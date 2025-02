OPlibris, la coopérative qui allège les éditeurs

Ce rendez-vous sera également l’occasion d’aborder le rôle de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui pilote le déploiement du projet, son mode de gouvernance et ses ambitions, bien au-delà de la seule dimension technique de la solution.

Dans le monde de l'édition indépendante, la précarité est une réalité bien connue. Gérer une maison d'édition, surtout lorsqu'elle est de taille modeste, signifie jongler avec des contraintes économiques, administratives et logistiques tout en cherchant à préserver une ligne éditoriale exigeante.

Lors des Assises de l'édition indépendante, plusieurs professionnels du secteur ont partagé leur expérience et leurs solutions pour pallier ces difficultés. Parmi les sujets abordés, l'outil OPlibris a suscité un vif intérêt. Conçu par et pour des éditeurs, il propose une approche mutualisée de la gestion éditoriale, avec pour objectif de simplifier les aspects administratifs et commerciaux du métier.

Le constat était unanime : trop de maisons d'édition indépendantes s'appuient encore sur des outils fragmentés, souvent inadaptés à leurs besoins spécifiques. Entre les feuilles de calcul Excel, les logiciels de comptabilité généraux et les interfaces multiples pour la gestion des droits d'auteur, la perte de temps est considérable. L'idée de centraliser ces tâches en un seul système partagé a donc été accueillie avec enthousiasme.

OPlibris est une coopérative regroupant déjà plus d'une centaine de sociétaires. Son principe repose sur une plateforme modulaire permettant à chaque éditeur d'y intégrer les fonctions qui lui sont utiles : suivi des ventes, gestion des droits d'auteur, comptabilité, diffusion et distribution. L'objectif ? Réduire la charge administrative et permettre aux éditeurs de se recentrer sur leur cœur de métier : la création et la diffusion de contenus littéraires.

Si l'idée séduit, la question du financement soulève des interrogations. L'abonnement mensuel, modulé selon le chiffre d'affaires des maisons d'édition, reste un investissement non négligeable pour les plus petites structures. Certains participants ont exprimé leur inquiétude quant à la difficulté de s'engager sur un coût récurrent, même si l'outil promet un gain de temps et d'efficacité.

L'équipe de OPlibris a insisté sur la flexibilité du modèle, en évoquant la possibilité d'ajustements tarifaires lors des prochaines assemblées générales. En attendant, certains utilisateurs envisagent d'héberger leur propre instance du logiciel pour contourner les coûts d'abonnement. Toutefois, cela implique des compétences techniques et une infrastructure informatique que peu de petites structures peuvent s'offrir.

Un enjeu d'avenir pour l'édition indépendante

Derrière cette volonté de mutualisation, c'est aussi un enjeu de représentation du secteur qui se dessine. En disposant d'une base de données fiable et partagée, l'édition indépendante pourrait mieux défendre ses intérêts face aux grandes structures et aux pouvoirs publics. De même, l'outil pourrait contribuer à une meilleure visibilité des éditeurs indépendants dans les médiathèques et les librairies, en révélant leur poids réel sur le marché.

D'autres initiatives viennent compléter cette dynamique, comme la plateforme Philéas, qui vise à fournir des données de vente plus précises aux auteurs et aux éditeurs. L'accès à des chiffres fiables est un enjeu majeur pour mieux ajuster les tirages et limiter les surproductions, un point crucial dans une perspective écologique.

Un projet en construction

L'émergence d'un outil comme Oplibris révèle une prise de conscience collective : face aux difficultés, l'union des forces est une nécessité. La coopérative, encore jeune, devra cependant prouver sa viabilité sur le long terme. Dans deux ans, l'objectif serait que plusieurs centaines de maisons d'édition aient adopté la plateforme et que les premières études basées sur ces données partagées soient publiées.

L'édition indépendante est un secteur fragile, mais elle démontre ici sa capacité à innover et à se structurer pour résister. Entre espoirs et interrogations, l'avenir de ces outils repose sur l'engagement des professionnels du livre.

Retrouver ci-dessous, en intégralité, cette table ronde animée par Anne-Sophie Novel (journaliste), en présence de Véronique Backert (directrice générale, Dilicom), Albert de Pétigny (président et cofondateur OPlibris), Anne Lima (éditrice, Chandeigne & Lima, et administratrice OPlibris) et Geoffroy Pelletier (directeur général, La SOFIA).

