ces aides sont encore très limitées au niveau national.

Systèmes d’aides publiques et les soutiens institutionnels varient considérablement d’un pays à l’autre. En Suisse, le soutien public est fragmenté en raison du système fédéraliste. Chaque canton possède sa propre politique du livre, avec des disparités marquées entre les régions. Genève, par exemple, offre un soutien significatif à ses maisons d’édition, tandis que d'autres cantons disposent de budgets très réduits.

Au Québec, les éditeurs profitent de financements gouvernementaux à la fois provinciaux et fédéraux. Ces subventions permettent non seulement de publier mais aussi de soutenir les auteurs locaux et de favoriser leur rayonnement à l’international. En Espagne, l’aide publique à l’édition indépendante est quasi inexistante, à l’exception de certaines subventions en Catalogne destinées à la protection de la langue catalane.

Face aux difficultés, les éditeurs indépendants mettent en place des stratégies variées pour exister sur leur marché et au-delà. La mutualisation des ressources en fait partie, pour la en Suisse, des collectifs comme "Les Insécables" permettent aux maisons d’édition de partager des moyens logistiques et d’assurer une présence sur les salons du livre à moindre coût.

La promotion nationale et internationale : au Québec, l’initiative Je lis québécois, qui incite les lecteurs à acheter un livre québécois le 12 août de chaque année, a été un véritable succès. Le développement de nouveaux formats : en Espagne, certaines maisons d’édition misent sur le livre audio et l’ebook, secteurs en pleine expansion, notamment dans les genres comme la romance et le thriller.

Des enjeux majeurs

L’omniprésence des groupes éditoriaux dominants, que ce soit en Espagne avec Planeta et Penguin Random House ou en Suisse avec la prédominance des ouvrages français, provoque une concurrence rude. De même que dans le numérique : si le livre audio progresse, les coûts de production restent élevés et la rentabilité incertaine.

Les politiques de soutien fluctuent : au Québec, par exemple, la menace de coupes budgétaires plane sur les subventions culturelles, ce qui inquiète les professionnels du secteur. Enfin, l’accès aux marchés étrangers reste tendu: l’exportation de titres reste un levier crucial pour la pérennité des maisons d'édition, mais il nécessite des réseaux et des financements souvent difficiles à mobiliser.

Si les éditeurs indépendants suisses, québécois et espagnols partagent des difficultés communes, ils déploient chacun des solutions adaptées à leur environnement. La coopération, la mutualisation et l’ouverture vers l’international apparaissent comme des pistes essentielles pour assurer leur survie et leur développement.

Retrouvez en podcast ci-dessous l'intégralité de cette rencontre animée par Laurence Hugues (directrice de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants), en présence d’Aritz Otazu (éditeur espagnol, Editorial Mintzoa), Alexandre Sánchez (éditrice québécoise, Lux Éditeur) Alexandre Grandjean (éditeur suisse, Hélice Hélas) et Eva Oayalal Martin (Editions Versatil, avec une traduction assurée par Esther Merino présidente FEDEI, éditrice, Éditions les Monédières).

