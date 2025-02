Meilleures ventes : J’ai Lu écrase la concurrence

Les deux premiers tomes de sa série, publiés chez J'ai Lu (Madrigall) se sont écoulés, durant la semaine qui s'étale du 10 au 16 février, à respectivement 68.686 et 48.116 exemplaires.

La Sage-Femme de Berlin d'Anna Stuart ferme le podium avec 21.829 exemplaires vendus, soit moins de la moitié que le deuxième titre du classement... La Britannique fait aussi coup double, avec une quatrième place pour sa Sage-Femme d'Auschwitz (17.621 ex.). J'ai Lu, avec les deux Anglo-Saxonnes, monopolise ainsi les quatre premières places du top de cette semaine.

Le dernier Pierre Lemaitre, Un avenir radieux, perd une place, avec 16.024 exemplaires écoulés, devant le nouveau Foenkinos, Tout le monde aime Clara (14.962 ex.), qui gagne sept positions. En septième position, l'essai percutant de Salomé Saqué, Résister (14.727 ex., +3), devant... Freida McFadden, qui occupe également la huitième place avec La femme de ménage voit tout (13.755 ex. +3).

Manga cette fois : le tome 41 de My Hero Academia a été acquis par 11.718 lecteurs, et prend la neuvième place (-3). Le dernier volume du Pays des autres de Leïla Slimani ferme le top 10, séduisant 10.004 lecteurs. À noter le spectaculaire +118 places d'Alice au pays des idées de Roger-Pol Droit, se hissant à la 17e position du top 200. il a notamment été l'un des invités de La Grande Librairie le 12 février dernier.

Côté librairie, le trio de tête est composé de La femme de ménage (18.425 ex.) et Les secrets de la femme de ménage (11.764 ex.), de Freida McFadden, et Resister de Salomé Saqué (9909 ex.).

Une légère hausse du marché

Pour cette semaine 7, les ventes de livres s'élèvent à 5,48 millions d'exemplaires, contre 5,182 la semaine précédente. Les grandes surfaces spécialisées restent le principal circuit de distribution, avec 2,835 millions d'exemplaires vendus, soit une hausse de 4 %. Les librairies, en forte progression (+8 %), atteignent 1,824 million d'exemplaires écoulés, tandis que les grandes surfaces alimentaires enregistrent une augmentation plus modeste (+5 %), avec 821.000 exemplaires vendus.

En volume, les grandes surfaces spécialisées dominent les ventes avec 52 % des exemplaires écoulés, suivies par les librairies, qui détiennent 33 % du marché. Les grandes surfaces alimentaires restent minoritaires avec 15 % des ventes en volume.

En valeur, le marché du livre atteint 67,268 millions € en cette semaine 7, enregistrant une hausse de 5 % par rapport à la semaine précédente.

C'est tout bon pour nous

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble.

En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Crédits photo : J'ai Lu

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com