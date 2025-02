Bibliothèque incendiée : Grenoble promet une “continuité du service public

À Grenoble, le quartier Paul Mistral a perdu, dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 février dernier, sa bibliothèque Chantal Mauduit, inaugurée en novembre 2024 au sein du bâtiment Le Plateau. Peu après minuit, une voiture s'est écrasée dans la façade de l'établissement, avant d'être incendiée, provoquant d'importants dégâts dans la médiathèque.

Au petit matin, les pompiers luttaient encore contre les flammes et signalaient déjà de sérieux dommages sur le rez-de-chaussée et la toiture de la structure. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, ni dégâts sur les immeubles environnants.

Dans un communiqué publié le 19 février, la ville de Grenoble indique que « le service public ne reculera pas ». « Elle exprime son soutien aux agentes et agents de la bibliothèque, à la communauté éducative de l’école Anatole France, aux clubs sportifs, associations locales et à l’ensemble des habitantes et habitants touchés par cette destruction », et remercie la quarantaine de pompiers mobilisés.

« En s’attaquant à ce lieu d’émancipation, c’est avant tout aux enfants, aux familles, aux habitantes et habitants du quartier et au-delà que les auteurs de cet acte criminel ont porté atteinte », poursuit le message, qui relie explicitement l'événement à l'action de « réseaux criminels ».

Pour la municipalité, « cette attaque odieuse s’inscrit dans la logique d’emprise et vise à affaiblir les institutions publiques et à entraver la présence des services publics ». Catherine Séguin, préfète de l'Isère, interrogée par Ici Isère, estime que l'incendie volontaire fait suite à plusieurs opérations de police, notamment dans ce quartier du Mistral : « Je rappelle que nous étions là sur une opération de lutte contre le narcotrafic. »

« Ces trafiquants, ces personnes mal intentionnées, nous les avons dérangés, ils ont riposté », souligne-t-elle. « Nous ne nous laisserons pas faire, nous ne nous laisserons pas impressionner. Nous continuons d'occuper l'espace : la République est partout chez elle. »

Assurer « la cohésion des territoires »

L'Association des Bibliothécaires de France (ABF), principale organisation professionnelle des bibliothèques, aux côtés de l'Association pour la coopération des professionnels de l'information musicale, a exprimé son soutien « aux équipes et aux usager·ère·s ».

« Au sein d'un territoire et avec les autres équipements de proximité, les bibliothèques sont le lieu où se crée le lien entre les habitant·e·s, où il se construit et se renforce. Les climats de tension et de dégradations, la gestion de crise qui en découle, affaiblissent une politique publique indispensable au vivre ensemble », souligne l'ABF.

L'organisation rappelle dans son communiqué que l'événement « ne doit pas pour autant être un prétexte à amoindrir le dialogue entre les populations et leurs services publics ». Elle invite au contraire à « renforcer les liens entre les habitant·e·s, les partenaires et les institutions pour faire en sorte que chacun.e trouve sa place sur le territoire qu'il-elle habite ».

La ville de Grenoble promet, dans son propre communiqué, d'« assurer une continuité du service public au plus vite avec comme objectif une continuité des activités culturelles et sportives ». Contacté, le service presse de la ville nous précise que les modalités de cette continuité « sont à l'étude ». Par ailleurs, une partie des documents de l'établissement a pu être sauvée grâce à l'intervention des pompiers, et « à leur bon réflexe d'écarter les collections des flammes ». Ces documents sont entreposés, pour l'instant, dans d'autres établissements de la ville.

